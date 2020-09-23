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    Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu

    Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği 48 saatlik Prime Day indirimleri bu sene 13-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu
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    Amazon her sene Prime Day isminde 48 saatlik büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. İndirimden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Amazon Prime hizmeti daha önce Türkiye’de olmadığı için Prime Day indirimlerinden yararlanamamıştık. Amazon bu sene Temmuz’da yapılması planlanan Prime Day indirimlerini koronavirüs nedeniyle ertelemişti. Bu seneki Amazon Prime Day indirilerinin ne zaman yapılacağı ortaya çıktı. 

    The Verge’in kaynaklarına göre bu seneki Prime Day indirimleri 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye’de de bu tarihlerde Prime Day indirimleri uygulanacak.

    Edinilen bilgiye göre Amazon, 27 Eylül’de yapacağı duyuruyla Prime Day indirimlerinin 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde uygulanacağını açıklayacak.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek"

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    Amazon çalışanlarına gönderilen e-postalarda 13 Ekim ile 20 Ekim arasında hiçbir depo çalışanının yeni izin talebi kabul edilmeyecek. Bu e-posta, şirketin Prime Day’e hazırlandığını doğruluyor. Ancak The Verge’e açıklama yapan Amazon sözcüsü, firmanın Prime Day hakkında herhangi bir tarih açıklamadığını, müşterilerin takipte kalmasını söyledi.  

    Geçen yıl 15-16 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimi yapıldı. Analistlere göre 100 milyondan fazla ürün satıldı ve 6 milyar dolar gelir elde edildi.

    Aylık 7,90 TL abonelik ücretiyle Amazon Prime’ abone olarak Prime Day indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra her gün çeşitli ürünlerde Prime’a özel indirim uygulanıyor. Prime Video ve Prime Gaming servislerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz.

    Amazon Prime’ı 30 gün ücretsiz olarak denemek ve detaylı bilgi için:

    https://www.amazon.com.tr/prime



    https://www.theverge.com/2020/9/22/21450957/amazon-prime-day-october-13-internal-email Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kmlrzy (Kemal Uyar) 6 sa. en beğenilen
    türkiye deposu çok sayıf. amerikada aklından bile geçmeyen her ürün var. tr de daha ziyade üçüncü taraf satıcıları pazar olarak kullanıyor ama maalesef onlar da yüksek fiyat çekiyor. oysa aynı mağaza gittigidyor, hepsiburada gibi mağazalarda daha ucuz fiyat veriyor, muhtemelen amazon komisyonu yüksek. velhasıl depo olayını büyütürse tr de bir numara olur
    türkiye deposu çok sayıf. amerikada aklından bile geçmeyen her ürün var. tr de daha ziyade üçüncü taraf satıcıları pazar olarak kullanıyor ama maalesef onlar da...
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 4 sa.
    Önce kargo işini düzeltsinler. Prime diye verdikleri hizmet normal kargodan yavaş. Sipariş verdik sistemde teslim edildi gözüküyor ama paket ortada yok.
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    dmclskn 5 sa.
    Kendi ürünü Amazon Kindle bile satmıyor. Kitaplarda güzel indirimler oluyor.
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    kmlrzy (Kemal Uyar) 6 sa. en beğenilen
    türkiye deposu çok sayıf. amerikada aklından bile geçmeyen her ürün var. tr de daha ziyade üçüncü taraf satıcıları pazar olarak kullanıyor ama maalesef onlar da yüksek fiyat çekiyor. oysa aynı mağaza gittigidyor, hepsiburada gibi mağazalarda daha ucuz fiyat veriyor, muhtemelen amazon komisyonu yüksek. velhasıl depo olayını büyütürse tr de bir numara olur
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    Morgoth Draqe (Alp Er Tunga) 6 sa.
    Yerimizi alalım.Buralardan ceset çıkar.
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    Charaznable (Char Aznable) 6 sa.
    Ölücüler toplanın
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