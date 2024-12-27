Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyası bu gece sona eriyor

Amazon Yılın Son Fırsatları kampanyasından Prime üyeliği olan ve olmayan tüm Amazon müşterileri faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında telefondan bilgisayara, televizyondan elektroniğe, ev aletlerinden yapı markete, giyimden gıdaya tüm kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.
İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları
Yılbaşı hediyenizi henüz satın almadıysanız Amazon'un hızlı kargo hizmetinden yararlanarak hediyenizin yılbaşına yetişmesini sağlayabilirsiniz. Amazon Prime üyeleri, aynı gün teslimat ve ertesi gün teslimat hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bir ürün satın almadan önce kargonuzun ne zaman teslim edileceğini görebilir ve buna göre plan yapabilirsiniz.
İndirimli ürünler için: Amazon Yılın Son Fırsatları
Amazon'da Öne Çıkan İndirimler
- TCL TV alana TCL Soundbarlarda %40 indirim
- Kitaplarda 4 al 3 öde
- Giyim ürünlerinde sepette %10 indirim
- Ayakkabılarda sepette %10 indirim
- Adidas ayakkabılarda sepette %10 indirim
- Kioxia EXCERIA microSD 64 GB Hafıza Kartı: 208 TL
- Usams RGB Renkli 360 Derece Stereo Bluetooth Hoparlör: 299 TL
- Philips OneBlade QP2724/20 Tıraş Makinesi: 649 TL
- Lego 40725 Iconic Kiraz Çiçekleri: 687 TL
- Xiaomi Buds 3 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 774 TL
- Braun Series 3 MGK3440 8’i 1 Arada Erkek Bakım Kiti: 1.186 TL
- Remington D5710 Thermacare Pro 2200W Saç Kurutma Makinesi: 1.222 TL
- Philips TAH5205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık: 1.299 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.399 TL
- TP-Link Deco E4 (2'li Paket) AC1200 Mbps Wi-Fi 5 Mesh Sistemi: 1.978 TL
- JBL Clip 5 Bluetooth Hoparlör: 2.136 TL
- Lego 75328 Star Wars Mandalorian Kaskı: 2.174 TL
- SoundPEATS Air4 Pro TWS Kulaklık: 2.234 TL
- Razer Seiren V3 Mini Ultra Kompakt Siyah USB Mikrofon: 2.290 TL
- Toshiba Canvio Partner 2 TB taşınabilir 2,5 inç harici HDD: 2.499 TL
- HyperX Cloud II Oyuncu Kulaklığı: 2.834 TL
- Logitech G G502 LIGHTSPEED Kablosuz Oyuncu Mouse: 3.749 TL
- Omix X5 6/128 GB Cep Telefonu: 5.474 TL
- Hawk Gaming Chair Fab C Serisi Kumaş Oyuncu Koltuğu: 5.799 TL
- xDrive SANCAK Profesyonel Oyun-Oyuncu Koltuğu: 5.984 TL
- Homend Alex 1282H Robot Süpürge: 7.499 TL
- TCL 50P635 4K Ultra HD 50" Google Smart LED TV: 13.869 TL
- Asus TUF Gaming VG34VQL1B 34" 1 ms Curved 165 Hz Oyuncu Monitörü: 17.778 TL
- BenQ Mobiuz EX270QM 27'' IPS 2K 1ms 240Hz HDR 600 Oyuncu Monitörü: 21.169 TL
- Acer Nitro 5 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, i5-12450H, 8/512 GB, RTX 3050: 23.999 TL
- MSI THIN 15 Dizüstü Bilgisayar, i5-12450H, 16/512 GB, RTX4050 GDDR6 6GB: 30.999 TL
- iPhone 13 128 GB: 34.349 TL
- MacBook Air M3 16 GB 512 GB SSD 15 inç: 64.999 TL
- iPhone 16 Plus 256 GB: 70.299 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.