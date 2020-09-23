Amazon Prime Video’nun yeni Türk dizisini yapay zeka yönetecek

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Geçen hafta Türkiye’de Amazon Prime hizmetini kullanıma sunan Amazon şimdi de Prime Video hizmetindeki yerel içerikler için kolları sıvadı. Amazon, Türk yapımı interaktif bir dizi hazırlıyor. Artı isimli diziden ilk detaylar geldi.

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Artı dizisini ilginç kılan ise dizinin yönetmeni olacak. Diziyi Enigma isimli yapay zeka yönetecek. İzleyiciler karakterlerini oluşturup kendi hikayelerini yazabilecek. Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

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Artı’da, Okan Bayülgen, Binnur Kaya, Burak Arslan, Zeynep Alkan, Serenay Aktaş ve Aslı Omağ gibi isimler yer alacak. Dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.

Artı dizisinin 19 Mayıs 2021’de tüm dünyada yayınlanması planlanıyor. Prime Video’nun Türkiye kataloğu henüz yeterli seviyede değil ancak yeni dizi projeleri üzerinde çalışılıyor. Platformdaki lisanslı içerik sayısının artırılması hedefleniyor. Aylık 7,90 TL’ye Amazon Prime üyeliği başlatarak Prime Video hizmetinden faydalanabilirsiniz.

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