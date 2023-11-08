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    Anlık Bildirim

    Amazon'un merakla beklenen Gülümseten Kasım Fırsatları başlıyor!

    Amazon Türkiye'nin en büyük kampanya dönemlerinden biri olan Gülümseten Kasım Fırsatları bu sene 13 Kasım'da başlayacak. Kampanya hakkında detaylar haberimizde.        
    Amazon'un Kasım indirimleri ne zaman başlayacak? Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı açıklandı. Gülümseten Kasım Fırsatları adındaki kampanya 13 Kasım saat 12.00’de başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek.

    Gülümseten Kasım Fırsatları’nda elektronikten giyime, cep telefonlarından süper markete, kitaptan kişisel bakım ürünlerine kadar tüm kategorilerde büyük indirimler olacak. Pek çok üründe yılın en büyük fırsatı yapılacak.

    Kampanya süresi boyunca uzun süreli indirimlerin yanı sıra her gün saat 09.00’da, 14.00’de ve 19.00’da kısa süreli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş indirimli ürünler günde üç defa yenilenecek. Kampanyanın ilk gününde iPhone 11, Acer gaming monitör, Samsung 65 inç CU8000 Crystal UHD TV, Philips 55PUS8508/62 Ambilight TV, Philips Airfryer, Cosori Airfryer, Philips Power Pro City süpürge, Adidas ayakkabı ve U.S. Polo gömleklerde kısa süreli büyük indirimler olacak.

    Gülümseten Kasım Fırsatları'nın öne çıkan indirimli ürünlerini sizlerle paylaşacağız. Fırsatları tükenmeden yakalamak için DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp kanalımızı ve Sıcak Fırsatlar forumunda Amazon indirimleri Ana Konu'yu takip edebilirsiniz.

    DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp Kanalı

    Amazon Türkiye İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları [ANA KONU]

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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