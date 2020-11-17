AMD bilimsel araştırmalar için dünyanın en iyi hızlandırıcısını duyurdu

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Yılın başlarında RDNA olarak geliştirdiği Navi tabanlı mimarisini sunucu tarafında CDNA olarak ayıran ve özel optimizasyonlar yapan AMD işe rekorla başladı. AMD Instinct MI100 karşınızda.

AMD CDNA nedir?

7nm ve 7nm+ üretim süreçlerini benimseyecek olan CDNA mimarisi belirli yüklerden kurtularak sunucu sistemlerine daha verimli bir işleyiş sunmayı amaçlıyor. Böylece Nvidia’nın hakimiyetine karşı avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Yani aslında CDNA mimarisi RDNA mimarisinin elde geçirilmiş hali.

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Sunucu tarafındaki grafik ihtiyaçları bilindiği üzere standart ekran kartlarının derin grafik işleme yeteneklerine ihtiyaç duymuyor. Silikon seviyesinde AMD bazı bileşenleri çıkarmış ve tasarruf ettiği alana sunucu sistemlerinde daha çok ihtiyaç duyulan yapay zeka çekirdeği, iç bağlantı birimleri gibi bileşenlere yer vermiş. Ayrıca Infinity Fabric iç bağlantı sistemi de CDNA mimarisi için yeniden optimize edilmiş.

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AMD Instinct MI100 özellikleri

AMD Instinct MI100 sunucu tarafının 10TFLOPS (fp64) seviyesini geçen ilk x86 grafik birimi ve performans odaklı bilgisayar sistemlerinde en hızlı grafik birimi olma özelliğine sahip. MI100 hızlandırıcısı 11.5 TFLOPS seviyesine kadar çıkabilirken yapay zeka için de 46.1 TFLOPS FP32 Matrix performansını yakalayabiliyor. 7680 Stream işlemcisi 120 kümeye ayrılmış.

Infinity Fabric 2.0 teknolojisi sayesinde PCIe 4.0 üzerinden 3 bağlantı kullanıldığında birebir iletişimde 340GB/s bant genişliğine erişilebiliyor. İki adet 4 grafik birimli sistemin tam bağlantısı sağlandığında da 552GB/s bant genişliği elde ediliyor.

İkinci nesil AMD EPYC işlemcilerle eşleştirilecek olan AMD Instinct MI100 hızlandırıcısında 32 GB HBM2 grafik belleği yer alıyor. 1.2GHz hızında çalışan bellek 1.23TB/s bant genişliği kullanabiliyor. Böylece büyük veri setlerinin gecikme olmadan akışı sağlanıyor.

AMD Instinct MI100 hızlandırıcısı için Dell, Gigabyte, HP, Super Micro gibi sektörün öncü isimleri sipariş vermiş durumda. Yıl sonuna kadar sayısız sunucu sisteminde bu hızlandırıcıyı görmemiz mümkün olacak.

https://www.techpowerup.com/274719/amd-announces-worlds-fastest-hpc-accelerator-for-scientific-research

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