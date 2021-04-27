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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir

    Ryzen 5000 işlemcileri MSRP fiyatından raflarda bulunamazken Ryzen 8000’den ilk bilgiler gelmeye başladı. Görünüşe göre AMD de Intel’in izleyeceği tasarıma geçiş yapacak.
    27 Nisan 2021, 23:02 (10 dk.)
    27
    65
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir
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    Donanım dünyası hararetli bir şekilde stok sıkıntısını konuşurken yeni donanımlar mutfakta hazırlanmaya devam ediliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız üzere AMD’nin 2023 yılında sunmasını beklediğimiz Ryzen 7000 işlemcileri 5 nm nodundan çıkacak. DDR5 RAM’lerle gelecek yongaların en dikkat çeken detayı ise AMD’nin tüm işlemcilerinde iGPU’ya yer verecek olmasıydı.

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    Ryzen 8000G

    Henüz doğrulanmayan son sızıntıya göre AMD 3 nm sürecini tercih edeceği Ryzen 8000 için kolları sıvamış bile. Intel’in bu yıl sonunda sunacağı Alder Lake işlemcileriyle benzer şekilde big.LITTLE benzeri tasarıma geçeceği iddia edilen firma yongalarında 8 güçlü 4 verimli çekirdek tercih edecek.

    Zen 5 mimarisi üzerinde yükselecek Strix Point kod adlı Ryzen 8000G ailesi için AMD’nin şimdiden grafik performansı başlığında hedeflerini belirlediği de gelen detaylar arasında.

    Ayrıca Bkz. "Ortaya çıkan AMD 4700S işlemcisi Xbox Series X'in APU’su olabilir"

    AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir
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    Son olarak henüz tam netleşmese de yeni yongaların bellek altsisteminde önemli değişiklikler gündemde. 2024 yılında raflardaki yerini alacak Strix Point’in detaylarının zamanla netleşeceğini hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/amd-3nm-zen5-apus-codenamed-strix-point-rumored-to-feature-big-little-cores
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