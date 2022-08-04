AMD üst üste yedi çeyrektir rekor kırıyor

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Teknoloji devlerinin yavaş yavaş gerilemeye başladığı bir dönemde AMD halen rekor çeyrek gelirleri açıklama başarısı gösteriyor. Firma üst üste yedi çeyrektir rekor gelirler elde ediyor ancak yılın geri kalanı için aynı şeyleri söylemek mümkün olmayabilir.

AMD yine rekor kırdı

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 6.55 milyar dolar gelir elde edildi ve yüzde 70 büyüme sağlandı. Faaliyet kârı 1.9 milyar dolar olruken yüzde 115 büyüme yaşandı. Net kâr ise 1.7 milyar dolar ile yüzde 119 yükseldi.

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Her ne kadar rekor yükselişler yaşasa da rakamlar kesin olmayan verilere dayanıyor. Vergiler ve diğer ayarlamalar sonrasında AMD ilginç bir şekilde kâr kaybı yaşıyor ve önceki yıla göre yüde 37 düşüş sergiliyor.

Veri merkezi bu dönemde 1.5 milyar dolar üretirken yıl bazında yüzde 83 artış göstermiş. Son kullanıcı bölümü 2.2 milyar dolar ile yüzde 25 yükselirken Ryzen satışları bu dönemde etkili oldu. Oyun segmenti 1.7 milyar dolar gelir ile özellikle konsol tarafında başarı gösterdi.

İçinde bulunduğumuz dönemde AMD yonga satışlarında durgunluk yaşanacağı tahminleri ile doğru orantılı olarak firma düz bir çizgi izlemeyi bekliyor. Zen 4 ve RDNA 3 ile birlikte yılın sonlarına doğru bir hareketlilik yaşanabilir.

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AMD’den rekor çeyrek geliri