DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’nin 16 Aralık’ta başlattığı Yılın Son Fırsatları kampanyası bugün saat 23.59’da sona erecek. Yılın son indirimlerinden yararlanmak için sayılı saatler kaldı.

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Amazon Yılın Son Fırsatları kampanyasından Prime üyeliği olan ve olmayan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında telefondan bilgisayara, televizyondan elektroniğe, ev aletlerinden yapı markete, giyimden gıdaya tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları

Yılbaşı hediyenizi henüz satın almadıysanız Amazon'un hızlı kargo hizmetinden yararlanarak hediyenizin yılbaşına yetişmesini sağlayabilirsiniz. Amazon Prime üyeleri, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bir ürün satın almadan önce kargonuzun ne zaman teslim edileceğini görebilir ve buna göre plan yapabilirsiniz.

İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları

Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyası bu gece sona eriyor