AMD EPYC Milan-X işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı

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AMD’nin 3D V-Cache ön bellek katmanı teknolojisini ilk kez sunmaya başladığı EPYC Milan-X işlemcilerin çıkış tarihi geldi çattı. İlk etapta bir iki büyük ihale dağıtım yaptıktan sonra asıl satışlar başladı.

AMD EPYC Milan-X işlemcilerin fiyatı nedir?

AMD henüz bir açıklama yapmadı ancak bazı firmalardan elde edilen bilgilerle serideki işlemcilerin satış fiyatları belli oldu. AMD EPYC 7003X isimlendirmesini kullanacak olan seride 4 farklı işlemci yer alıyor.

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AMD EPYC 7773X işlemcisi 64 çekirdekli ve 280W ısıl tasarım gücüne sahip. Fiyatı 8800$ olarak belirlenmiş. 32 çekirdekli AMD EPYC 7573X işlemcisi de aynı TDP değerine sahip ve fiyatı 5590$ şeklinde.

24 çekirdekli AMD EPYC 7473X işlemcisi 3900$ iken AMD EPYC 7273X işlemcisi de 4185$ şeklinde satılacak. 3D bellek tüm işlemcilerde 96MB Seviye 3 ekstrası ile geliyor ve toplamda 768MB belleğe ulaşıyor. Diğer ön bellekler ile bu rakam 806MB’a kadar ulaşabiliyor.

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AMD EPYC Milan-X satışa başlıyor