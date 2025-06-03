Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sam Altman: “Yapay zeka yeni bilgiler keşfetmemize yardımcı olabilir”

    Yapay zekanın öncü şirketlerinden OpenAI’ın patronu Sam Altman, yaptığı açıklamada yapay zekanın yakında yeni bilgiler keşfetmemize yardımcı olabileceğini söyledi.

    Sam Altman’a göre yapay zeka ile yeni bilgiler keşfedebiliriz Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka gelişiminin öncüsü OpenAI’ın CEO'su Sam Altman, 2025 Snowflake Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, yapay zeka ajanlarının artık genç çalışanlar gibi görev alabildiğini ve yakın gelecekte yeni bilgiler keşfetme potansiyeline sahip olacağını söyledi. Altman’a göre, bu dönüşüm yalnızca üretkenlik değil, bilgi üretimi açısından da devrim niteliği taşıyor.

    Yapay zeka yakında yeni bilgiler keşfedecek

    Altman günümüz çalışanlarının artık yapay zeka ajanlarına iş verdiğini, sonuçları denetlediğini ve geri bildirim verdiğini söyledi. Bu sürecin, deneyimsiz bir ekip ile çalışmaya benzediğini belirten Altman, birçok kişi için bunun bir iş tanımı haline geldiğine değindi.

    Altman’ın en dikkat çekici öngörüsü ise 2026 yılında bazı sınırlı senaryolarda yapay zeka ajanlarının yeni bilgiler keşfetmeye başlayabileceği yönünde. “Gelecek yıl, bazı sınırlı durumlarda, en azından küçük çapta, yeni bilgiler keşfetmemize yardımcı olabilecek veya çok önemsiz olmayan iş sorunlarına çözüm bulabilen ajanlar görmeye başlayacağımıza bahse girerim.”

    Yapay zekanın yeni bir şeyler keşfetmeye başladığını da aslında şimdiden görebiliyoruz. Örneğin, Microsoft’un bilimsel araştırmaları hızlandırmak amacıyla geliştirdiği Discovery platformu, yakın zamanda sadece 200 saat içinde veri merkezlerini soğutmaya yönelik yeni bir kimyasal madde keşfetti.

    GPT-4.5 ve Codex

    OpenAI, Şubat ayında GPT-4.5 modelini tanıtmıştı. Altman, bu modeli “düşünceli bir insanla konuşmaya benzeyen ilk yapay zeka” olarak tanımladı. Henüz sınırlı sayıda Pro aboneye sunulan model, yüksek işlem gücü gereksinimi nedeniyle henüz yaygın kullanıma açılmadı.

    OpenAI’ın bir diğer yeniliği ise Codex. Bu yeni yapay zeka ajanı, yazılım geliştiricilere kod yazma, hata ayıklama ve test çalıştırma gibi konularda yardımcı oluyor. Codex, klasik sohbet botlarının ötesinde yeteneklere sahip; örneğin dış uygulamalarla etkileşime geçerek bir akşam yemeği rezervasyonu bile yapabiliyor.

    Yapay zeka insanların yerine geçiyor

    Etkinlik sırasında yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisine dair veriler de gündeme geldi. Revelio Labs ekonomisti Zanele Munyikwa’nın analizine göre, yapay zeka ile yapılabilir işlerin iş ilanlarındaki oranı son üç yılda yüzde 19 azaldı. Veri tabanı yöneticileri ve BT uzmanları gibi rollerde işe alım oranları yüzde 31’e varan oranlarda düştü. Yani bazı pozisyonlar, hızla yapay zekâ tarafından devralınıyor.

    Shopify, yeni işe alımlarda yöneticilerden önce “bu işi neden yapay zeka yapamıyor?” sorusunun cevabını istiyor. Duolingo ise dış kaynaklı çalışanlarını tamamen yapay zeka ile değiştiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuruma hastalığı kesin tedavi en çok tutulan otomatik vites arabalar nietzsche nasıl okunur sesli yere düşen lens kullanılır mı sakroileit hasta yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum