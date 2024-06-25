Nvidia, sadece 3 günde 430 milyar dolar değer kaybetti

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Tam Boyutta Gör ABD'li çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri dramatik bir şekilde üç gün üst üste düşerek tarihte bir şirket için en büyük değer kayıplarından birini yaşadı. Firma, sadece bu dönemde tam 430 milyar dolar kayıpla karşılaştı. Nvidia, son zamanlarda dünyanın en değerli şirketi olarak zirveye çıkmış ve ardından üçüncülüğe gerilemişti.

Nvidia hisseleri sert düştü

Nvidia, geçen hafta Microsoft'u kısa bir süreliğine geçip 3,3 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına güç sağlayan çiplerine yönelik artan talep, ekonominin genelindeki belirsizliğe ve faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen ABD borsalarının son haftalarda yeni rekorlara ulaşmasına yardımcı oldu.

Bu yükseliş aynı zamanda bir balon endişesini de beraberinde getiriyor. Bu endişenin ise bir satış dalgasına dönüştüğü belirtiliyor. Uzmanlar yapay zeka trendinin bitmediğini ancak Nvidia hisselerinin “aşırı sevilmiş” olduğunu söylüyor. Nvidia'daki düşüş, yapay zeka patlamasıyla bağlantılı olan diğer yarı iletken şirketlerin hisselerini de beraberinde düşürdü. Çoğu yapay zeka çip üreticisinin hisselerinde bir düşüş görülüyor. Bunlar arasında Broadcom, Qualcomm, ARM, TSMC ve ASML gibi şirketler yer alıyor.

Tarihin en büyük düşüşü

Tam Boyutta Gör Öte yandan Bloomberg'e göre piyasa değerindeki 430 milyar dolarlık bu düşüş, tek bir şirket için kaydedilen en büyük üç günlük düşüş olarak tarihe geçti. Nvidia sert bir düşüş yaşamış olsa da sergilediği performansın tersine dönmesi beklenmiyor. Uzmanlar Nvidia'nın performansının en azından önümüzdeki 18-24 ay boyunca devam edeceğine inanıyor.

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Nvidia’nın hisselerinde yaşanan düşüşü farklı yönlerden yorumlamak mümkün. Yatırımcılar daha getiri odaklı bir alana geçiyor olabilir. Ya da önceki büyük kazançlarını bozduruyor olabilirler. Piyasa istikrara kavuştukça, Nvidia'nın iş modelinin dayanıklılığı ve altında yatan temellerin gücü test edilmesi beklenebilir. Önümüzdeki haftaların Nvidia için kritik olması bekleniyor, zira sürekli gelişen teknoloji ortamında Nvidia yeniden ayağa kalkmayı ve yatırımcılara uzun vadeli değeri konusunda güven vermeyi hedefliyor.

Son durumda Nvidia'nın piyasa değeri 2,9 trilyon dolara gerilemiş durumda. Hemen önünde 3,19 trilyon dolar değer ile Apple bulunuyor. Zirvede ise 3,32 trilyon dolarlık değer ile Microsoft oturuyor.

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Nvidia, sadece 3 günde 430 milyar dolar değer kaybetti