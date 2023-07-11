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    AMD duyurdu: ''Yonga tasarımına yapay zeka hakim olacak''

    AMD, yapay zekanın gelecekte daha fazla kullanım alanına sahip olacağını düşünüyor. AMD CEO'su Lisa SU, gelecek nesil yonga tasarımlarına yapay zekanın hakim olacağını duyurdu. 
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    AMD duyurdu: ''Yonga tasarımına yapay zeka hakim olacak'' Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere 2022 yılında en öne çıkan gelişmelerden biri, ChatGPT ile başlayan yapay zekâ uygulamaları oldu. Öyle ki Intel ve AMD dahil olmak üzere yonga üreticileri, bu alandaki çalışmalarına hız vermiş durumda. Son olarak AMD CEO'su Lisa SU, WAIC 2023 (Dünya Yapay Zekâ Konferansı) kapsamında gelecek nesil yonga tasarımlarına değindi.

    AMD, yapay zekâ yarışına giriyor

    Bilmeyenler için daha önce Nvidia CEO'su Jensen Huang ve AMD baş teknoloji sorumlusu Mark Papermaster, çip geliştirmenin yapay zekâ için ideal bir uygulama olduğunu belirtmişti. Son olarak WAIC 2023 Konferansı'nda Lisa SU ise, modern işlemcilerin karmaşıklığı katlanarak arttıkça, yapay zeka özellikli araçların çip tasarımına hakim olacağını belirtti. Ayrıca yetkili isim, gelecekte daha iyi donanım tasarımı sağlamak için disiplinler arası işbirliğine duyulan ihtiyacı da vurguladı.

    Performans ve enerji verimliliği artacak

    AMD'nin halihazırda yarı iletken tasarımı, testi ve doğrulamasında halihazırda yapay zekadan faydalandığını belirtelim. Niketim daha önce AMD baş teknoloji sorumlusu Papermaster, yapay zekanın kalıpları sürekli olarak yineleme ve öğrenme yeteneğinin, optimize edilmiş bir düzen elde etme sürecini büyük ölçüde hızlandıracağını belirtmişti. Dolayısıyla bu gelişme performans ve enerji verimliliğinde önemli bir artışı temsil ediyor. 

    Hatta Papermaster, IP koruma gibi engellerin aşılması halinde, AI'nın mikro mimari tasarımlar gibi çip tasarımının kilit yönlerine bile genişleyeceğini söyledi. AMD'den gelen haberlerin heyecan verici olduğu belirtelim. Niketim gelecek nesil işlemci tasarımlarında önemli revizyonların bizleri beklediğini gösteriyor. Ancak AMD tarafından herhangi bir tarih paylaşılmadığını hatırlatalım.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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