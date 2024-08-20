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    AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

    AMD, Radeon ekran kartları için yeni Adrenalin 24.8.1 sürücü güncellemesini yayınladı. Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws desteği ve birçok Düzeltme getiriyor...
    AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti? Tam Boyutta Gör
    GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

    AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.8.1 GPU sürücüsü, artık Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta ve Concord'un yanı sıra Black Myth Wukong ve Star Wars Outlaws gibi oyunlar için destek getiriyor. Aynı zamanda, Marvel Spider-Man ve Call of Duty: Modern Warfare III için geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

    Ayrıca AMD, Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarlarının artık OpenGL uygulamalarında daha verimli çalıştığını söylüyor. Son olarak yeni sürücü, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Pacific Drive, Marvel's Spider-Man: Miles Morale ve Rust başta olmak üzere birden fazla oyun için hata düzeltmeleri içeriyor.

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya Radeon sürücüleri üzerinden gerekli güncelleme bildirimini takip edebilirsiniz... AMD Adrenalin 24.8.1güncellemesinin sürüm notları ise şu şekilde;

    Oyun Desteği

    • Black Myth: Wukong
    • Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta
    • Concord
    • Star Wars Outlaws
    • FINAL FANTASY XVI (Sadece 24.10.37.01 BETA sürümüyle)

    Genişletilmiş HYPR-Tune Desteği

    • Call of Duty: Modern Warfare III
    • Marvel's Spider-Man Remastered
    • Marvel's Spider-Man: Miles Morales

    AMD Radeon Anti-Lag 2

    • Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

    Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

    • Bazı Radeon RX 6600 ve 6700 serisi GPU'larda Kunitsu-Gami: Path of the Goddess oynarken ara sıra uygulama çökme sorunları.
    • Pacific Drive  veya  KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- başlatılırken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı meydana gelmesi.
    • AMD Software: Adrenalin Edition'daki Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarları OpenGL uygulamalarına doğru şekilde uygulanamaması.
    • Marvel's Spider-Man: Miles Morales  veya  Rust gibi bazı oyunları oynarken görsel bozulmalar.
    • Minecraft Java Edition'ın bazı sürümlerini oynarken bellek kullanımında artış.
    • Forza Motorsport'u ilk başlattığınızda "Gölgelendiricileri Optimize Etme" süresi iyileştirildi  .

    Bilinen Sorunlar

    • AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışı kalabilir. [Çözünürlük 24.9.2 için hedeflenmiştir]
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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