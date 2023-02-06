Önceki nesil kartlar için bir süredir güncelleme yayınlamayan AMD’den açıklama

AMD, eski kartlar için sürücü güncellemesi hazırlıyor
AMD’nin Oyun Çözümleri ve Pazarlama Baş Mimarı Frank Azor, Twitter’dan yaptığı açıklamada eski Radeon kartları için bir sürücü güncellemesinin iki hafta içerisinde geleceği duyuruldu: “6000 serisi ve önceki nesil kartlar için yeni sürücüler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde onları yayınlamayı hedefliyoruz. Herhangi bir gecikmeyle karşılaşırsak veya sürücüleri yayınlamaya yaklaştıkça başka bir bilgilendirmede bulunacağız. Sabrınız için teşekkürler.”
AMD’nin sürücü güncellemelerinde RX 7000 serisi ekran kartlarına öncelik vermesi doğal bir durum fakat eski kartlar için geciken güncellemeler AMD için bir sorun olmaya devam ediyor. Öte yandan AMD, birleşik sürücü stratejisine bağlı kalmaya devam ettiğini de açıklıyor. Ancak firmanın Nvidia gibi toplu güncellemeleri ne zaman standart haline getireceği belirsiz. Bununla birlikte RX 6000 serisi veya daha eski kartlar için yayınlanan son sürücü güncellemesinin üzerinden 2 aydan daha fazla bir süre geçmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?