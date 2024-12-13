Amazon'un Voltron filminin çekimlerine başlandı

Tam Boyutta Gör 80'li yılların en sevilen, en popüler animasyon dizilerinden biri olan Voltron, live-action (animasyon olmayan) bir film olarak sinemaya uyarlanıyor. Uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olan Voltron filmi nihayet sete çıktı. Ünlü oyuncu Henry Cavill'in başrolünü üstlendiği filmin çekimlerine bu hafta Avustralya'da başlandı.

Filmin oyuncu kadrosunda Henry Cavill'e Oscar adayı oyuncu Sterling K. Brown (American Fiction) ve daha çok şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Rita Ora da eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler Daniel Quinn-Toye, John Kim, Alba Baptista, Samson Kayo ve Tharanya Tharan.

Sinemada bu hafta: 13 Aralık 2024 5 sa. önce eklendi

Voltron Filmini Rawson Marshall Thurber Yönetiyor

Voltron filmini, daha önce Skyscraper ve Red Notice gibi aksiyon filmlerine imza atan Rawson Marshall Thurber yönetiyor. Thurber'ın önceki filmlerinin epey zayıf işler olması, Voltron filminin kalitesine dair de soru işaretleri yaratıyor. Üstelik aynısı oyuncu kadrosu için de söylenebilir. Henry Cavill ve Sterling K. Brown dışında oyuncu kadrosu büyük ölçüde düşük profilli oyunculardan oluşuyor. Bu durum, kayda değer bir bütçeyle çekiliyor olmasına rağmen Voltron filmine dair şüphe yaratıyor. Ama tabii günün sonunda bizi şaşırtan bir filmle de karşılaşabiliriz.

Dönemin Japon animelerinden esinlenen Voltron, aslan görünümlü robotları kontrol eden bir grup uzay maceracısını takip ediyor. Bu robotlar, bir araya gelerek Voltron olarak bilinen devasa süper robotu oluşturuyor. Film uyarlamasının konusu henüz açıklanmadığı için, bu hikâyeye tam olarak nasıl bir yorum getirileceği belirsizliğini koruyor.

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