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    AMD EPYC Milan-X işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı

    Daha önce örnekleme amaçlı sunucu devlerine dağıtımı yapılan AMD EPYC Milan-X sunucu işlemcileri bu hafta piyasaya çıkıyor. İşlemcilerin fiyatları da belli oldu. 
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    AMD EPYC Milan-X
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    AMD’nin 3D V-Cache ön bellek katmanı teknolojisini ilk kez sunmaya başladığı EPYC Milan-X işlemcilerin çıkış tarihi geldi çattı. İlk etapta bir iki büyük ihale dağıtım yaptıktan sonra asıl satışlar başladı.

    AMD EPYC Milan-X işlemcilerin fiyatı nedir?

    AMD henüz bir açıklama yapmadı ancak bazı firmalardan elde edilen bilgilerle serideki işlemcilerin satış fiyatları belli oldu. AMD EPYC 7003X isimlendirmesini kullanacak olan seride 4 farklı işlemci yer alıyor.

    AMD EPYC 7773X işlemcisi 64 çekirdekli ve 280W ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyatı 8800$ olarak belirlenmiş. 32 çekirdekli AMD EPYC 7573X işlemcisi de aynı TDP değerine sahip ve fiyatı 5590$ şeklinde.

    24 çekirdekli AMD EPYC 7473X işlemcisi 3900$ iken AMD EPYC 7273X işlemcisi de 4185$ şeklinde satılacak. 3D bellek tüm işlemcilerde 96MB Seviye 3 ekstrası ile geliyor ve toplamda 768MB belleğe ulaşıyor. Diğer ön bellekler ile bu rakam 806MB’a kadar ulaşabiliyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 12 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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