Amazon'un "Prime Özel Fırsat Günleri" tarihi belli oldu

Amazon, 18-25 Temmuz tarihlerinde Prime Day indirimleri düzenlemişti. Prime üyeleri için yeni bir indirim dönemi daha geliyor. 11-12 Ekim tarihlerinde Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanyası düzenlenecek.
Sadece Prime üyelerine özel
Amazon Prime Özel Fırsat Günleri kampanyasından yalnızca Prime üyeleri faydalanabilecek. Bu kampanya yurt dışında Prime Early Access Sale adıyla aynı tarihlerde düzenlenecek.
Amazon bugün web sitesinde ve mobil uygulamasında yeni kampanyanın afişini sergilenmeye başladı. Afişte, "Büyük fırsatlar geliyor. Hazır mısın?" ifadesine yer verildi. Bu ifade ve duyurunun bu kadar erkenden yapılması, büyük bir kampanya döneminin işareti olabilir.
Amazon indirimlerini takip etmek için DonanımHaber Forum Amazon İndirimleri konusunu ziyaret edebilir ve dilerseniz konunun bağlantı bildirimlerini açarak fırsatlardan anında haberdar olabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum