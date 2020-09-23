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    Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek

    Amazon, Türk yapımı bir dizi üzerinde çalışıyor. Artı isimli dizinin yönetmeni bir yapay zeka olacak. İnteraktif dizinin ilk detayları belli oldu.
    3 sa.
    1,4b
    33
    10
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek
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    Geçen hafta Türkiye’de Amazon Prime hizmetini kullanıma sunan Amazon şimdi de Prime Video hizmetindeki yerel içerikler için kolları sıvadı. Amazon, Türk yapımı interaktif bir dizi hazırlıyor. Artı isimli diziden ilk detaylar geldi. 

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    Artı dizisini ilginç kılan ise dizinin yönetmeni olacak. Diziyi Enigma isimli yapay zeka yönetecek. İzleyiciler karakterlerini oluşturup kendi hikayelerini yazabilecek. Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler"

    Artı’da, Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Burak Arslan, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ gibi isimler yer alacak. Dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.

    Artı dizisinin 19 Mayıs 2021’de tüm dünyada yayınlanması planlanıyor. Prime Video’nun Türkiye kataloğu henüz yeterli seviyede değil ancak yeni dizi projeleri üzerinde çalışılıyor. Platformdaki lisanslı içerik sayısının artırılması hedefleniyor. Aylık 7,90 TL’ye Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video hizmetinden faydalanabilirsiniz. 
    30 gün ücretsiz Amazon Prime üyeliği başlatmak için:

    https://www.amazon.com.tr/prime



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Koyun zekası yeterliydi aslında , Türk dizileri için :)
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    nebulabado 1 sa.
    Türk dizisi çekmek için zeka mı lazımmış?
    Yanıtla +3
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    tobepeople 2 sa. en beğenilen
    Koyun zekası yeterliydi aslında , Türk dizileri için :)
    Yanıtla +4
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    th9 2 sa. yeni yorumcu
    trde masraf çıkmasın diye yapılan proje,yorumlarda iki üç salak direk netflix ile kıyaslamış
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    TearsForFears 2 sa.
    Oyuncu kadrosu baya kötü, dizininde ne olacağı belli değil neyse izlemeyiz olur biter
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    Yedaself 3 sa.
    Salla yapay zekayı Amazon ya aşk 101 bas bu millete, diğer ülkelerdeki senaryolarını yerli oyuncularla çek olmadı intihal yapılan bir senaryo bul yapıştır.
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    atillakurt (Atilla Kurt) 3 sa.
    ben direkt neden bizde deneniyor diye bir sorguladım :D

    - Türklere yapalım. Onların kalite standart'ı belli çok sırıtmaz :D
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    Yanfo (Yavuz ) 3 sa.
    Televizyonda 2367. kez aynı konuyu, farklı oyuncularla işleyen saçma sapan dizileri çeken yönetmen ve senaristlerden çok daha iyi iş çıkaracaktır kanaatimce!
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    lucifered 3 sa. yeni yorumcu
    Netflixte yaşanan kaos burada da yaşanmasında. Nolur artık kaliteli içerik çıkarın ya
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Boşver Amazon uğraşma yap Aşk 102'yi geç
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    Feyzuli 3 sa.
    Bu AI insana eski toprakların akıllı telefon ve pclere verdirdiği tepkileri verdirtecek yakında bize her işe el koyduğunda. Her farklı bir yerinden tokat yiyor.
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    1412 kez okundu.
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    amazon, prime video ve
    5 etiket daha amazon prime video artı türk dizisi türk yapımı Bilim ve Teknoloji
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