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    AMD Fluid Motion Frames önizlemeden çıktı: DX11 ve 12 oyunlarına yüzde 97 FPS artışı

    AMD Fluid Motion Frames, tüm DirectX 11 ve 12 oyunlarına kare oluşturma özelliği getiriyor. Önizlemeden çıkan özellik 1080p'de yüzde 97'ye kadar FPS artışı sunuyor.

    AMD Fluid Motion Frames (AFMF), 24.1.1 sürümlü Radeon Adrenalin sürücüsü aracılığıyla resmi olarak tamamen yayınlandı. AFMF, AMD'nin FSR 3 için kullandığı kare oluşturma teknolojisinin sürücü seviyesindeki versiyonu konumunda. DX11 ve DX12 API kullanan binlerce oyunla uyumlu olsa da bazı dezavantajları da var. Öte yandan AMD, AFMF'nin performansı 1080p'de %97'ye ve 1440p'de %103'e kadar artıracağını iddia ediyor.

    AMD Fluid Motion Frames çıktı

    Kare oluşturma teknolojisine sahip FSR 3, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülmüş olsa da, o zamandan beri sürücü düzeyinde AFMF özelliğinin tam sürümünü bekliyorduk. Bu özellik Ekim ayında RX 6000 ve 7000 serisi ekran kartları için bir önizleme sürücüsünün parçası olarak ve ardından bu ayın başlarında yeni bir önizleme sürücüsünde Radeon 700M serisi için gelmişti. Kısa süre önce çıkan AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1 WHQL onaylı sürücüler, AFMF'nin beta statüsünden ilk kez çıktığını gösteriyor.

    AMD Fluid Motion Frames, tüm DirectX 11 ve 12 oyunlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    AFMF esasında temelde FSR 3 kare üretimidir ancak FSR ile birlikte gelen yükseltme teknolojisinden yoksun durumda. Zaten bahsettiğimiz dezavantaj da burada. FSR 2'ye kıyasla FSR 3'te olduğu gibi kare üretiminin kare hızınızı neredeyse iki katına çıkarmasını bekleyebilirsiniz, ancak sadece AFMF etkinken görsel kalite kesinlikle daha düşük olacak.

    Sürücünün sürüm notlarında, görüntü kalitesini mümkün olduğunca yüksek tutmak için hızlı görsel hareket sırasında kare üretiminin dinamik olarak kapatıldığı belirtiliyor, ancak üretilen kareler doğal olarak orijinal karelerden daha düşük kalitede.

    AMD Fluid Motion Frames, tüm DirectX 11 ve 12 oyunlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    Performansı oyun motorunun dışında artırdığından, yeni FPS'yi görmek için AMD Software Performance Metrics Overlay'i kullanmanız gerekecek. Radeon Boost yükseltme ve Anti-Lag içeren HYPR-RX'in bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda görüntü kalitesini, akıcılığı ve gecikmeyi yükseltmeye odaklanan güncellemeler vaat eden teknolojiyi geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

    AMD ayrıca FreeSync gibi değişken yenileme hızı teknolojisinin kullanılmasını öneriyor. Ek olarak, kare üretimi gecikmeyi artırdığında AMD mümkünse Radeon Anti-Lag veya Anti-Lag+'ın etkinleştirilmesini ve ayrıca AFMF kullanırken kare hızını 60 FPS veya üzerinde tutulmasını öneriyor. Ancak bunlar kesin gereklilikler değil.

    Tüm DX11 ve DX12 oyunlarında çalışıyor

    AMD Fluid Motion Frames, tüm DirectX 11 ve 12 oyunlarına geliyor Tam Boyutta Gör
    AFMF'nin en iyi yanı ise temelde tüm DX11 ve DX12 oyunlarında çalışabiliyor olması. Bu, yalnızca RTX 40 serisi GPU'larda ve yalnızca destekleyen oyunlarda çalışan DLSS 3'ten önemli ölçüde farklı. Açıkçası uyumluluk ve kapsayıcılık konusunda AMD oldukça iyi iş yapıyor. Bununla birlikte FSR’nin aksine AFMF yalnızca AMD GPU'larla bu yukarıda bahsettiğimiz ürün ailelerinde çalışacak.

    AFMF, 1080p'de %97 ve 1440p'de %103 performans artışı iddiasıyla geliyor. Tabii ki, bu rakamlar "kadar" ile nitelendiriliyor ve bu kazanımlar kesinlikle belirli oyunlara ve kalite ayarlarına bağlı olarak değişecektir.

    Kaynakça https://community.amd.com/t5/gaming/amd-software-24-1-1-amd-fluid-motion-frames-an-updated-ui-and/ba-p/656213 https://www.tweaktown.com/news/95767/amd-fluid-motion-frames-has-launched-bringing-frame-generation-to-every-directx-11-and-12-game/index.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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