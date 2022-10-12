Prime Özel Fırsat Günleri saatler sonra bitiyor: Kaçırmamanız gereken indirimler neler?

- Amazon'da dikkat çeken indirimler
- Piyasanın altında fiyata satılan dizüstü bilgisayarlar
- Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar
- Giyim kategorisinde indirimli ürünler
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Amazon’un iki gün süren Prime Özel Fırsat Günleri bugün saat 23.59’da sona erecek. İndirimler bitmeden değerlendirmeniz gereken indirim başlıklarını sizin için listeledik.
Prime Özel Fırsat Günleri indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Ayda 7,90 TL’ye Prime üyesi olabilirsiniz. Daha önce Prime’ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut.
Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
Amazon'da dikkat çeken indirimler
- Xiaomi Cep Telefonları
- General Mobile Akıllı Telefonlar
- Samsung Galaxy M32 128 GB
- HP Dizüstü Bilgisayarlar
- MSI Dizüstü Bilgisayarlar
- Lenovo Bilgisayar ve Tabletler
- Acer Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar
- MonsterNotebook Dizüstü Bilgisayarlar
- MSI Ekran Kartları
- ASUS Ekran Kartları ve Anakartlar
- Zotac RTX 3060 Twin Edge Ekran Kartı
- HyperX Oyuncu Aksesuarları
- Baseus Telefon Aksesuarları
- Samsung Televizyonlar
- LG Televizyonlar ve Ses Sistemleri
- Grundig Televizyonlar
- Philips Televizyonlar
- Toshiba ve SEG Televizyonlar
- Kulaklıklar
- Anker Nebula Projeksiyon Cihazları
- Bose Kulaklık ve Hoparlörler
- Sennheiser, Bang&Olufsen, KEF ve daha fazlası
- JBL, Harman Kardon ve Marshall elektronik ürünler
- Philips Hue akıllı aydınlatma ürünleri
- Anker Akıllı Robot Süpürge Ekipmanları
- Philips Kişisel Bakım Ürünleri
- Stanley Termoslar, Soğutucu Çantalar ve Setler
- İthaki Yayınları indirimli kitaplar
- Pegasus Yayınları indirimli kitaplar
- İletişim, Metis, Literatür Yayınları indirimli kitaplar
Piyasanın altında fiyata satılan dizüstü bilgisayarlar
- Lenovo Ideapad 3 Core i3-1115G4 4GB+256 GB: 7.499 TL
- Lenovo Ideapad 3 Core i3-1115G4 8GB+256GB: 8.299 TL
- Acer Swift 3X SF314-510G i5-1135G7 512GB: 10.499 TL
- MSI BRAVO 15 B5DD-208XTR RX5500M: 15.699 TL
- ACER Nitro AN515-45 RTX 3050: 15.899 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 GTX 1650: 17.299 TL
- Acer Nitro AN515-45 RTX 3060: 23.499 TL
- MSI DELTA 15 A5EFK-002XTR RX6700M: 29.999 TL
- MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR RTX3070Ti: 47.999 TL
Piyasanın altında fiyata satılan Bluetooth kulaklıklar
- Philips TAH5205 Kulak Üstü Kulaklık: 667 TL
- Urbanears Luma TWS Kulaklık: 761 TL
- Anker SoundCore Life P2i Beyaz TWS Kulaklık: 948,10 TL
- Anker SoundCore Life P2i Siyah TWS Kulaklık: 948,10 TL
- Anker SoundCore Dot 3i TWS Kulaklık: 948,95 TL
- Anker SoundCore Note 3i TWS Kulaklık: 999 TL
- Sennheiser CX 350BT Kulak İçi Kulaklık: 999 TL
- Jabra Elite 3 TWS Kulaklık: 999 TL
- Jabra Elite 3 TWS Kulaklık Gri: 1.090 TL
- Jabra Elite 7 Pro TWS Kulaklık: 1.999 TL
- Sennheiser CX 400BT TWS Kulaklık: 2.499 TL
- Bose SoundSport Kulak İçi Kulaklık: 2.499 TL
- Anker Soundcore Life Q35 Kulak Üstü Kulaklık: 2.548 TL
- Sennheiser CX Plus True TWS Kulaklık: 2.599 TL
- Sennheiser HD 450BT Kulak Üstü Kulaklık: 2.599 TL
- Bang & Olufsen Beoplay E8 TWS Kulaklık: 2.999 TL
- Sony WF-1000XM4 TWS Kulaklık: 3.299 TL
- Sony WH-1000XM3 Kulak Üstü Kulaklık: 3.999 TL
Giyim kategorisinde indirimli ürünler
- Adidas ürünlerinde cazip indirimler
- Levi's ve Dockers indirimli ürünleri
- Camper indirimli ürünler
- Koton indirimli ürünler
- DeFacto indirimli ürünler
- İndirimli erkek spor ayakkabılar
- İndirimli erkek -shirtler
- İndirimli kadın t-shirtler
- İndirimli çocuk spor ayakkabılar
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