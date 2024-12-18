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    Amazon'un Yılın Son Fırsatları'nda sadece bugüne özel indirimli ürünler!

    Amazon'da "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başladı. Bugüne özel indirimli ürünlere baktığımızda Lightning kablo, Airfryer gibi ürünlerin indirime girdiğini görüyoruz.
    Amazon'un Yılın Son Fırsatları'nda sadece bugüne özel indirimler Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr'de "Yılın Son Fırsatları" kampanyası başladı. Tüm kategorilerde onbinlerce ürün indirime girdi. İndirimler 27 Aralık saat 23.59'a kadar devam edecek.

    Kampanya ile süresi boyunca hafta içi her gün belirli saatlerde Flaş Fırsatlar olacak. Bugün saat 12.00'de başlayan Flaş Fırsatlara baktığımızda iPhone Lightning kablo, Airfryer, araç telefon tutucu gibi ürünlerde güzel indirimler görüyoruz. Bu indirimler bugün saat 16.00'ya kadar geçerli olacak. Saat 16.00'dan itibaren Flaş Fırsatlar yenilenecek.

    Bugün saat 16.00'ya kadar geçerli indirimler

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    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

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    Kayrabey 3 saat önce

    Güzel olmuş...

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