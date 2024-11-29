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    Amazon'da indirimli telefonlar ve telefon aksesuarları

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    Amazon'da indirimli telefonlar ve telefon aksesuarları Tam Boyutta Gör
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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