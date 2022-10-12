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    Anlık Bildirim

    Prime Özel Fırsat Günleri saatler sonra bitiyor: Kaçırmamanız gereken indirimler neler?

    Amazon'un Prime Özetl Fırsat Günleri kampanyası bu gece yarısı sona eriyor. İndirimin bitmesine saatler kala kaçırmamanız gereken tüm indirimleri sizin için listeledik.
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    Amazon Prime Özel Fırsat Günleri'nde son dakika indirimleri Tam Boyutta Gör

    Amazon’un iki gün süren Prime Özel Fırsat Günleri bugün saat 23.59’da sona erecek. İndirimler bitmeden değerlendirmeniz gereken indirim başlıklarını sizin için listeledik.

    Prime Özel Fırsat Günleri indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    Cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut.

    Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri

    Amazon'da dikkat çeken indirimler

    Piyasanın altında fiyata satılan dizüstü bilgisayarlar

    Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar

    Giyim kategorisinde indirimli ürünler

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