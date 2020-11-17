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    AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı

    Nvidia DGX Station A100 iş istasyonu toplamda 4 adet A100 grafik çekirdeği ve 320GB’a kadar HBM2E video belleği seçeneği ile bilimsel araştırmalara katkı yapacak.
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    AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı
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    AMD’nin bilimsel araştırmalara yönelik en hızlı sunucu hızlandırıcısını açıklamasının hemen ardından Nvidia da bombayı patlattı. Nvidia DGX Station A100 iş istasyonu bilimsel araştırmalarda en iyi performansı hedefliyor.

    Nvidia DGX Station A100 özellikleri ve fiyatı

    Rakibi AMD’nin aksine Nvidia sunuculara yönelik olarak komple sistemler hazırlayarak hitap alanını genişletmeye çalışıyor ve meyvelerini de fazlasıyla topluyor. Ampere mimarisi ile gelen A100 hızlandırıcı kartı bugün bir seviye daha atladı.

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    Nvidia DGX Station A100 olarak tanıtılan iş istasyonu süper bilgisayar ihtiyacı duymayan ancak yine de yapay zeka performansı arayan küçük çaplı laboratuvarları hedefliyor. Sistemi sadece fişe takarak çalıştırmanız yeterli. Firma sunucu çapında bir soğutma gerekmediğini belirtiyor.

    İş istasyonu içerisinde 4 adet A100 çekirdeği yer alıyor. Her A100 çekirdeği için 40GB veya 80GB HBM2E bellek seçeneği sunulmuş. 64 çekirdekli EPYC ROME işlemcisi, 512GB bellek ve 7.68TB NVMe SSD paketi tamamlıyor.

    AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı
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    DGX A100 hızlandıcırısı ise hatırlanacağı üzere 8 adet A100 grafik çekirdeği, 320GB HBM2E grafik belleği ve 2 adet AMD EPYC ROME işlemcisi barındırıyordu. Firma bu hızlandırıcıya da 80GB bellek seçeneği ekledi ve mevcut müşterilerine yükseltme seçeneği sunacak.

    Yeni sistem 28 farklı grafik birimi örneği oluşturarak birden fazla işin aynı anda yapılmasını veya birden fazla kullanıcının aynı anda erişim sağlamasını kolaylaştırıyor. BMW, Lockheed Martin, NTT Docomo gibi pek çok firma yapay zeka araştırmaları için Nvidia DGX Station A100 siparişi vermiş durumda.

     



    https://www.engadget.com/nvidia-dgx-station-a100-80gb-tensor-core-gpu-announcement-140027589.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

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    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sething (sething ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    S600 den daha cezbedici..
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    Zero Limit 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu sistem seneler sonra çok değerli bir antika olabilir.
    işte o zaman derler ki nvidia amd rekabet döneminde ortak bir sistem tasarlamış.
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