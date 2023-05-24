Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi: 300 TL değerinde

- Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi
- Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar
- 25 Mayıs
- Yorumlar
Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi
Prime Gaming Mayıs ayı listesine eklenen yeni oyunlar arasında, Beasts of Maravilla Island, Calico DKO: Divine Knockout, Double Kick Heroes, Shattered: Tale of the Forgotten King, Tiny Robots Recharged, Tandem: A Tale of Shadows ve Turnip Boy Commits Tax Evasion dahil olmak üzere düşük bütçeli yapımlar yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 300 TL.
Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında 800 TL değerinde 15 oyun ve League of Legends, Fifa 23 ve Overwatch 2 gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler eklenmişti. Yeni eklenen yapımlarla birliktebu ay sunulan ücretsiz oyunların sayısı 23'e yükseldi.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Bilmeyenler için Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye’de sadece 8 TL idi. Ancak kısa süre önce yapılan bir fiyat güncellemesi ile büyük oranda zamlandı. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar
- STAR WARS™: Rogue Squadron 3D
- Super Sidekicks
- Samurai Shodown IV
- Planescape: Torment: Enhanced Edition
- Lake
- Robo Army
- Last Resort
- Kardboard Kings
- The Almost Gone
- 3 Count Bout
- Alpha Mission 2
- Beasts of Maravilla Island
- Calico
- DKO: Divine Knockout
- Double Kick Heroes
- Shattered: Tale of the Forgotten King
- Tiny Robots Recharged
- Tandem: A Tale of Shadows
- Turnip Boy Commits Tax Evasion
25 Mayıs
- Lila’s Sky Ark
- Agatha Knife
- King of the Monsters 2
- Kizuna Encounter
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.