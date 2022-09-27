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Amazon, 18-25 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimleri düzenlemişti. Prime üyeleri için yeni bir indirim dönemi daha geliyor. 11-12 Ekim tarihlerinde Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanyası düzenlenecek.

Sadece Prime üyelerine özel

Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanyasından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Bu kampanya yurt dışında Prime Early Access Sale adıyla aynı tarihlerde düzenlenecek.

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Amazon bugün web sitesinde ve mobil uygulamasında yeni kampanyanın afişini sergilenmeye başladı. Afişte, "Büyük fırsatlar geliyor. Hazır mısın?" ifadesine yer verildi. Bu ifade ve duyurunun bu kadar erkenden yapılması, büyük bir kampanya döneminin işareti olabilir.

Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon İndirimleri konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.

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Amazon'un Prime Özel Fırsat Günleri tarihi belli oldu