Netflix'e rakip olmak isteyen Iflix ilk orijinal dizilerini tanıttı

Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda Netflix'e rakip olmayı amaçlayan Iflix, online içerik devinin yolundan giderek kendi dizilerini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay büyüme planları için yatırımcılardan 90 milyon dolar destek alan Iflix, lisanslı içeriklerin yanı sıra yayınlayacağı ilk orijinal dizilerini duyurdu.

Bugüne kadar kullanıcılarına hem Hollywood yapımlarını hem de hizmet verdiği bölgelerdeki lokal içerikleri sunan Iflix, yakında bunlara orijinal içeriklerini de ekleyecek. Iflix'in ilk orijinal dizileri; üç farklı ülkede geçen bir komedi dizisi ve Magic Hour adını taşıyan bir drama dizisi olacak.

İlk sezonu sekiz bölümden oluşan Magic Hour, 2015 yılında vizyona giren aynı adlı Endonezya filminin devamı niteliğinde olacak. Endonezya'da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Magic Hour, vizyona girdiği yıl ülkede en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Iflix'in çekeceği bu devam dizisinde, filmin başrol oyuncuları da yer alacak.

Iflix, henüz adı açıklanmayan komedi dizisini ise "bugüne kadar sadece komedi kulüplerinde duyduğumuz mizahı ekranlara taşıyacak bir proje" olarak tanıttı. 8 bölümden oluşan dizi Malezya, Endonezya ve Filipinler'de geçecek.

Merkezi Malezya'da bulunan Iflix, aralarında Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu 10 ülkede 5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. Gelişmekte olan pazarlarda kullanıcılara Netflix'ten çok daha ucuz bir alternatif sunmayı hedefleyen Iflix'in aylık abonelik ücreti ortalama 3 dolar.

Iflix'in hizmet sunduğu ülkeler genellikle gelişmekte olan ülkeler olsa da bu bölgeler Netflix ve Amazon gibi dev şirketler için de önemli bir hedef haline gelmiş durumda. Her iki şirket de başta Hindistan olmak üzere bu tarz gelişmekte olan ülkelere önemli yatırımlar yapıyor ve kullanıcıların ilgisini çekebilmek için bölgelere özel yerli yapımlar çekiyor.

https://techcrunch.com/2017/04/20/iflix-original-content/?ncid=txtlnkusaolp00000595