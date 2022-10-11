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    Amazon’un iki gün sürecek Prime Özel Fırsat Günleri başladı! İşte indirime giren ürünler

    Amazon'un Prime Özel Fırsat Günleri başladı. Kampanya 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Amazon indirimleri hakkında detaylı bilgi burada.                        
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    Amazon Prime Özel Fırsat Günleri başladı: İndirime giren ürünler Tam Boyutta Gör

    Amazon’un tüm dünyada 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Prime Özel Fırsat Günleri başladı. Şirketin bu çeyrekteki en büyük indirim etkinliklerinden biri olarak ifade ediliyor. Kampanya sayfasında "iki gün boyunca müthiş indirimler" sloganı kullanılıyor.

    Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri

    Kampanyadan sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.

    Prime Özel Fırsat Günleri boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar olacak.

    İndirimli ürünler ve fırsatlar hakkında sohbet için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz. DH Mobil Uygulaması'nda ana konunun "bağlantı bildirimleri" özelliğini aktif ederseniz, indirimli ürünler telefonunuza bildirim olarak iletilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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