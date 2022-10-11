Amazon’un iki gün sürecek Prime Özel Fırsat Günleri başladı! İşte indirime giren ürünler

Amazon’un tüm dünyada 11-12 Ekim tarihlerinde düzenlenen Prime Özel Fırsat Günleri başladı. Şirketin bu çeyrekteki en büyük indirim etkinliklerinden biri olarak ifade ediliyor. Kampanya sayfasında "iki gün boyunca müthiş indirimler" sloganı kullanılıyor.
Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
Kampanyadan sadece Prime üyeleri faydalanabilecek. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz.
Prime Özel Fırsat Günleri boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar olacak.
- Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
- MSI Dizüstü Bilgisayarlar
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- Lenovo Bilgisayar ve Tabletler
- Acer Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar
- Xiaomi Cep Telefonları
- General Mobile Akıllı Telefonlar ve Telefon Aksesuarları
- Spigen Telefon Kılıfları ve Ekran Koruyucuları
- Spigen Şarj Cihazları ve Kablolar
- Anker Kablo ve Telefon Aksesuarları
- Baseus Telefon Aksesuarları
- Jabra kulaklıklar
- JBL, Harman Kardon ve Marshall ürünleri
- Sennheiser, Bang&Olufsen, KEF ve daha fazlası
- Sony Kulaklık ve Hoparlörler
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- SteelSeries Oyuncu Aksesuarları
- Seçili Logitech Ürünleri
- Razer Oyuncu Ürünleri
- HP Aksesuarlar
- Samsung Monitörler
- MSI Monitörler
- HP Monitörler
- ASUS Monitörler
- TP-Link Ağ Cihazları
- HUAWEI Akıllı Saatler
- Akıllı saat kordonları
- Akıllı Saat Aksesuarları
- HP Yazıcı ve Ofis Ürünleri
- Samsung Televizyonlar
- LG Televizyonlar ve Ses Sistemleri
- Grundig Televizyonlar ve Ses Sistemleri
- Sony TV ve Soundbarlar
- Anker Nebula Projeksiyon Cihazları
- Xiaomi Mi 3 Elektrikli Scooter
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Canon Fotoğraf Makineleri
- Sony Fotoğraf Makineleri, Kamera, ve Lensler
- Arzum Mutfak ve Kişisel Bakım Ürünleri
İndirimli ürünler ve fırsatlar hakkında sohbet için Amazon İndirimleri forum ana konusunu ziyaret edebilirsiniz. DH Mobil Uygulaması'nda ana konunun "bağlantı bildirimleri" özelliğini aktif ederseniz, indirimli ürünler telefonunuza bildirim olarak iletilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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