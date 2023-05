Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi: 300 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime aboneliği kapsamında aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Mayıs ayı listesi yenilendi. Prime Gaming kütüphanesine bu ay sekiz yeni oyun daha ekleniyor. Gelin Prime Gaming aboneleri için sunulan ücretsiz oyunlara göz atalım.

Amazon Prime Gaming kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi

Prime Gaming Mayıs ayı listesine eklenen yeni oyunlar arasında, Beasts of Maravilla Island, Calico DKO: Divine Knockout, Double Kick Heroes, Shattered: Tale of the Forgotten King, Tiny Robots Recharged, Tandem: A Tale of Shadows ve Turnip Boy Commits Tax Evasion dahil olmak üzere düşük bütçeli yapımlar yer alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 300 TL.

Hatırlayacak olursak Mayıs ayının başında 800 TL değerinde 15 oyun ve League of Legends, Fifa 23 ve Overwatch 2 gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler eklenmişti. Yeni eklenen yapımlarla birliktebu ay sunulan ücretsiz oyunların sayısı 23'e yükseldi.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Bilmeyenler için Amazon Prime abonelik fiyatı Türkiye’de sadece 8 TL idi. Ancak kısa süre önce yapılan bir fiyat güncellemesi ile büyük oranda zamlandı. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Mayıs 2023 ücretsiz oyunlar

STAR WARS™: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

Beasts of Maravilla Island

Calico

DKO: Divine Knockout

Double Kick Heroes

Shattered: Tale of the Forgotten King

Tiny Robots Recharged

Tandem: A Tale of Shadows

Turnip Boy Commits Tax Evasion

25 Mayıs

Lila’s Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

