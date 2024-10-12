AMD, CDNA4 tabanlı 288 GB bellekli Instinct MI355X’in özelliklerini açıkladı

MI355X ve yeni nesil CDNA4 mimarisinin özellikleri
Blackwell B200’e rakip
AMD ve Nvidia arasındaki bu performans yarışı, yapay zeka hesaplamalarında kimin lider olacağını belirleyecek. Ancak sadece hesaplama gücü değil, aynı zamanda bellek kapasitesi ve bant genişliği gibi unsurlar da kritik rol oynuyor. Her iki hızlandırıcı da 8 TB/s bant genişliği sunacak.
AMD, fiyatlandırma konusunda net bir açıklama yapmasa da, şirketin amacı Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) avantajı sunmak. AMD, bu avantajı daha iyi performans ya da daha düşük fiyatlarla sağlamayı hedefliyor. MI355X, kağıt üzerinde oldukça güçlü görünüyor ancak Nvidia’nın Blackwell çözümleri bu yılın sonundan itibaren müşterilere sunulurken AMD ise yeni kartı 2025’in ikinci kısmı için hedefliyor.
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...