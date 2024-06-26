AMD, tüm yeni nesil ürünlerinde gelişmiş süreç teknolojilerini kullanacak

AMD’den son teknoloji söylemi
AMD Başkan Yardımcısı Forrest Norrod yapmış olduğu açıklamalarda hem Intel hem de AMD hakkında bazı önemli şeyler söyledi. Norrod, Intel'in süreç ve ürün yol haritasını, özellikle de son Xeon 6 duyurularını agresif bulduğunu ancak firmanın söylediği şeylere ulaşacağını varsaydıklarını söyledi. Norrod aynı zamanda AMD’yi rekabette öne geçirmek ve orada tutmak için süreç ve tasarım teknolojilerinde en yeniyi ve en gelişmişi kullanmayı sürdüreceklerini de ifade ediyor. Bilindiği üzere Zen 5, TSMC'nin yepyeni 4nm ve 3nm süreçlerini benimseyen bir aile olacak.
Zen 5’in tüketici sürümleri TSMC'nin 4nm sürecini, tüketici olmayan işlemcileri ise 3nm sürecini kullanacak. Şimdiye kadar dört CPU duyuruldu: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X ve Ryzen 5 9600X. Yeni işlemcilerin oyunlarda mevcut nesil 3D V-Cache parçalardan daha yavaş olduğu söyleniyor, ancak performans iyileştirmeleri ve IPS kazanımlarında AMD’nin söylemleri tam olarak doğru gibi görünüyor.
Norrod, ek olarak tasarım noktasında da bir nebze dahi olsa yavaşlamayacaklarını ve olabildiğince hızlı bir şekilde inovasyonlara devam edeceklerini ifade ediyor. Başkan Yardımcısı bunu yapmak zorunda olduklarını çünkü Intel’in ne yapacağını kontrol edemeyeceklerinin de altını çiziyor: “Intel'in bugünden itibaren her zaman elinden gelenin en iyisini yapacağını varsaymak zorundayım.”
Norrod'un açıklamaları ağırlıklı olarak veri merkezlerine odaklanmış olsa da şirketin stratejisine dair nadir bir fikir veriyor. Veri merkezi alanında AMD'nin EPYC CPU'ları pazarın yüzde 30'unu oluşturuyor ki bu çok büyük bir oran. Peki ya tüketici alanı? Burada işler pek iyi değil. AMD'nin oyun geliri yıldan yıla yüzde 48 azaldı. Tüketici ürünleri gelirinin sadece küçük bir kısmını oluştursa bile AMD için heyecan verici bir yıl olacak gibi görünüyor. Zira önümüzde yeni mobil, masaüstü ve bir noktada RDNA 4 tabanlı ekran kartları var.
AMD’nin yakın vadedeki yol haritasında Temmuz ayı için mobil tarafında Ryzen AI 300 ve masaüstü için Ryzen 9000 serisi işlemciler bulunuyor. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 5. Nesil EPYC Turin işlemciler piyasaya girecek. Bunu yıl sonunda yeni Instinct MI325X veri merkezi hızlandırıcıları takip edecek. AMD muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında 3D V-Cache ile güçlendirilmiş Ryzen 9000X3D ailesini piyasaya sürecek.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99013/amd-will-use-the-most-advanced-process-for-each-next-gen-product-innovative-design-tech/index.html https://www.nextplatform.com/2024/06/24/the-appetite-for-datacenter-compute-capacity-is-ravenous/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.