Sam Altman: “Yapay zeka yeni bilgiler keşfetmemize yardımcı olabilir”

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka gelişiminin öncüsü OpenAI’ın CEO'su Sam Altman, 2025 Snowflake Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, yapay zeka ajanlarının artık genç çalışanlar gibi görev alabildiğini ve yakın gelecekte yeni bilgiler keşfetme potansiyeline sahip olacağını söyledi. Altman’a göre, bu dönüşüm yalnızca üretkenlik değil, bilgi üretimi açısından da devrim niteliği taşıyor.

Yapay zeka yakında yeni bilgiler keşfedecek

Altman günümüz çalışanlarının artık yapay zeka ajanlarına iş verdiğini, sonuçları denetlediğini ve geri bildirim verdiğini söyledi. Bu sürecin, deneyimsiz bir ekip ile çalışmaya benzediğini belirten Altman, birçok kişi için bunun bir iş tanımı haline geldiğine değindi.

Altman’ın en dikkat çekici öngörüsü ise 2026 yılında bazı sınırlı senaryolarda yapay zeka ajanlarının yeni bilgiler keşfetmeye başlayabileceği yönünde. “Gelecek yıl, bazı sınırlı durumlarda, en azından küçük çapta, yeni bilgiler keşfetmemize yardımcı olabilecek veya çok önemsiz olmayan iş sorunlarına çözüm bulabilen ajanlar görmeye başlayacağımıza bahse girerim.”

Yapay zekanın yeni bir şeyler keşfetmeye başladığını da aslında şimdiden görebiliyoruz. Örneğin, Microsoft’un bilimsel araştırmaları hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Discovery platformu, yakın zamanda sadece 200 saat içinde veri merkezlerini soğutmaya yönelik yeni bir kimyasal madde keşfetti.

GPT-4.5 ve Codex

OpenAI, Şubat ayında GPT-4.5 modelini tanıtmıştı. Altman, bu modeli “düşünceli bir insanla konuşmaya benzeyen ilk yapay zeka” olarak tanımladı. Henüz sınırlı sayıda Pro aboneye sunulan model, yüksek işlem gücü gereksinimi nedeniyle henüz yaygın kullanıma açılmadı.

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OpenAI’ın bir diğer yeniliği ise Codex. Bu yeni yapay zeka ajanı, yazılım geliştiricilere kod yazma, hata ayıklama ve test çalıştırma gibi konularda yardımcı oluyor. Codex, klasik sohbet botlarının ötesinde yeteneklere sahip; örneğin dış uygulamalarla etkileşime geçerek bir akşam yemeği rezervasyonu bile yapabiliyor.

Yapay zeka insanların yerine geçiyor

Etkinlik sırasında yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisine dair veriler de gündeme geldi. Revelio Labs ekonomisti Zanele Munyikwa’nın analizine göre, yapay zeka ile yapılabilir işlerin iş ilanlarındaki oranı son üç yılda yüzde 19 azaldı. Veri tabanı yöneticileri ve BT uzmanları gibi rollerde işe alım oranları yüzde 31’e varan oranlarda düştü. Yani bazı pozisyonlar, hızla yapay zekâ tarafından devralınıyor.

Shopify, yeni işe alımlarda yöneticilerden önce “bu işi neden yapay zeka yapamıyor?” sorusunun cevabını istiyor. Duolingo ise dış kaynaklı çalışanlarını tamamen yapay zeka ile değiştiriyor.

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Sam Altman’a göre yapay zeka ile yeni bilgiler keşfedebiliriz

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