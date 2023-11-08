Amazon'un merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başlıyor!

Gülümseten Kasım Fırsatları’nda elektronikten giyime, cep telefonlarından süper markete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde büyük indirimler olacak. Pek çok üründe yılın en büyük fırsatı yapılacak.
Kampanya süresi boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş indirimli ürünler günde üç defa yenilenecek. Kampanyanın ilk gününde iPhone 11, Acer gaming monitör, Samsung 65 inç CU8000 Crystal UHD TV, Philips 55PUS8508/62 Ambilight TV, Philips Airfryer, Cosori Airfryer, Philips Power Pro City süpürge, Adidas ayakkabı ve U.S. Polo gömleklerde kısa süreli büyük indirimler olacak.
Gülümseten Kasım Fırsatları'nın öne çıkan indirimli ürünlerini sizlerle paylaşacağız. Fırsatları tükenmeden yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalımızı ve Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'yu takip edebilirsiniz.
DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı
Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [ANA KONU]Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.