AMD Zen 5 sızıntıları: 192 çekirdek ve 1.5GB ön bellekli sunucular

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Zen 5 tabanlı Ryzen 8000 işlemci serisine ait son bilgiler internete sızdırılmıştı. Şimdi de AMD’nin sunucu sistemlerine getireceği EPYC işlemcilere dair bazı dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı.

AMD EPYC Turin nedir?

AMD’nin Zen 5 tabanlı sunucu işlemcilerini toplayacağı EPYC Turin serisi rekabette Intel karşısına iddialı avantajlarla çıkacak. 2024 ve sonrası için beklenen yeni EPYC Turin işlemciler 3 farklı kategori ile geliyor. EPYC Turin standart işlemcileri barındırırken EPYC Turin-X yığın bellekli işlemcileri, EPYC Turin-Dense ise bol çekirdekli işlemcileri barındıracak. AMD bütçeye göre kurumlara farklı seçenekler sunacak.

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EPYC Turin işlemcileri 128 çekirdek ve 256 izlek birimine kadar ölçeklendirilecek. 600W seviyesine çıkabilen işlemciler Zen 4 ile aynı Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellekleri taşıyacak. Seviye 1 ön belleğin ise bir miktar geliştirileceği ifade ediliyor.

EPYC Turin-X işlemciler 3D V-Cache ile gelecek ve Seviye 1 dahil edilmediğinde toplamda 1.66GB ön bellek elde edilecek. Bu, Genoa-X işlemci ailesine göre yüzde 33 daha yüksek ön bellek anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu işlemcilerin 4nm TSMC süreci ile üretileceğini belirtelim. Ayrıca AMD’nin merdiven adını verdiği yeni bir yonga dizilimi ile geliyor. Bulut odaklı çözümler için geliştirilen Zen 5C ise 3nm TSMC süreci ile üretilecek.

EPYC Turin-Dense işlemciler 192 adet Zen 5C çekirdeği barındırabilecek. Bu seride Turin AI adıyla Xilinx teknolojileri barındıran yapay zekâ işlemcileri de olacak. 500W enerji tüketimi sunacak Turin-Dense işlemcilerin piyasaya en erken çıkacak Zen 5 işlemcileri olacağı ifade ediliyor. AMD özellikle 144 çekirdekli Intel Sierra Forest mimarisi ile sıkı bir rekabete hazırlanıyor.

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