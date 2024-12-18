Amazon'un Yılın Son Fırsatları'nda sadece bugüne özel indirimli ürünler!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr'de "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başladı. Tüm kategorilerde onbinlerce ürün indirime girdi. İndirimler 27 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek.

Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı! 2 gün önce eklendi

Kampanya ile süresi boyunca hafta içi her gün belirli saatlerde Flaş Fırsatlar olacak. Bugün saat 12.00'de başlayan Flaş Fırsatlara baktığımızda iPhone Lightning kablo, Airfryer, araç telefon tutucu gibi ürünlerde güzel indirimler görüyoruz. Bu indirimler bugün saat 16.00'ya kadar geçerli olacak. Saat 16.00'dan itibaren Flaş Fırsatlar yenilenecek.

Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli indirimler

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Amazon'un Yılın Son Fırsatları'nda sadece bugüne özel indirimler