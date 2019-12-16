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    AMD blok zinciri tabanlı oyunlar için düğmeye bastı

    Blokchain Game Alliance konsorsiyumuna dahil olan AMD blok zinciri tabanlı oyun platformlarının gelişmesi ve yaygınlaşması için yonga teknolojileri sağlayacak.
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    Haber Editörü
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    AMD blok zinciri tabanlı oyunlar için düğmeye bastı
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    Son dönemde büyük bir yükseliş içerisinde olan blok zinciri teknolojileri yavaş yavaş oyun sektörüne de el atmış durumda. Özel kripto paraların kullanıldığı, blok zinciri ağların üzerinde kayıt verilerinin saklandığı oyunlar ve oyun dağıtım platformları öne çıkmaya başladı. AMD de gelişmelerin farkında.

    Blokchain Game Alliance nedir?

    Firma yaptığı duyuruda Blokchain Game Alliance konsorsiyumuna dahil olduğunu ve lider teknoloji tedarikçilerinin blok zinciri tabanlı oyun platformlarının geliştirilmesi amacıyla teşvik edeceğini dile getirdi.

    Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

    BGA konsorsiyumu oyun sektöründe blok zinciri teknolojilerinin benimsenmesi ve gelişmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Şirketlere bilgi paylaşımı, açık forumlar, en iyi uygulamaları ortaya koymak, ortak standartlar belirleme gibi pek çok faaliyet mevcut.

    Bu alanda bir ilke de imza atan AMD, blok zinciri tabanlı oyun teknolojilerinin daha iyi noktalara gelmesi amacıyla konsorsiyum ortaklarına verimli ve yüksek performanslı bilgisayar teknolojileri sunacak.

    AMD ayrıca blok zinciri sektörünün iki önemli oyun dağıtım platformu Robot Cache ve Ultra ile de ortaklık yaptı. Ubisoft gibi önemli firmalara hizmet sunan bu iki platform AMD’nin Ryzen ve Radeon yonga teknolojilerini temel alarak geliştiricilere daha iyi fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Robot Cache platformu AMD EPYC işlemcileri arka uç sunucularında kullanırken Ultra da blok üretimi için kullanıyor.



    https://www.techpowerup.com/262138/amd-and-industry-partners-to-develop-new-blockchain-based-gaming-platforms Yorum Yaz
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    xentios 6 sa. en beğenilen
    Haberi yapmak istemiyorsanız zordan yapmayın ya.

    Blockchain nedir bilmeyen birsi, şu haberden bir şey anladıysa arap olur.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    xentios 6 sa. en beğenilen
    Haberi yapmak istemiyorsanız zordan yapmayın ya.

    Blockchain nedir bilmeyen birsi, şu haberden bir şey anladıysa arap olur.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
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