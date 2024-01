Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor: Örnekler büyüleyici

Tam Boyutta Gör Nvidia, uzun zamandır beklenen RTX Remix aracının beta sürümünü yayınladı. Bu yazılım özellikle modcular için tasarlanmış olmakla birlikte eski oyunlara ışın izleme ve yapay zeka ile ölçeklendirilmiş dokular eklemek için kullanılabiliyor. Şirket, sadece bir beta olmasına rağmen, aracın bir oyunu baştan sona yeniden düzenlemek için kullanılabileceğini söylüyor.

RTX Remix ile eski oyunlar hayat bulabilir

RTX Remix halihazırda indirilebilir durumdayken Nvidia, modcular ve geliştiricilerden gelecek geri bildirimler doğrultusunda yazılımı geliştirmeyi istiyor. Bununla birlikte RTX Remix ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Ancak yazılım her oyun ile uyumlu değil. Nvidia, aracın en iyi Call of Duty 2, Hitman 2 Silent Assassin, Garry's Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 ve Vampire The Masquerade - Bloodlines gibi DirectX 8 ve 9 oyunlarında çalıştığını söylüyor. Uyumlu oyunların tam listesi modDB'nin web sitesinde mevcut.

Tam Boyutta Gör Yazılım paketi, Nvidia tarafından ücretsiz bir DLC olan Portal with RTX remaster'ı ve modcu yapımı Portal Prelude RTX'i oluşturmak için zaten kullanıldı. Orbifold Studios da RTX Remix'i kullanarak Half-Life 2 RTX An RTX Remix Project'i geliştirdi; bu proje, ikonik oyunun topluluk odaklı bir yeniden düzenlemesi konumunda.

Yeni Witcher oyunu için süreç başlıyor! İşte olası çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

Açıkçası Nvidia, RTX Remix ile modcuların eline son derece detaylı ve derin bir yazılım paketi sunmuş diyebiliriz. Dolayısıyla topluluğun elinden çıkacak işler şimdiden merak uyandırıyor. Zira paylaşılan örnekler oldukça etkileyici.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor