AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı

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AMD’nin bilimsel araştırmalara yönelik en hızlı sunucu hızlandırıcısını açıklamasının hemen ardından Nvidia da bombayı patlattı. Nvidia DGX Station A100 iş istasyonu bilimsel araştırmalarda en iyi performansı hedefliyor.

Nvidia DGX Station A100 özellikleri ve fiyatı

Rakibi AMD’nin aksine Nvidia sunuculara yönelik olarak komple sistemler hazırlayarak hitap alanını genişletmeye çalışıyor ve meyvelerini de fazlasıyla topluyor. Ampere mimarisi ile gelen A100 hızlandırıcı kartı bugün bir seviye daha atladı.

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Nvidia DGX Station A100 olarak tanıtılan iş istasyonu süper bilgisayar ihtiyacı duymayan ancak yine de yapay zeka performansı arayan küçük çaplı laboratuvarları hedefliyor. Sistemi sadece fişe takarak çalıştırmanız yeterli. Firma sunucu çapında bir soğutma gerekmediğini belirtiyor.

İş istasyonu içerisinde 4 adet A100 çekirdeği yer alıyor. Her A100 çekirdeği için 40GB veya 80GB HBM2E bellek seçeneği sunulmuş. 64 çekirdekli EPYC ROME işlemcisi, 512GB bellek ve 7.68TB NVMe SSD paketi tamamlıyor.

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DGX A100 hızlandıcırısı ise hatırlanacağı üzere 8 adet A100 grafik çekirdeği, 320GB HBM2E grafik belleği ve 2 adet AMD EPYC ROME işlemcisi barındırıyordu. Firma bu hızlandırıcıya da 80GB bellek seçeneği ekledi ve mevcut müşterilerine yükseltme seçeneği sunacak.

Yeni sistem 28 farklı grafik birimi örneği oluşturarak birden fazla işin aynı anda yapılmasını veya birden fazla kullanıcının aynı anda erişim sağlamasını kolaylaştırıyor. BMW, Lockheed Martin, NTT Docomo gibi pek çok firma yapay zeka araştırmaları için Nvidia DGX Station A100 siparişi vermiş durumda.

https://www.engadget.com/nvidia-dgx-station-a100-80gb-tensor-core-gpu-announcement-140027589.html

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