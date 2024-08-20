AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.8.1 GPU sürücüsü, artık Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta ve Concord'un yanı sıra Black Myth Wukong ve Star Wars Outlaws gibi oyunlar için destek getiriyor. Aynı zamanda, Marvel Spider-Man ve Call of Duty: Modern Warfare III için geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.
Ayrıca AMD, Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarlarının artık OpenGL uygulamalarında daha verimli çalıştığını söylüyor. Son olarak yeni sürücü, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Pacific Drive, Marvel's Spider-Man: Miles Morale ve Rust başta olmak üzere birden fazla oyun için hata düzeltmeleri içeriyor.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya Radeon sürücüleri üzerinden gerekli güncelleme bildirimini takip edebilirsiniz... AMD Adrenalin 24.8.1güncellemesinin sürüm notları ise şu şekilde;
Oyun Desteği
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta
- Concord
- Star Wars Outlaws
- FINAL FANTASY XVI (Sadece 24.10.37.01 BETA sürümüyle)
Genişletilmiş HYPR-Tune Desteği
- Call of Duty: Modern Warfare III
- Marvel's Spider-Man Remastered
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
AMD Radeon Anti-Lag 2
- Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT
Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler
- Bazı Radeon RX 6600 ve 6700 serisi GPU'larda Kunitsu-Gami: Path of the Goddess oynarken ara sıra uygulama çökme sorunları.
- Pacific Drive veya KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- başlatılırken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı meydana gelmesi.
- AMD Software: Adrenalin Edition'daki Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarları OpenGL uygulamalarına doğru şekilde uygulanamaması.
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales veya Rust gibi bazı oyunları oynarken görsel bozulmalar.
- Minecraft Java Edition'ın bazı sürümlerini oynarken bellek kullanımında artış.
- Forza Motorsport'u ilk başlattığınızda "Gölgelendiricileri Optimize Etme" süresi iyileştirildi .
Bilinen Sorunlar
- AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışı kalabilir. [Çözünürlük 24.9.2 için hedeflenmiştir]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.