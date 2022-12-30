AMD, 110 dereceye çıkan RX 7900 XTX için açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör Radeon RX 7900 XTX, AMD’nin son zamanlarda yaptığı en başarılı ekran kartlarından birisi olmasına rağmen firma tarafından yapılan modellerde aşırı ısınma sorunu olduğu ortaya çıktı. Bir süre önce bu sorundan mustarip olan kişiler Reddit, DH Forum (MuratBayrakçı) ve çeşitli mecralarda deneyimlerini aktarmış ve bir çözüm yolu aramaya başlamıştı. AMD'den konu hakkında ise resmi açıklama geldi.

AMD Radeon RX 7900 XTX aşırı ısınma sorunu ile boğuşuyor 1 gün önce eklendi

AMD: Destek ile iletişime geçin

AMD, Tom's Hardware'e yaptığı resmi açıklamada “Sınırlı sayıda kullanıcının AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarında (AMD tarafından yapılan referans modeller) beklenmedik termal kısıtlama yaşadığının farkındayız. AMD Radeon RX 7900 XTX'te beklenmedik termal kısıtlama yaşayan kullanıcılar AMD Destek ile iletişime geçmelidir.”

Sorun, RX 7900 XTX’in referans modelinde var

AMD'ye göre 110 santigrat derece, Radeon RX 7900 XTX için normal bağlantı noktası sıcaklığı ancak mevcut genel şüphe, referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarının soğutma elemanlarının iyi şekilde tasarlanmadığı yönünde. Bazı kullanıcı hesapları, TIM'i yeniden uygulamanın veya bir termal ped ile değiştirmenin uygun bir çözüm olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, AMD ekibi şu anda sorunu inceliyor, PowerColor ise araştırmaya yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya başladı.

AMD, sorunla ilgili vereceği destek konusunda kesin bir tarih açıklamadı ancak çip üreticisi, etkilenen kullanıcılara şirketin destek ekibiyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Bununla birlikte sorunu yaşayan birçok tüketicinin Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarını AMD’ye veya satıcıya iade ettiği bildiriliyor.

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