Amazon'un merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başlıyor!

Tam Boyutta Gör Amazon’un Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Gülümseten Kasım Fırsatları adındaki kampanya 13 Kasım saat 12.00’de başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek.

Gülümseten Kasım Fırsatları’nda elektronikten giyime, cep telefonlarından süper markete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde büyük indirimler olacak. Pek çok üründe yılın en büyük fırsatı yapılacak.

Kampanya süresi boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş indirimli ürünler günde üç defa yenilenecek. Kampanyanın ilk gününde iPhone 11, Acer gaming monitör, Samsung 65 inç CU8000 Crystal UHD TV, Philips 55PUS8508/62 Ambilight TV, Philips Airfryer, Cosori Airfryer, Philips Power Pro City süpürge, Adidas ayakkabı ve U.S. Polo gömleklerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

Black Friday ne zaman başlıyor? Kara Cuma anlamı ne demek? 5 gün önce eklendi

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın öne çıkan indirimli ürünlerini sizlerle paylaşacağız. Fırsatları tükenmeden yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalımızı ve Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'yu takip edebilirsiniz.

DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı

Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [ANA KONU]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'un Kasım indirimleri ne zaman başlayacak?