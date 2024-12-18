Amazon'un Yılın Son Fırsatları'nda sadece bugüne özel indirimli ürünler!

Kampanya ile süresi boyunca hafta içi her gün belirli saatlerde Flaş Fırsatlar olacak. Bugün saat 12.00'de başlayan Flaş Fırsatlara baktığımızda iPhone Lightning kablo, Airfryer, araç telefon tutucu gibi ürünlerde güzel indirimler görüyoruz. Bu indirimler bugün saat 16.00'ya kadar geçerli olacak. Saat 16.00'dan itibaren Flaş Fırsatlar yenilenecek.
Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli indirimler
- wuw X132 Lightning Sarj Kablosu 3 Amper 2.5 Metre: 179 TL
- Ultenic K10 Airfryer 5 Litre XL 1500W: 1.249 TL
- Minesk Otomatik Klipsli Araç Telefon Tutucu: 263 TL
- Ledlenser Flex10 Pil Şarj Cihazı ve Powerbank: 2.047 TL
- Joweese 20'si 1 Arada Çok Amaçlı Temizleyici, Telefon, Bilgisayar, Kulaklık: 319 TL
- QUANTUM Beşiktaş Taraftar Saati: 1.999 TL
- A2ZWORLD Araba Güneşlik Şemsiyesi: 372 TL
- Hasbro Star Wars The Black Series Aksiyon Figürü: 1.224 TL
- Busstier Güneş Enerjili Şarj Edilebilir Işıklı Üçgen Reflektör: 359 TL
- Carrera GO Ferrari Pro Yarışçılar Oyuncak: 2.870 TL
- Clementoni 20190 Paw Patrol Puzzle: 257 TL
- Patiswiss Sütlü Çilek Draje Doypack 80 g: 60 TL
- Ahmad Tea English Breakfast Dökme Çay (200 Gr): 210 TL
- Clasy Care Çatlak Onarıcı Krem: 209 TL
- Baby Turco Doğadan 4 Numara Maxi 150 Adet: 435 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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