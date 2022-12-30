Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD, 110 dereceye çıkan RX 7900 XTX için açıklama yaptı

    AMD’nin yeni nesil Radeon RX 7900 XTX’in referans modellerinde bir süre önce hot spot sorunu ortaya çıkmıştı. Aşırı yüksek sıcaklıklara ulaşan kartlar için AMD’den açıklama geldi.
    1
    AMD, 110 dereceye çıkan RX 7900 XTX için açıklama yaptı Tam Boyutta Gör
    Radeon RX 7900 XTX, AMD’nin son zamanlarda yaptığı en başarılı ekran kartlarından birisi olmasına rağmen firma tarafından yapılan modellerde aşırı ısınma sorunu olduğu ortaya çıktı. Bir süre önce bu sorundan mustarip olan kişiler RedditDH Forum (MuratBayrakçı) ve çeşitli mecralarda deneyimlerini aktarmış ve bir çözüm yolu aramaya başlamıştı. AMD'den konu hakkında ise resmi açıklama geldi. 

    AMD: Destek ile iletişime geçin

    AMD, Tom's Hardware'e yaptığı resmi açıklamada “Sınırlı sayıda kullanıcının AMD Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarında (AMD tarafından yapılan referans modeller) beklenmedik termal kısıtlama yaşadığının farkındayız. AMD Radeon RX 7900 XTX'te beklenmedik termal kısıtlama yaşayan kullanıcılar AMD Destek ile iletişime geçmelidir.”

    Sorun, RX 7900 XTX’in referans modelinde var

    AMD'ye göre 110 santigrat derece, Radeon RX 7900 XTX için normal bağlantı noktası sıcaklığı ancak mevcut genel şüphe, referans Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarının soğutma elemanlarının iyi şekilde tasarlanmadığı yönünde. Bazı kullanıcı hesapları, TIM'i yeniden uygulamanın veya bir termal ped ile değiştirmenin uygun bir çözüm olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte, AMD ekibi şu anda sorunu inceliyor, PowerColor ise araştırmaya yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya başladı.

    AMD, sorunla ilgili vereceği destek konusunda kesin bir tarih açıklamadı ancak çip üreticisi, etkilenen kullanıcılara şirketin destek ekibiyle iletişime geçmelerini tavsiye etti. Bununla birlikte sorunu yaşayan birçok tüketicinin Radeon RX 7900 XTX ekran kartlarını AMD’ye veya satıcıya iade ettiği bildiriliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız