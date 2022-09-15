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    AMD, B650E ve B650 anakartlar için beklenen tarihi verdi

    AMD, Ryzen 7000 işlemcileriyle uyumlu yeni orta seviye AM5 anakartlarının duyurusuna hazırlanıyor. Firma önümüzdeki ayın başında B650E ve B650 anakartların tanıtımını gerçekleştirecek.
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    AMD, B650E ve B650 anakartları Ekim'de tanıtacak
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    AMD ve iş ortakları, önümüzdeki ay düzenlenecek olan etkinlikte Ryzen 7000 serisi işlemciler için yeni orta seviye anakartların duyurusunu gerçekleştirecek. Etkinli kapsamında üreticilerin B650 ve B650E serisi AM5 soketli anakartları gösterilecek.

    AMD’nin bir süre önce duyurduğu Ryzen 7000 serisi işlemcileri 27 Eylül’den itibaren satışa çıkacak. Fakat bir süreliğine bu işlemciler ile uyumlu olan sadece X670E/X670 anakartlar erişilebilir olacak. Orta seviyeye yönelik B650E ve B650 anakartlar ise daha sonra piyasaya girecek. İyimser bir tahmin yapmak gerekirse orta seviye anakartları en erken Ekim sonunda erişebilir olacağız.

    Orta seviye AM5 anakartlar 4 Ekim'de duyurulacak

    AMD, B650E ve B650 anakartları Ekim'de tanıtacak
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    AMD’nin B650E ve B650 çipsetli AM5 anakartlarının net çıkış tarihini de yine düzenlenecek olan etkinlik kapsamında öğreneceğiz. Öte yandan AMD, grafik ve depolama alanında PCIe Gen5 uyumluluğunu sadece Extreme serisi anakartlarda sunuyor, “E” takısı olmayan anakartlarda ise bu özellik opsiyonel olarak sunulacak. Öte yandan AMD, bu etkinliği 4 Ekim tarihinde gerçekleştireceğini açıklamış durumda.

    ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte ve Biostar yaklaşık 60 dakika sürecek olan "Meet the Expert" canlı yayını sırasında ürünlerini sergileyecek. Her üretici ekibine kendi AM5 soketli B650 serisi çözümlerini anlatması ve detaylandırması için belirli bir süre ayrılacak. Temsilcilere ayrıca AMD Ürün Pazarlama Müdürü Don Waligroski eşlik edecek.

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