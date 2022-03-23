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    Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açılıyor: Bini aşkın kişiye istihdam sağlanacak

    Amazon'un geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamaya göre Amazon’un Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü 2022 Sonbaharında İstanbul’da hizmete girecek.              
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    Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açılıyor
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    Amazon özellikle Prime üyeliğindeki düşük fiyatı ile ülkemizde bir hayli seviliyor. Geçtiğimiz saatlerde de Türkiye için güzel bir haber açıkladılar.

    Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açılıyor

    Amazon bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Türkiye'deki yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Amazon Türkiye'deki ilk lojistik üssünü açmak için hazırlanıyor. Duyuruya göre Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü Sonbahar 2022'de açılacak. Bu lojistik üs ile birlikte Amazon bini aşkın kişiye istihdam yaratmayı planlıyor. Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde bir yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor. 

    Amazon, Tuzla’da kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise önümüzdeki aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.

    Amazon’un Türkiye’ye yapacağı yatırım hakkında yorumlarını paylaşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu,Hep vurguladığımız gibi güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye, eşsiz stratejik konumu, üretim kabiliyetleri, geniş yetenek havuzu, lojistik altyapısı ve liberal yatırım ortamı gibi avantajları sayesinde uluslararası yatırımcıların odağında. Sahip olduğumuz bu değer önerisi ile, Ar-Ge, tasarım, üretim, lojistik, eğitim ve yönetim gibi birçok alanda uluslararası yatırımcıların faaliyetleri için bölgesel bir merkez olma özelliği taşıyoruz. Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da bu söylemlerimizin somut bir örneği oldu. Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz,” dedi.

    Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz. Tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senemizde yaratacağımız bini aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlıyız,” açıklamasında bulundu. 

    Perego sözlerine  “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz,” şeklinde devam etti.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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