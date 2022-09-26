Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssünü açtı

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Amazon, Türkiye’ye yatırımlarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üstü açıldı. 100 milyon doları aşkın yatırımla kurulan lojistik üssü, Amazon Türkiye’nin artan müşteri talebinin karşılanmasına katkı sağlayacak. Siparişlerin daha hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlayacak.

Daha önce Amazonn, yüklenici firmalar üzerinden lojistik hizmeti alıyordu. Bugün itibariyle şirket kendi lojistik üssünü kullanıma sundu. İstanbul’un Tuzla ilçesine kurulan tesiste bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratılacağı belirtildi.

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Amazon’un lojistik üssünde çalışmak üzere depo operatörü, mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği ve bilgi işlem alanlarında işe alım süreci başlatılmıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon Türkiye çalışanları rekabetçi maaşlara sahip oluyor. Modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuluyor. Ayrıca amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimi, ek sağlık sigortası, ek hayat sigortası, ek kaza sigortası, genişletilmiş ebeveynlik izni gibi yan haklar sunuluyor.

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Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü Hakan Karadoğan, "Bugün Türkiye'deki ilk lojistik üssümüzü açtığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mühendisler ve Bilişim Teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkânı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda bini aşkın yeni istihdam yaratacağız. Çalışanlarımız rekabetçi maaşlar ile çalışma imkânı bulacaklar,” dedi.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, “Bugün Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzü açmanın heyecanını yaşıyoruz. Son teknolojilerle donatılmış yeni lojistik üssümüz, Amazon.com.tr üzerinden satış yapan ve sayıları son bir yılda yüzde 50 oranında artan KOBİ’leri Amazon Lojistik hizmetlerimizle işlerini daha da büyütmeleri için destekleme konusunda bize önemli katkılar sağlayacak. Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda, Türkiye’ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi,” dedi.

Amazon Türkiye, 25 binin üzerinde KOBİ'ye ev sahipliği yapıyor

E-ticaret pazaryeri Amazon, Türkiye'deki Amazon KOBİ satış ortaklarının geçen yıla göre yüzde 50 artışla 25 binin üzerine çıktığını duyurdu. Türk KOBİ’ler, bugüne kadar çevrim içi işlerini desteklemek için Türkiye’de 35 binden fazla kişiye istihdam yarattı. KOBİ’lerin ihracat satışları ise 2021 yılında bir önceki yıla oranla iki kattan fazla artarak 300 milyon Euro’yu aştı. Şimdiye kadar Türkiye’deki 6 binden fazla KOBİ Amazon Lojistik hizmetinden yararlandı ve birçoğu satışlarını son bir yılda ikiye katladı.

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