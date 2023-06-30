Amazon Prime Gaming Temmuz 2023 oyunları: 600 TL değerinde 8 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Temmuz ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 600 TL değerinde 8 oyun ve Diablo IV, Pokémon GO, Call of Duty: Modern Warfare 2 , Warzone 2.0 ve Overwatch 2 için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Temmuz ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Temmuz 2023 oyunları

Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2023 listesine baktığımızda, yine oyunların bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede Prey, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Star Wars: The Force Unleashed dahil olmak üzere 8 farklı oyun yer alıyor. Önümüzdeki dört hafta içerisinde erişime açılacak oyunların toplam değeri ise 600TL,

Playstation Plus Temmuz 2023 oyunları belli oldu 23 sa. önce eklendi

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Temmuz ayında Prime Gaming'e eklenecek oyunlar

Erişime açıldı

Prey: Oyuncular, ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de insanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin konusu olacak. Uzaylıları yenmek zeka, silahlar ve akıl almaz yetenekler gerektiriyor ve Talos I'in kaderini oyuncular belirleyecek.

Oyuncular, ayın yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu olan Talos I'de insanlığı sonsuza dek değiştirmeyi amaçlayan bir deneyin konusu olacak. Uzaylıları yenmek zeka, silahlar ve akıl almaz yetenekler gerektiriyor ve Talos I'in kaderini oyuncular belirleyecek. Baldur’s Gate II: Enhanced Edition: Sevilen RPG klasiği yeniden keşfedebilir! Bir grup kahraman toplayın ve her seçimin önemli olduğu bu hikaye açısından zengin fantezi destanında efsanevi maceraya devam edin.

6 Temmuz'dan itibaren

Cook, Serve, Delicious! 3?!: Milyonlarca satan serinin bu devam oyununda oyuncular bir yemek kamyonunu işletirken, savaşın harap ettiği Amerika'da yüzlerce farklı yemeğe tanık olacak.

Milyonlarca satan serinin bu devam oyununda oyuncular bir yemek kamyonunu işletirken, savaşın harap ettiği Amerika'da yüzlerce farklı yemeğe tanık olacak. Shovel Knight: Showdown: Her harekette ustalaşın, çok çeşitli öğeleri ve yerleri keşfedin ve hiç bitmeyen bir savaş dünyasına tanık olun. Platform yapısına sahip Shovel Knight: Showdown'da, oyuncular dört adede kadar yerel rakiple düello yaparak, en sevdiği karakterlerin kontrolünü ele geçirebiliyor.

10 Temmuz'dan itibaren

Star Wars: The Force Unleashed: Oyuncular, Luke Skywalker'ın bulunduğu hikayede Force'un en derin, en karanlık tarafını keşfedebilir. Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars evreninde geçen orijinal bir hikayeyi anlatıyor. Oyuncular, Darth Vader'ın çırağı Galen, nam-ı diğer Starkiller'ı karanlık tarafa veya aydınlığa yönlendiren belirli seçimler yaparak bu orijinal evrenini birbirine katacaklar.

13 Temmuz'dan itibaren

Tower of Shirin: Hayvanların ve insanların yan yana yaşadığı vaha şehrinde aile dostu macerayı konu alan Tower of Shirin'de oyuncuların gizemli bir komployu ortaya çıkarması gerekiyor.

20 Temmuz'dan itibaren

Wytchwood: Gotik fabllar ve peri masalları diyarında geçen bu el işi macera oyununda, oyuncuları sihirli malzemeler, büyüler ve büyük bir macera bekliyor.

27 Temmuz'dan itibaren

Lunar Axe: Terk edilmiş bir evde mahsur kalan oyuncuların, şehir yok olmadan önce bir çıkış yolu bulması ve açıklanamayan sarsıntıların gizemi çözmesi gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Amazon Prime Gaming Temmuz 2023 oyunları: 600 TL değerinde 8 oyun