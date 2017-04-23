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Netflix'e rakip olmak isteyen Iflix ilk orijinal dizilerini tanıttı

Gelişmekte olan pazarlarda Netflix ve Amazon gibi dijital platformlara rakip olmaya amaçlayan Iflix, kendi dizilerini çekmeye başlıyor. Şirket ilk orijinal dizilerini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya gibi gelişmekte olan pazarlarda Netflix'e rakip olmayı amaçlayan Iflix, online içerik devinin yolundan giderek kendi dizilerini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay büyüme planları için yatırımcılardan 90 milyon dolar destek alan Iflix, lisanslı içeriklerin yanı sıra yayınlayacağı ilk orijinal dizilerini duyurdu.
Bugüne kadar kullanıcılarına hem Hollywood yapımlarını hem de hizmet verdiği bölgelerdeki lokal içerikleri sunan Iflix, yakında bunlara orijinal içeriklerini de ekleyecek. Iflix'in ilk orijinal dizileri; üç farklı ülkede geçen bir komedi dizisi ve Magic Hour adını taşıyan bir drama dizisi olacak.
İlk sezonu sekiz bölümden oluşan Magic Hour, 2015 yılında vizyona giren aynı adlı Endonezya filminin devamı niteliğinde olacak. Endonezya'da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Magic Hour, vizyona girdiği yıl ülkede en yüksek gişe hasılatı yapan film olmuştu. Iflix'in çekeceği bu devam dizisinde, filmin başrol oyuncuları da yer alacak.
Iflix, henüz adı açıklanmayan komedi dizisini ise "bugüne kadar sadece komedi kulüplerinde duyduğumuz mizahı ekranlara taşıyacak bir proje" olarak tanıttı. 8 bölümden oluşan dizi Malezya, Endonezya ve Filipinler'de geçecek.
Merkezi Malezya'da bulunan Iflix, aralarında Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu 10 ülkede 5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip. Gelişmekte olan pazarlarda kullanıcılara Netflix'ten çok daha ucuz bir alternatif sunmayı hedefleyen Iflix'in aylık abonelik ücreti ortalama 3 dolar.
Iflix'in hizmet sunduğu ülkeler genellikle gelişmekte olan ülkeler olsa da bu bölgeler Netflix ve Amazon gibi dev şirketler için de önemli bir hedef haline gelmiş durumda. Her iki şirket de başta Hindistan olmak üzere bu tarz gelişmekte olan ülkelere önemli yatırımlar yapıyor ve kullanıcıların ilgisini çekebilmek için bölgelere özel yerli yapımlar çekiyor.

https://techcrunch.com/2017/04/20/iflix-original-content/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Bence bizim ülkemizdeki BluTV, PuhuTV gibi yapımları elini çabuk tutarsa Dünya çapında da güzel noktalara gelebilir. İnsanlar farklı diziler arıyor, bıktılar artık o süper kahramanlı, hep benzer konulu şeylerden. Şu TV'de yayınlanan saçmalıklardan hayır gelmez tabi ama mesela Masum gibi dizileri yurt dışına çok kolay pazarlayabiliriz bence.
Bence bizim ülkemizdeki BluTV, PuhuTV gibi yapımları elini çabuk tutarsa Dünya çapında da güzel noktalara gelebilir. İnsanlar farklı diziler arıyor, bıktılar ar...
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Lionel Fusco 2 yıl
Bizde artık orta doğu ülkesiyiz, bizde niye yok?
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mgokhanozen 2 yıl
Taklitler aslını yaşatır, niye flix yapmışlar ki?
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aycibin 2 yıl
Iflix ne yahu SQNY gibi
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gageracer 2 yıl
Puhu TV nin dizisi Fi yi izledim.60 dakkayı bile dolduramamışlar.2 dakika boyunca camdan dışarı bakan adam, okulun merdivenini çıkan adam vs. ile dolmuş.Tamam ilk dizin Better Call Saul kalitesinde olmayacak tabi.Yine de gidip 1 kız 2 erkek hikayesi yapmışsın.
Senaristler TV camiyasından gelme gibi.Tv den tek farkı popo ve sigara.
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gecekuşu0138 2 yıl
Türk dizileri mi ben almayayım hem de paralı haftalık senaryolar sette yazılırken.
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AL3ATROS 2 yıl
Bizden birileride umarım ÖZ NETFLİX çıkartmazlar.
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Kesinizmirliksk2 2 yıl
Tutmaz
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H34RTL3SS 2 yıl
biraz apple biraz netflix yaparsak isim tutar mı demişler
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Virinom 2 yıl
Rakip olmak istiyorsa taklit isim kullanmasınlar. Taklitler aslını yüceltir.
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Bence bizim ülkemizdeki BluTV, PuhuTV gibi yapımları elini çabuk tutarsa Dünya çapında da güzel noktalara gelebilir. İnsanlar farklı diziler arıyor, bıktılar artık o süper kahramanlı, hep benzer konulu şeylerden. Şu TV'de yayınlanan saçmalıklardan hayır gelmez tabi ama mesela Masum gibi dizileri yurt dışına çok kolay pazarlayabiliriz bence.
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Virinom 2 yıl
Fi bence çok daha başarılı.
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Antikaruh 2 yıl
Türk dizisi izlemek için aylık para vereceğim ? HA HA HA HA.
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Be All My Sins Remembered 2 yıl
Rekabet tüketiciye yarar da başka isim bulamamışlar mı?
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Nadeje. 2 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri
Rekabet tüketiciye yarar da başka isim bulamamışlar mı?

İçerik bakımından evet ama cüzdana öyle yansımıyor maalesef, her gün ayrı bir platform çıkıyor aylık faturalandırılmayı bekleyen...
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mgokhanozen 2 yıl
Taklitler aslını yaşatır, niye flix yapmışlar ki?
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