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Prime Özel Fırsat Günleri boyunca cep telefonu, cep telefonu aksesuarları, kulaklık, dizüstü bilgisayar, bilgisayar ekipmanları, oyuncu ürünleri, televizyon, akıllı saat, tablet, giyim, kitap, ev ürünleri, kişisel bakım, oyuncak ve gıda ürünlerinde dikkat çeken fiyatlar olacak.
Tüm indirimli ürünler: Prime Özel Fırsat Günleri
Amazon'da indirime giren televizyonlar
- Seg 32SBH510 Uydu Alıcılı: 2.249 TL
- Grundig 32 GEH 6935 A Uydu Alıcılı: 2.999 TL
- Toshiba 32LA3B63DT FHD Android: 3.445 TL
- Philips 32PFS6805/62 FHD: 3.599 TL
- Next YE-43020FS2-4K WebOS: 5.044 TL
- Philips 43PUS7506 4K: 5.999 TL
- TCL 43P615 Android 4K: 6.399 TL
- Philips The One Performans Serisi 50PUS8506/62: 10.499 TL
- Philips 55PUS7906/62 Android: 11.339 TL
- Samsung UE55AU7200 4K: 11.999 TL
- TCL 55C725 QLED 4K Android:12.999 TL
- Sony BRAVIA KD-50X89J Android: 12.999 TL
- Samsung 55BU8000 Crystal 4K: 12.999 TL
- Philips The One Performans Serisi 58PUS8506/62: 13.999 TL
- Samsung UE65AU7200 4K: 15.199 TL
- Samsung QE65QN85BATXTK Neo QLED 4K: 31.799 TL
- Samsung QE85Q60A QLED 4K: 36.999 TL
- Sony BRAVIA KD-85X85J Android: 41.499 TL
- Samsung QE65950T QLED 8K: 51.999 TL
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