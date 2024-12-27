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    Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyası bu gece sona eriyor

    Amazon Türkiye'de Yılın Son Fırsatları kampanyası sona eriyor. Bugün saat 23.59'a kadar Yılın Son Fırsatları kampanyasından yararlanabilirsiniz.                  
    Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyası bu gece sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’nin 16 Aralık’ta başlattığı Yılın Son Fırsatları kampanyası bugün saat 23.59’da sona erecek. Yılın son indirimlerinden yararlanmak için sayılı saatler kaldı.

    Amazon Yılın Son Fırsatları kampanyasından Prime üyeliği olan ve olmayan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında telefondan bilgisayara, televizyondan elektroniğe, ev aletlerinden yapı markete, giyimden gıdaya tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

    İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları

    Yılbaşı hediyenizi henüz satın almadıysanız Amazon'un hızlı kargo hizmetinden yararlanarak hediyenizin yılbaşına yetişmesini sağlayabilirsiniz. Amazon Prime üyeleri, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bir ürün satın almadan önce kargonuzun ne zaman teslim edileceğini görebilir ve buna göre plan yapabilirsiniz.

    İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları

    Amazon'da Öne Çıkan İndirimler

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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