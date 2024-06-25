Nvidia, sadece 3 günde 430 milyar dolar değer kaybetti

Nvidia hisseleri sert düştü
Nvidia, geçen hafta Microsoft'u kısa bir süreliğine geçip 3,3 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştığından bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti. Nvidia'nın yapay zeka uygulamalarına güç sağlayan çiplerine yönelik artan talep, ekonominin genelindeki belirsizliğe ve faiz oranlarının yüksek seyretmesine rağmen ABD borsalarının son haftalarda yeni rekorlara ulaşmasına yardımcı oldu.
Bu yükseliş aynı zamanda bir balon endişesini de beraberinde getiriyor. Bu endişenin ise bir satış dalgasına dönüştüğü belirtiliyor. Uzmanlar yapay zeka trendinin bitmediğini ancak Nvidia hisselerinin “aşırı sevilmiş” olduğunu söylüyor. Nvidia'daki düşüş, yapay zeka patlamasıyla bağlantılı olan diğer yarı iletken şirketlerin hisselerini de beraberinde düşürdü. Çoğu yapay zeka çip üreticisinin hisselerinde bir düşüş görülüyor. Bunlar arasında Broadcom, Qualcomm, ARM, TSMC ve ASML gibi şirketler yer alıyor.
Tarihin en büyük düşüşü
Nvidia’nın hisselerinde yaşanan düşüşü farklı yönlerden yorumlamak mümkün. Yatırımcılar daha getiri odaklı bir alana geçiyor olabilir. Ya da önceki büyük kazançlarını bozduruyor olabilirler. Piyasa istikrara kavuştukça, Nvidia'nın iş modelinin dayanıklılığı ve altında yatan temellerin gücü test edilmesi beklenebilir. Önümüzdeki haftaların Nvidia için kritik olması bekleniyor, zira sürekli gelişen teknoloji ortamında Nvidia yeniden ayağa kalkmayı ve yatırımcılara uzun vadeli değeri konusunda güven vermeyi hedefliyor.
Son durumda Nvidia'nın piyasa değeri 2,9 trilyon dolara gerilemiş durumda. Hemen önünde 3,19 trilyon dolar değer ile Apple bulunuyor. Zirvede ise 3,32 trilyon dolarlık değer ile Microsoft oturuyor.Kaynakça https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/nvidia-enters-correction-territory-as-slump-erases-430-billion/articleshow/111244364.cms?from=mdr https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-24/nvidia-s-13-stock-rout-has-traders-scouring-charts-for-support?srnd=markets-vp https://companiesmarketcap.com Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.