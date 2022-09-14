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    Intel yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini paylaştı

    Intel, kendi web sitesinde yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerinin bir kısmını paylaştı. Tanıtımına haftalar kalan işlemcilerin bilgileri ise kısa bir süre içerisinde kaldırıldı.
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    Intel yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini paylaştı
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    Intel'in 13. nesil Core “Raptor Lake” işlemcileri, tanıtımlarına haftalar kala ortaya çıktı. Bu sefer ise bilgiler doğrudan Intel’den kaynaklanıyor. Firmanın kendi web sitesinde listelenen çarpan kilitsiz işlemci modelleri olayın fark edilmesinin ardından ise kaldırıldı.

    Intel’in bazı temel CPU bilgilerine yer verilen “Bir oyun işlemcisi nasıl seçilir” sayfasında yayınlanan içerikte, Core i5 13600K, Core i7 13700K ve Core i9 13900K işlemcilerine ait çekirdek sayıları ve P-Core frekans hızları ortaya çıktı. Bu işlemci modellerinin çarpan kilitsiz yani hız aşırtma için müsait olan ürünler olduğunu da belirtelim.

    13. nesil Raptor Lake özellikleri

    Intel yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini paylaştı
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    Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi Core i9 13900K, beklendiği gibi 24 çekirdek (8 P-Core ve 16 E-Core) ve 32 izlek birimden oluşacak. Core i7 13700K tarafındaysa 16 çekirdek (8 P-Core ve 8 E-Core) ve 24 izlek birim bizleri karşılayacak. Son olarak Core i5 13600K’da ise toplamda 14 çekirdek (6 P-Core ve 8 E-Core) ve 20 izlek birim yer alacak.

    Tüm bu detayları zaten daha önceden biliyorduk. Fakat şimdi ise neredeyse resmi diyebileceğimiz bir şekilde bu işlemcilere ait frekans hızlarını da öğrenmiş oluyoruz. Yayınlanan bilgilere göre: i9 13900K için 5,40 GHz, i7 13700K için 5,30 GHz ve Core i5 13600K için ise 5.10 GHz değerlerini göreceğiz.

    Intel yanlışlıkla 13. nesil Raptor Lake işlemcilerini paylaştı
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    Fakat belirtmek gerekir ki P-Core frekans hızının işlemcilerin mutlak maksimum frekans hızları olmadığını belirtelim. Örneğin, Core i9 13900K’nın, Turbo Boost Max 3.0 modunda 5.7 GHz’e ve Termal Hız Artışı (TVB) modunda ise 5.8 GHz seviyelerine erişebileceği belirtiliyor. Intel 13. nesil işlemcilerin ise 17 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda ise işlemcilerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

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