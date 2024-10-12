AMD, CDNA4 tabanlı 288 GB bellekli Instinct MI355X’in özelliklerini açıkladı

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Tam Boyutta Gör AMD, düzenlediği etkinlik kapsamında yapay zeka hızlandırıcılarındaki yeni adımı olan Instinct MI355X'i resmi olarak duyurdu. Şirket, bu yeni nesil CDNA4 tabanlı hızlandırıcı ile güçlü rakibi Nvidia'nın son modellerine meydan okumayı hedefliyor. MI355X’in, 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. AMD, ürün çıkış takviminde Nvidia gibi yıllık bir döngüye geçmiş durumda.

MI355X ve yeni nesil CDNA4 mimarisinin özellikleri

Tam Boyutta Gör Yeni MI355X, AMD’nin CDNA4 mimarisiyle güçlendirilmiş bir model olarak dikkat çekiyor. Bu, aslında "sıfırdan yeniden tasarım" olarak tanıtılsa da, önceki CDNA3 mimarisine benzerlikler taşıyor. MI355X, TSMC'nin en son teknoloji ürünü N3 3nm işlem sürecini kullanacak ve bu da performans konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. AMD, bu hızlandırıcıda FP4 ve FP6 veri türlerine de destek sağlayarak yapay zeka hesaplamalarında büyük bir sıçrama hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni model, 288 GB HBM3E bellek kapasitesine kadar destek sunacak. Bu bellek, yapay zeka uygulamalarında hızlandırılmış veri işleme ve daha yüksek bant genişliği sağlamak için kullanılacak. MI355X, “10 işlem elemanı” ile gelecek ancak bu sayının ne anlama geldiği henüz net değil. Bununla birlikte, AMD'nin paylaştığı ilk spesifikasyonlar oldukça umut verici.

Blackwell B200’e rakip

Tam Boyutta Gör MI300X’in 1.3 petaflop FP16 ve 2.61 petaflop FP8 hesaplama gücüne sahip olduğu biliniyor. MI355X ise bu sayıları sırasıyla 2.3 ve 4.6 petaflop seviyelerine çıkararak yüzde 77’lik bir performans artışı sunuyor. Ayrıca yeni FP4 formatı ile tek bir MI355X, 9.2 petaflop hesaplama gücüne ulaşabiliyor. Bu sayı, Nvidia'nın Blackwell B200 modeline çok yakın ve biraz üstünde bir değer. Nvidia'nın en güçlü modeli olan GB200 (iki Blackwell B200 GPU ve bir Grace CPU), 10 petaflop FP4 hesaplama sunarken, AMD'nin sunduğu 288 GB bellek ise Nvidia'dan yüzde 50 daha fazla kapasiteye sahip.

AMD, NVIDIA ile rekabet edecek yeni yapay zeka çipini tanıttı 1 gün önce eklendi

AMD ve Nvidia arasındaki bu performans yarışı, yapay zeka hesaplamalarında kimin lider olacağını belirleyecek. Ancak sadece hesaplama gücü değil, aynı zamanda bellek kapasitesi ve bant genişliği gibi unsurlar da kritik rol oynuyor. Her iki hızlandırıcı da 8 TB/s bant genişliği sunacak.

AMD, fiyatlandırma konusunda net bir açıklama yapmasa da, şirketin amacı Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) avantajı sunmak. AMD, bu avantajı daha iyi performans ya da daha düşük fiyatlarla sağlamayı hedefliyor. MI355X, kağıt üzerinde oldukça güçlü görünüyor ancak Nvidia’nın Blackwell çözümleri bu yılın sonundan itibaren müşterilere sunulurken AMD ise yeni kartı 2025’in ikinci kısmı için hedefliyor.

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AMD, CDNA4 tabanlı Instinct MI355X için özellikleri açıkladı