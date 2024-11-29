Amazon'da indirimli telefonlar ve telefon aksesuarları

- Amazon'da İndirimli Telefonlar
- Amazon'da İndirimli Telefon Aksesuarları
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Amazon'da İndirimli Telefonlar
- iPhone 16 128 GB: 59.499 TL
- iPhone 16 256 GB: 63.749 TL
- iPhone 16 Plus 256 GB: 72.799 TL
- iPhone 16 Pro 256 GB: 85.499 TL
- iPhone 16 Pro Max 512 GB: 104.899 TL
- iPhone 14 128 GB: 42.399 TL
- Samsung Galaxy S24 128 GB: 29.874 TL
- Samsung Galaxy S24 256 GB: 34.499 TL
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB: 46.999 TL
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB: 49.999 TL
- Samsung Galaxy Z Fold 6 512 GB: 79.974 TL
- Xiaomi Redmi Note 12 128 GB: 7.931 TL
- Xiaomi Redmi Note 13 256 GB: 9.771 TL
- Xiaomi 14T Pro 512 GB: 39.899 TL
- Huawei Pura 70 256 GB: 34.809 TL
- Honor X9B 5G 256 GB: 14.914 TL
- Oppo Reno11 F 5G 256 GB: 15.419 TL
- Nothing Phone 1 128 GB: 12.895 TL
- Nothing Phone 2 512 GB: 26.824 TL
- Realme 10 256 GB: 7.499 TL
- Tecno Spark 20 128 GB: 5.965 TL
- General Mobile GM ERA 30 128 GB: 6.127 TL
- Reeder S19 Max 4/64 GB: 2.799 TL
Amazon'da İndirimli Telefon Aksesuarları
- Spigen 35W USB-C 2 Port Mini Adaptör: 335 TL
- ttec SmartCharger Trio GAN 65W PD Şarj Adaptörü: 645 TL
- Baseus Compact QC 20W Hızlı Şarj Cihazı: 440 TL (Sepette ek indirimle)
- Hepu 3.0 Qualcomm 18w Hızlı Şarj Aleti ve Type-c Kablo: 189 TL
- Ricomm 20W GaN USB-C Şarj Aleti QC 4.0 PD + 2 Metre Type-C Kablo: 414 TL
- Baseus Crystal Shine 100W 120 cm USB-C to USB-C Kablo: 242 TL
- Baseus Crystal Shine 20W USB-C to Lightning Kablo 1.2m: 249 TL
- Baseus Glimmer Series 100W 2m PD USB-C to USB-C: 296 TL
- Mcdodo CA-2730 100W PD USB-C to USB-C 1.2m: 199 TL
- Baseus Rapid 3in1 20W 150 cm Şarj Kablosu: 399 TL
- Mcdodo CA-2261 İphone Hızlı Data-Şarj Kablo 3A 1Mt: 110 TL
- Mcdodo Ca-3131 65w USB-C to USB-C 1,5m: 199 TL
- Havit PB89 10.000 mah 18,5W Powerbank: 329 TL
- mojue by ttec PB08 10.000mAh Powerbank: 342 TL
- Mojue by ttec PB06 20.000mAh PD 20W LCD Ekranlı Powerbank: 684 TL
- Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı: 1.140 TL
Gerçek indirimler DH'de!
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.