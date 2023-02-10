Amazon, Prime Video için Spider Man Noir dizisi üzerinde çalışıyor

Spider Man Noir dizisi geliyor
Henüz ismi belli olmayan dizi, 1930’ların New York şehrinde daha yaşlı, kır saçlı bir Spider Man’i konu edinecek. Projeye yakın olduğu bilinen bir kaynağa göre dizi kendi evreninde geçecek ve ana karakter Peter Parker olmayacak.
Spider Man Noir dizisi Amazon'un Sony kontrollü Marvel süper kahramanlarına dayanan ikinci projesi olacak. Daha önce Angela Kang'ın "Silk: Spider Society" dizisi duyurulmuştu. Öte yandan Spider Man Noir dizisinde başka hangi karakterlerin yer alacağı ise bilinmiyor ancak Sony şu anda Spider-Man serisiyle ilişkili bu tür 900'den fazla karakteri elinde bulunduruyor.
Bununla birlikte Spider Man Noir dizisinin yazarlığını ve yöneticiliğini Oren Uziel üstlenecek. Spider-Man: Into the Spider-Verse’ten tanıdığımız Phil Lord, Christopher Miller ve Amy Pascal yönetici yapımcılık rollerini üstlenecek. Spider Man Noir dizisi canlı aksiyon olacak yani animasyon olmayacak.
Karakteri Into the Spider-Verse'de gördükBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah