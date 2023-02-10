Amazon, Prime Video için Spider Man Noir dizisi üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Variety'nin özel haberine göre Amazon, henüz ismi belli olmayan bir Spider Man Noir dizisi üzerinde çalışıyor. Spider Man karakterine hem görsel hem de karakter olarak farklı açılardan bakacağı söylenen dizi, Amazon’un Prime Video servisine gelecek.

Spider Man Noir dizisi geliyor

Henüz ismi belli olmayan dizi, 1930’ların New York şehrinde daha yaşlı, kır saçlı bir Spider Man’i konu edinecek. Projeye yakın olduğu bilinen bir kaynağa göre dizi kendi evreninde geçecek ve ana karakter Peter Parker olmayacak.

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Spider Man Noir dizisi Amazon'un Sony kontrollü Marvel süper kahramanlarına dayanan ikinci projesi olacak. Daha önce Angela Kang'ın "Silk: Spider Society" dizisi duyurulmuştu. Öte yandan Spider Man Noir dizisinde başka hangi karakterlerin yer alacağı ise bilinmiyor ancak Sony şu anda Spider-Man serisiyle ilişkili bu tür 900'den fazla karakteri elinde bulunduruyor.

Bununla birlikte Spider Man Noir dizisinin yazarlığını ve yöneticiliğini Oren Uziel üstlenecek. Spider-Man: Into the Spider-Verse’ten tanıdığımız Phil Lord, Christopher Miller ve Amy Pascal yönetici yapımcılık rollerini üstlenecek. Spider Man Noir dizisi canlı aksiyon olacak yani animasyon olmayacak.

Karakteri Into the Spider-Verse'de gördük

Tam Boyutta Gör Ek olarak, Spider Man Noir çizgi romanları ilk olarak 2009'da Marvel Noir evreninin bir parçası olarak çıkış yaptı. İkonik süper kahramanın bu versiyonu, Büyük Buhran sırasında New York'ta yaşıyor ve onu süper kahraman yapan şey çalıntı bir eserin içine gizlenmiş bir örümcek oluyordu. Karakter daha önce Ultimate Spider-Man adlı animasyon dizisinde Milo Ventimiglia'nın seslendirmesiyle ekranda yer alırken, Nicolas Cage Into the Spider-Verse’de karakteri seslendirmiştir. Bu yeni dizide Nicolas Cage’in olup olmayacağı ise belirsiz.

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