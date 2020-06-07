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    AMD: 4 GB VRAM’li kartların devri geçti - 2020’de ne kadar VRAM yeterli? - Takılmalar nasıl çözülür?

    Ekran kartı alacakların aklını kurcalayan önemli konulardan birisi hakkında AMD’den öneri geldi.
    5 sa.
    2,5b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD: 4 GB VRAM’li kartların devri geçti - 2020’de ne kadar VRAM yeterli? - Takılmalar nasıl çözülür?
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    Son dönemde yüksek çözünürlüklü monitörlerin ve geniş monitörlerin yaygınlaşmasıyla oyunlar daha fazla VRAM kullanmaya başladı. Bunun üzerine oyun geliştiricileri daha yüksek çözünürlüklü kaplamalara geçince VRAM kapasitesi önemini iyiden iyiye hissettirmeye başladı.

    AMD’nin yayınladığı sunuya göre kendi RX 5500 XT kartının 8 GB VRAM’li seçeneği, 4 GB kapasiteli VRAM’li modele göre oyunlarda %12-24 daha fazla FPS sunuyor. FPS’in düşük olması önemli, ancak her iki kartın da tatmin edecek seviyede kare çizebildiğini düşünecek olursak aslında asıl deneyiminizi etkileyecek unsur kare zamanı olarak karşımıza çıkıyor.

    AMD: 4 GB VRAM’li kartların devri geçti - 2020’de ne kadar VRAM yeterli? - Takılmalar nasıl çözülür?
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    4 GB VRAM yeterli mi?

    Zira 4 GB VRAM’in yetmediği durumlarda veriler sırayla sistem belleğine doğru taşınıyor. Bu da %0.1 ve %1 FPS’lerini düşürdüğü gibi kare zamanında yer yer sıçramalara neden oluyor. Sonuç olarak oyunda aslında FPS’im iyi ancak sanki takılıyor gibi düşüncesine dalmanız kaçınılmaz oluyor. Ekran kartı yükseltmesi planlayan okurlarımız için tavsiyemiz -GPU’dan bağımsız konuşmak gerekirse- 6-8 GB VRAM kapasiteli kartları düşünmeleri olacaktır.

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    Oyundaki takılmalar için bir çözüm yolu

    Burada micro stutter’ların tek nedeninin VRAM yetersizliği olmayabileceğini küçük bir not olarak sıkıştıralım. Güncel oyunlarda artık 8 GB RAM de kare zamanında zıplamalara neden olur hale geldi.

    Bu nedenle donanım kaynaklı takılmaların önüne geçmek için atılacak güzel adımlardan birisi RAM yükseltmesi de olabilir bilgisayarınıza göre. Bu saydıklarımız güncel sistemler için geçerli, zaten toplu yükseltme zamanı gelmiş bir sistemde birden fazla etken olduğu için mutlu sonun yolu tek bir sorunu çözmekten geçmeyebiliyor.

    Ayrıca bunlar normal bir senaryo, RX 5500 XT özelinde değerlendirmek gerekirse AMD’nin kartında 16 yerine 8 PCIe kanalına yer vermesi nedeniyle model PCIe 3.0 bir slotta kullanıldığında yukarıda saydığımız olumsuzlukların yaşandığı esnada bir de kartın RAM’de tutmak istediği verilere erişiminde yaşayacağı gecikmeler de ekleniyor. Bu nedenle RX 5500 XT yerine GTX 1660/Super daha doğru birtercih olacaktır.

    AMD: 4 GB VRAM’li kartların devri geçti - 2020’de ne kadar VRAM yeterli? - Takılmalar nasıl çözülür?
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    Ayrıca Bkz. "AMD son 7 yılda 500 milyonun üzerinde GPU sattı"

    Konuya dönecek olursak, yeni nesil konsolların paylaşımlı 16 GB bellekle geleceği göz önünde bulundurulursa önümüzdeki dönemde oyunlarda VRAM kullanımının girişte saydığımız nedenlerin de eklenmesiyle hızla artması kuvvetle muhtemel görünüyor.



    https://www.overclock3d.net/news/gpu_displays/amd_says_that_the_era_of_4gb_graphics_cards_is_over_-_future_games_need_more_vram/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    snowtger (Eren ) 3 sa. classf2re
    Aman hocam yanınızda taşırken dikkat edin peynirleri. Gerekirse taksi ile gidin takas yerine.
    Bende artık her ay 1 kilo yarım yağlı peyniri kenara atıyorum, birikim önemli.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa. en beğenilen
    AMD önce adam akıllı sürücü çıkarsın da sonra bunlar hakkında konuşsun.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa. mert1907
    uzun zamandır driver sorunu yaşamadım amd'de.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    guzmann06 (Çağrı Can) 2 sa.
    Ulan dingil niye 4 gb verisyonunu çıkarıyorsun ozaman 5600 6gb var. Bunlarıda direk 6 gb çıkarsaydın ya
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    tunc4y (Tuncay ak) 4 sa.
    Ghost recon breakpoint'te 2k ultrada 6gb video ram kullanılıyor. Bir sonraki seri kartların büyük ihtimal 12 ya da 16 gb kapasiteli olması kaçınılmaz
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    gmyo31 (ozan can gül) 4 sa.
    Yıllardır forumda millet baş bas bağırıyor.nvdia güzel süper güçlü kartlar yapıyor ama 4-6 GB gidim gıdım yükseltiyor.koy abi 1660 süper yapıyorsun koy 8gb.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 5 sa. en beğenilen
    AMD önce adam akıllı sürücü çıkarsın da sonra bunlar hakkında konuşsun.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 3 sa. mert1907
    uzun zamandır driver sorunu yaşamadım amd'de.
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    Mion 5 sa.
    benim 1gb hd57770 e kaç para veriyonuz?
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