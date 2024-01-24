AMD Fluid Motion Frames önizlemeden çıktı: DX11 ve 12 oyunlarına yüzde 97 FPS artışı

AMD Fluid Motion Frames (AFMF), 24.1.1 sürümlü Radeon Adrenalin sürücüsü aracılığıyla resmi olarak tamamen yayınlandı. AFMF, AMD'nin FSR 3 için kullandığı kare oluşturma teknolojisinin sürücü seviyesindeki versiyonu konumunda. DX11 ve DX12 API kullanan binlerce oyunla uyumlu olsa da bazı dezavantajları da var. Öte yandan AMD, AFMF'nin performansı 1080p'de %97'ye ve 1440p'de %103'e kadar artıracağını iddia ediyor.
AMD Fluid Motion Frames çıktı
Kare oluşturma teknolojisine sahip FSR 3, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülmüş olsa da, o zamandan beri sürücü düzeyinde AFMF özelliğinin tam sürümünü bekliyorduk. Bu özellik Ekim ayında RX 6000 ve 7000 serisi ekran kartları için bir önizleme sürücüsünün parçası olarak ve ardından bu ayın başlarında yeni bir önizleme sürücüsünde Radeon 700M serisi için gelmişti. Kısa süre önce çıkan AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1 WHQL onaylı sürücüler, AFMF'nin beta statüsünden ilk kez çıktığını gösteriyor.
Sürücünün sürüm notlarında, görüntü kalitesini mümkün olduğunca yüksek tutmak için hızlı görsel hareket sırasında kare üretiminin dinamik olarak kapatıldığı belirtiliyor, ancak üretilen kareler doğal olarak orijinal karelerden daha düşük kalitede.
AMD ayrıca FreeSync gibi değişken yenileme hızı teknolojisinin kullanılmasını öneriyor. Ek olarak, kare üretimi gecikmeyi artırdığında AMD mümkünse Radeon Anti-Lag veya Anti-Lag+'ın etkinleştirilmesini ve ayrıca AFMF kullanırken kare hızını 60 FPS veya üzerinde tutulmasını öneriyor. Ancak bunlar kesin gereklilikler değil.
Tüm DX11 ve DX12 oyunlarında çalışıyor
AFMF, 1080p'de %97 ve 1440p'de %103 performans artışı iddiasıyla geliyor. Tabii ki, bu rakamlar "kadar" ile nitelendiriliyor ve bu kazanımlar kesinlikle belirli oyunlara ve kalite ayarlarına bağlı olarak değişecektir.Kaynakça https://community.amd.com/t5/gaming/amd-software-24-1-1-amd-fluid-motion-frames-an-updated-ui-and/ba-p/656213 https://www.tweaktown.com/news/95767/amd-fluid-motion-frames-has-launched-bringing-frame-generation-to-every-directx-11-and-12-game/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.