Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor: Fırsatlar için son saatler!

Tam Boyutta Gör Amazon’un 16 Temmuz’da başlayan Prime Day indirimleri bu gece saat 00.00’da sona erecek. Geçtiğimiz bir hafta boyunca Amazon’da çok sayıda üründe son günlerin en düşük fiyatları sunuldu. Prime üyelerine özel bu indirimlerden yararlanmak için son saatler.

İndirimler Prime'a Özel

Prime Day indirimlerinden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL’ye Prime üyeliği başlatarak hem indirimli fiyatlardan yararlanma imkanı hem de ücretsiz hızlı kargo avantajı elde edebilirsiniz. 2024 sonuna kadar ilk kez Prime üyeliği başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için Prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor. Daha önce Prime’ı denememiş kullanıcılar 30 gün boyunca ücretsiz Prime üyeliği başlatabilir.

Amazon Prime Day'de tüm sepette indirim kampanyaları! 2 gün önce eklendi

Prime Day İş Bankası Fırsatları

1 – 31 Temmuz tarihleri arasında 1.000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL Maxipuan üstelik 500 TL’ye kadar Maxipuan kazanma fırsatı.

16 – 22 Temmuz tarihleri arasında 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL indirim fırsatı.

15 – 25 Temmuz tarihleri arasında 9 Taksit fırsatı.

Maximiles Black müşterilerine özel Amazon Prime üyeliği Eylül sonuna kadar hediye.

Amazon’da Öne Çıkan Fırsatlar

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Amazon Prime Day indirimleri bu gece sona eriyor