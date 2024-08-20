AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

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Tam Boyutta Gör GPU pazarının önde gelen isimlerinden AMD, düzenli sürücü güncellemelerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bilgisayar performansı söz konusu olduğunda donanım bir yana sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde ise AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı. Peki bu güncelleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar…

AMD Adrenalin 24.8.1 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre Radeon Adrenalin 24.8.1 GPU sürücüsü, artık Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta ve Concord'un yanı sıra Black Myth Wukong ve Star Wars Outlaws gibi oyunlar için destek getiriyor. Aynı zamanda, Marvel Spider-Man ve Call of Duty: Modern Warfare III için geliştirilmiş HYPR-Tune desteği mevcut.

Ayrıca AMD, Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarlarının artık OpenGL uygulamalarında daha verimli çalıştığını söylüyor. Son olarak yeni sürücü, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Pacific Drive, Marvel's Spider-Man: Miles Morale ve Rust başta olmak üzere birden fazla oyun için hata düzeltmeleri içeriyor.

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Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya Radeon sürücüleri üzerinden gerekli güncelleme bildirimini takip edebilirsiniz... AMD Adrenalin 24.8.1güncellemesinin sürüm notları ise şu şekilde;

Oyun Desteği

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6 Open Beta

Concord

Star Wars Outlaws

FINAL FANTASY XVI (Sadece 24.10.37.01 BETA sürümüyle)

Genişletilmiş HYPR-Tune Desteği

Call of Duty: Modern Warfare III

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

AMD Radeon Anti-Lag 2

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT

Düzeltilen Sorunlar ve İyileştirmeler

Bazı Radeon RX 6600 ve 6700 serisi GPU'larda Kunitsu-Gami: Path of the Goddess oynarken ara sıra uygulama çökme sorunları.

Pacific Drive veya KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- başlatılırken aralıklı uygulama çökmesi veya sürücü zaman aşımı meydana gelmesi.

AMD Software: Adrenalin Edition'daki Anti-Aliasing ve Anizotropik Filtreleme ayarları OpenGL uygulamalarına doğru şekilde uygulanamaması.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales veya Rust gibi bazı oyunları oynarken görsel bozulmalar.

Minecraft Java Edition'ın bazı sürümlerini oynarken bellek kullanımında artış.

Forza Motorsport'u ilk başlattığınızda "Gölgelendiricileri Optimize Etme" süresi iyileştirildi .

Bilinen Sorunlar

AMD Software: Adrenalin Edition'da AV1 kodeği kullanılarak kayıt yapılırken ses ve görüntü zaman zaman senkron dışı kalabilir. [Çözünürlük 24.9.2 için hedeflenmiştir]

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