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    Anlık Bildirim

    AMD, CDNA4 tabanlı 288 GB bellekli Instinct MI355X’in özelliklerini açıkladı

    AMD, düzenlediği etkinlik kapsamında MI350 CDNA4 yapay zeka hızlandırıcısı ve veri merkezi GPU'su hakkında daha fazla ayrıntı vererek Instinct MI355X'i resmen duyurdu.
    AMD, CDNA4 tabanlı Instinct MI355X için özellikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    AMD, düzenlediği etkinlik kapsamında yapay zeka hızlandırıcılarındaki yeni adımı olan Instinct MI355X'i resmi olarak duyurdu. Şirket, bu yeni nesil CDNA4 tabanlı hızlandırıcı ile güçlü rakibi Nvidia'nın son modellerine meydan okumayı hedefliyor. MI355X’in, 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. AMD, ürün çıkış takviminde Nvidia gibi yıllık bir döngüye geçmiş durumda.

    MI355X ve yeni nesil CDNA4 mimarisinin özellikleri

    AMD, CDNA4 tabanlı Instinct MI355X için özellikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yeni MI355X, AMD’nin CDNA4 mimarisiyle güçlendirilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Bu, aslında "sıfırdan yeniden tasarım" olarak tanıtılsa da, önceki CDNA3 mimarisine benzerlikler taşıyor. MI355X, TSMC'nin en son teknoloji ürünü N3 3nm işlem sürecini kullanacak ve bu da performans konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. AMD, bu hızlandırıcıda FP4 ve FP6 veri türlerine de destek sağlayarak yapay zeka hesaplamalarında büyük bir sıçrama hedefliyor.
    AMD, CDNA4 tabanlı Instinct MI355X için özellikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yeni model, 288 GB HBM3E bellek kapasitesine kadar destek sunacak. Bu bellek, yapay zeka uygulamalarında hızlandırılmış veri işleme ve daha yüksek bant genişliği sağlamak için kullanılacak. MI355X, “10 işlem elemanı” ile gelecek ancak bu sayının ne anlama geldiği henüz net değil. Bununla birlikte, AMD'nin paylaştığı ilk spesifikasyonlar oldukça umut verici.

    Blackwell B200’e rakip

    AMD, CDNA4 tabanlı Instinct MI355X için özellikleri açıkladı Tam Boyutta Gör
    MI300X’in 1.3 petaflop FP16 ve 2.61 petaflop FP8 hesaplama gücüne sahip olduğu biliniyor. MI355X ise bu sayıları sırasıyla 2.3 ve 4.6 petaflop seviyelerine çıkararak yüzde 77’lik bir performans artışı sunuyor. Ayrıca yeni FP4 formatı ile tek bir MI355X, 9.2 petaflop hesaplama gücüne ulaşabiliyor. Bu sayı, Nvidia'nın Blackwell B200 modeline çok yakın ve biraz üstünde bir değer. Nvidia'nın en güçlü modeli olan GB200 (iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU), 10 petaflop FP4 hesaplama sunarken, AMD'nin sunduğu 288 GB bellek ise Nvidia'dan yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip.

    AMD ve Nvidia arasındaki bu performans yarışı, yapay zeka hesaplamalarında kimin lider olacağını belirleyecek. Ancak sadece hesaplama gücü değil, aynı zamanda bellek kapasitesi ve bant genişliği gibi unsurlar da kritik rol oynuyor. Her iki hızlandırıcı da 8 TB/s bant genişliği sunacak.

    AMD, fiyatlandırma konusunda net bir açıklama yapmasa da, şirketin amacı Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) avantajı sunmak. AMD, bu avantajı daha iyi performans ya da daha düşük fiyatlarla sağlamayı hedefliyor. MI355X, kağıt üzerinde oldukça güçlü görünüyor ancak Nvidia’nın Blackwell çözümleri bu yılın sonundan itibaren müşterilere sunulurken AMD ise yeni kartı 2025’in ikinci kısmı için hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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