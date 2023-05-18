AMD Zen 5 sızıntıları: 192 çekirdek ve 1.5GB ön bellekli sunucular

AMD EPYC Turin nedir?
AMD’nin Zen 5 tabanlı sunucu işlemcilerini toplayacağı EPYC Turin serisi rekabette Intel karşısına iddialı avantajlarla çıkacak. 2024 ve sonrası için beklenen yeni EPYC Turin işlemciler 3 farklı kategori ile geliyor. EPYC Turin standart işlemcileri barındırırken EPYC Turin-X yığın bellekli işlemcileri, EPYC Turin-Dense ise bol çekirdekli işlemcileri barındıracak. AMD bütçeye göre kurumlara farklı seçenekler sunacak.
EPYC Turin işlemcileri 128 çekirdek ve 256 izlek birimine kadar ölçeklendirilecek. 600W seviyesine çıkabilen işlemciler Zen 4 ile aynı Seviye 2 ve Seviye 3 ön bellekleri taşıyacak. Seviye 1 ön belleğin ise bir miktar geliştirileceği ifade ediliyor.
EPYC Turin-X işlemciler 3D V-Cache ile gelecek ve Seviye 1 dahil edilmediğinde toplamda 1.66GB ön bellek elde edilecek. Bu, Genoa-X işlemci ailesine göre yüzde 33 daha yüksek ön bellek anlamına geliyor.
EPYC Turin-Dense işlemciler 192 adet Zen 5C çekirdeği barındırabilecek. Bu seride Turin AI adıyla Xilinx teknolojileri barındıran yapay zekâ işlemcileri de olacak. 500W enerji tüketimi sunacak Turin-Dense işlemcilerin piyasaya en erken çıkacak Zen 5 işlemcileri olacağı ifade ediliyor. AMD özellikle 144 çekirdekli Intel Sierra Forest mimarisi ile sıkı bir rekabete hazırlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.