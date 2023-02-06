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    Anlık Bildirim

    Önceki nesil kartlar için bir süredir güncelleme yayınlamayan AMD’den açıklama

    AMD, Radeon RX 7900 XT veya 7900 XTX ekran kartlarının dışındaki ürünlerine bir süredir güncelleme vermemesiyle eleştiriliyordu. Bu bağlamda firma, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
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    AMD, eski Radeon ekran kartları için güncellemelere devam edecek Tam Boyutta Gör
    AMD, RX 7000 serisi dışındaki ekran kartı serilerine bir süredir sürücü güncellemesi yayınlamıyor. AMD’nin yayınladığı son dört sürücü güncellemesi Aralık 2022’de piyasaya sürüldü ve hepsi de yeni RDNA 3 tabanlı RX 7900 XT veya 7900 XTX için çıktı. Ancak RX 6000 serisi veya daha eski kartlar için sürücü güncellemeleri bir süredir çıkmıyordu. AMD, bu konuda açıklama yaparak duruma açıklığa kavuşturdu.

    AMD, eski kartlar için sürücü güncellemesi hazırlıyor

    AMD’nin Oyun Çözümleri ve Pazarlama Baş Mimarı Frank Azor, Twitter’dan yaptığı açıklamada eski Radeon kartları için bir sürücü güncellemesinin iki hafta içerisinde geleceği duyuruldu: “6000 serisi ve önceki nesil kartlar için yeni sürücüler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde onları yayınlamayı hedefliyoruz. Herhangi bir gecikmeyle karşılaşırsak veya sürücüleri yayınlamaya yaklaştıkça başka bir bilgilendirmede bulunacağız. Sabrınız için teşekkürler.”

    AMD’nin sürücü güncellemelerinde RX 7000 serisi ekran kartlarına öncelik vermesi doğal bir durum fakat eski kartlar için geciken güncellemeler AMD için bir sorun olmaya devam ediyor. Öte yandan AMD, birleşik sürücü stratejisine bağlı kalmaya devam ettiğini de açıklıyor. Ancak firmanın Nvidia gibi toplu güncellemeleri ne zaman standart haline getireceği belirsiz. Bununla birlikte RX 6000 serisi veya daha eski kartlar için yayınlanan son sürücü güncellemesinin üzerinden 2 aydan daha fazla bir süre geçmiş durumda.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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