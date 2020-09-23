Amazon’un dev Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu

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Amazon her sene Prime Day isminde 48 saatlik büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. İndirimden yalnızca Prime üyeleri faydalanabiliyor. Amazon Prime hizmeti daha önce Türkiye’de olmadığı için Prime Day indirimlerinden yararlanamamıştık. Amazon bu sene Temmuz’da yapılması planlanan Prime Day indirimlerini koronavirüs nedeniyle ertelemişti. Bu seneki Amazon Prime Day indirilerinin ne zaman yapılacağı ortaya çıktı.

The Verge’in kaynaklarına göre bu seneki Prime Day indirimleri 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Türkiye’de de bu tarihlerde Prime Day indirimleri uygulanacak.

Edinilen bilgiye göre Amazon, 27 Eylül’de yapacağı duyuruyla Prime Day indirimlerinin 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde uygulanacağını açıklayacak.

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Amazon çalışanlarına gönderilen e-postalarda 13 Ekim ile 20 Ekim arasında hiçbir depo çalışanının yeni izin talebi kabul edilmeyecek. Bu e-posta, şirketin Prime Day’e hazırlandığını doğruluyor. Ancak The Verge’e açıklama yapan Amazon sözcüsü, firmanın Prime Day hakkında herhangi bir tarih açıklamadığını, müşterilerin takipte kalmasını söyledi.

Geçen yıl 15-16 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimi yapıldı. Analistlere göre 100 milyondan fazla ürün satıldı ve 6 milyar dolar gelir elde edildi.

Aylık 7,90 TL abonelik ücretiyle Amazon Prime’ abone olarak Prime Day indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra her gün çeşitli ürünlerde Prime’a özel indirim uygulanıyor. Prime Video ve Prime Gaming servislerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz.

Amazon Prime’ı 30 gün ücretsiz olarak denemek ve detaylı bilgi için:

https://www.amazon.com.tr/prime

https://www.theverge.com/2020/9/22/21450957/amazon-prime-day-october-13-internal-email

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