Ekran kartı fiyatları en düşük seviyeye geldi

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Geçen yıl kripto para madencilerinin de etkisiyle adeta karaborsaya düşen ve çılgın fiyatlara ulaşan ekran kartı fiyatları yılın başından itibaren istikrarlı bir düşüşe girdi. Temmuz sonu itibariyle de en düşük seviyelere geldi.

Ekran kartı fiyatları sevindiriyor

Yapılan son pazar araştırmasına göre Radeon RX 6000 ve GeForce RTX 3000 ekran kartları Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Radeon RX 6000 serisi perakende kanallarında çıkış fiyatının yüzde 14 civarında altına düştü. GeForce RTX 3000 serisi ise yüzde 9 altında.

Model olarak ise GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı 1398 Avro seviyesine kadar inerek yüzde 40 düştü. GeForce RTX 3090 ise 1299 Avro ile yüzde 26 düştü. Yani aslında fiyatlarının çok şişmiş olduğu söylenebilir. GeForce RTX 3080 Ti ekran kartı 1049 Avro ile yüzde 25, Radeon RX 6600 ekran kartı 289 Avro ile yüzde 25, Radeon RX 6900 XT ekran kartı da 885 Avro ile yüzde 24 düşüş kaydetti.

Ekran kartı fiyatlarındaki düşüşün yıl sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Radeon ekran kartlarının ortalama fiyatlarının bir miktar yükseldiği ve kâr marjına önemli katkısının olacağı ifade ediliyor.

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