AMD, tüm yeni nesil ürünlerinde gelişmiş süreç teknolojilerini kullanacak

Tam Boyutta Gör AMD’nin ilk Zen çekirdek mimarisini piyasaya sürmesinin üzerinden 7 yıl geçti ve artık kullanıcılar Zen 5 mimarili işlemcileri bekliyor. Önümüzdeki ay hem mobil hem de masaüstü için piyasaya girecek olan yeni işlemcilerle birlikte AMD, her yeni nesil ürün için en gelişmiş süreci, yenilikçi tasarım teknolojisini kullanacağını söylüyor.

AMD’den son teknoloji söylemi

AMD Başkan Yardımcısı Forrest Norrod yapmış olduğu açıklamalarda hem Intel hem de AMD hakkında bazı önemli şeyler söyledi. Norrod, Intel'in süreç ve ürün yol haritasını, özellikle de son Xeon 6 duyurularını agresif bulduğunu ancak firmanın söylediği şeylere ulaşacağını varsaydıklarını söyledi. Norrod aynı zamanda AMD’yi rekabette öne geçirmek ve orada tutmak için süreç ve tasarım teknolojilerinde en yeniyi ve en gelişmişi kullanmayı sürdüreceklerini de ifade ediyor. Bilindiği üzere Zen 5, TSMC'nin yepyeni 4nm ve 3nm süreçlerini benimseyen bir aile olacak.

Zen 5’in tüketici sürümleri TSMC'nin 4nm sürecini, tüketici olmayan işlemcileri ise 3nm sürecini kullanacak. Şimdiye kadar dört CPU duyuruldu: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X. Yeni işlemcilerin oyunlarda mevcut nesil 3D V-Cache parçalardan daha yavaş olduğu söyleniyor, ancak performans iyileştirmeleri ve IPS kazanımlarında AMD’nin söylemleri tam olarak doğru gibi görünüyor.

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Norrod, ek olarak tasarım noktasında da bir nebze dahi olsa yavaşlamayacaklarını ve olabildiğince hızlı bir şekilde inovasyonlara devam edeceklerini ifade ediyor. Başkan Yardımcısı bunu yapmak zorunda olduklarını çünkü Intel’in ne yapacağını kontrol edemeyeceklerinin de altını çiziyor: “Intel'in bugünden itibaren her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağını varsaymak zorundayım.”

Tam Boyutta Gör Chiplet tasarımını ana akım haline getiren AMD, bunu hem tüketici hem de kurumsal tarafa yaymış durumda. Farklı segmentler için aynı Zen ISA'yı sunan firma hesaplama/bulut için optimize edilmiş "C" çekirdekleri ile de esnekliğini artırıyor. AMD'nin Ryzen işlemcilerinde kullanılan bir ara bağlantı teknolojisi Infinity Fabric ve HBM adımları firmanın tasarım noktasındaki gücünü gösteriyor. Norrod, mevcut teknolojilerin TSMC ortaklığıyla yenilikçi tasarım, montaj ve paketleme noktasında ilerletileceğini de belirtiyor.

Norrod'un açıklamaları ağırlıklı olarak veri merkezlerine odaklanmış olsa da şirketin stratejisine dair nadir bir fikir veriyor. Veri merkezi alanında AMD'nin EPYC CPU'ları pazarın yüzde 30'unu oluşturuyor ki bu çok büyük bir oran. Peki ya tüketici alanı? Burada işler pek iyi değil. AMD'nin oyun geliri yıldan yıla yüzde 48 azaldı. Tüketici ürünleri gelirinin sadece küçük bir kısmını oluştursa bile AMD için heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor. Zira önümüzde yeni mobil, masaüstü ve bir noktada RDNA 4 tabanlı ekran kartları var.

AMD’nin yakın vadedeki yol haritasında Temmuz ayı için mobil tarafında Ryzen AI 300 ve masaüstü için Ryzen 9000 serisi işlemciler bulunuyor. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 5. Nesil EPYC Turin işlemciler piyasaya girecek. Bunu yıl sonunda yeni Instinct MI325X veri merkezi hızlandırıcıları takip edecek. AMD muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında 3D V-Cache ile güçlendirilmiş Ryzen 9000X3D ailesini piyasaya sürecek.

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AMD yeni nesil ürünlerinde en gelişmiş süreçleri kullanacak