AMD Fluid Motion Frames önizlemeden çıktı: DX11 ve 12 oyunlarına yüzde 97 FPS artışı

AMD Fluid Motion Frames (AFMF), 24.1.1 sürümlü Radeon Adrenalin sürücüsü aracılığıyla resmi olarak tamamen yayınlandı. AFMF, AMD'nin FSR 3 için kullandığı kare oluşturma teknolojisinin sürücü seviyesindeki versiyonu konumunda. DX11 ve DX12 API kullanan binlerce oyunla uyumlu olsa da bazı dezavantajları da var. Öte yandan AMD, AFMF'nin performansı 1080p'de %97'ye ve 1440p'de %103'e kadar artıracağını iddia ediyor.

AMD Fluid Motion Frames çıktı

Kare oluşturma teknolojisine sahip FSR 3, geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülmüş olsa da, o zamandan beri sürücü düzeyinde AFMF özelliğinin tam sürümünü bekliyorduk. Bu özellik Ekim ayında RX 6000 ve 7000 serisi ekran kartları için bir önizleme sürücüsünün parçası olarak ve ardından bu ayın başlarında yeni bir önizleme sürücüsünde Radeon 700M serisi için gelmişti. Kısa süre önce çıkan AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1 WHQL onaylı sürücüler, AFMF'nin beta statüsünden ilk kez çıktığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör AFMF esasında temelde FSR 3 kare üretimidir ancak FSR ile birlikte gelen yükseltme teknolojisinden yoksun durumda. Zaten bahsettiğimiz dezavantaj da burada. FSR 2'ye kıyasla FSR 3'te olduğu gibi kare üretiminin kare hızınızı neredeyse iki katına çıkarmasını bekleyebilirsiniz, ancak sadece AFMF etkinken görsel kalite kesinlikle daha düşük olacak.

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Sürücünün sürüm notlarında, görüntü kalitesini mümkün olduğunca yüksek tutmak için hızlı görsel hareket sırasında kare üretiminin dinamik olarak kapatıldığı belirtiliyor, ancak üretilen kareler doğal olarak orijinal karelerden daha düşük kalitede.

Tam Boyutta Gör Performansı oyun motorunun dışında artırdığından, yeni FPS'yi görmek için AMD Software Performance Metrics Overlay'i kullanmanız gerekecek. Radeon Boost yükseltme ve Anti-Lag içeren HYPR-RX'in bir parçası olarak, önümüzdeki aylarda görüntü kalitesini, akıcılığı ve gecikmeyi yükseltmeye odaklanan güncellemeler vaat eden teknolojiyi geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.

AMD ayrıca FreeSync gibi değişken yenileme hızı teknolojisinin kullanılmasını öneriyor. Ek olarak, kare üretimi gecikmeyi artırdığında AMD mümkünse Radeon Anti-Lag veya Anti-Lag+'ın etkinleştirilmesini ve ayrıca AFMF kullanırken kare hızını 60 FPS veya üzerinde tutulmasını öneriyor. Ancak bunlar kesin gereklilikler değil.

Tüm DX11 ve DX12 oyunlarında çalışıyor

Tam Boyutta Gör AFMF'nin en iyi yanı ise temelde tüm DX11 ve DX12 oyunlarında çalışabiliyor olması. Bu, yalnızca RTX 40 serisi GPU'larda ve yalnızca destekleyen oyunlarda çalışan DLSS 3'ten önemli ölçüde farklı. Açıkçası uyumluluk ve kapsayıcılık konusunda AMD oldukça iyi iş yapıyor. Bununla birlikte FSR’nin aksine AFMF yalnızca AMD GPU'larla bu yukarıda bahsettiğimiz ürün ailelerinde çalışacak.

AFMF, 1080p'de %97 ve 1440p'de %103 performans artışı iddiasıyla geliyor. Tabii ki, bu rakamlar "kadar" ile nitelendiriliyor ve bu kazanımlar kesinlikle belirli oyunlara ve kalite ayarlarına bağlı olarak değişecektir.

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AMD Fluid Motion Frames, tüm DirectX 11 ve 12 oyunlarına geliyor