AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir

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Donanım dünyası hararetli bir şekilde stok sıkıntısını konuşurken yeni donanımlar mutfakta hazırlanmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız üzere AMD’nin 2023 yılında sunmasını beklediğimiz Ryzen 7000 işlemcileri 5 nm nodundan çıkacak. DDR5 RAM’lerle gelecek yongaların en dikkat çeken detayı ise AMD’nin tüm işlemcilerinde iGPU’ya yer verecek olmasıydı.

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Ryzen 8000G

Henüz doğrulanmayan son sızıntıya göre AMD 3 nm sürecini tercih edeceği Ryzen 8000 için kolları sıvamış bile. Intel’in bu yıl sonunda sunacağı Alder Lake işlemcileriyle benzer şekilde big.LITTLE benzeri tasarıma geçeceği iddia edilen firma yongalarında 8 güçlü 4 verimli çekirdek tercih edecek.

Zen 5 mimarisi üzerinde yükselecek Strix Point kod adlı Ryzen 8000G ailesi için AMD’nin şimdiden grafik performansı başlığında hedeflerini belirlediği de gelen detaylar arasında.

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Son olarak henüz tam netleşmese de yeni yongaların bellek altsisteminde önemli değişiklikler gündemde. 2024 yılında raflardaki yerini alacak Strix Point’in detaylarının zamanla netleşeceğini hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/amd-3nm-zen5-apus-codenamed-strix-point-rumored-to-feature-big-little-cores

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