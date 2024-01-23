Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor: Örnekler büyüleyici

    Eski bilgisayar oyunlarını seviyor ancak modern grafiklere erişmeyi istiyorsanız Nvidia’nın bir numarası var. Artık RTX Remix ile eski oyunlardaki dokular ve ışıklandırmalar yükseltebilir.
    Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, uzun zamandır beklenen RTX Remix aracının beta sürümünü yayınladı. Bu yazılım özellikle modcular için tasarlanmış olmakla birlikte eski oyunlara ışın izleme ve yapay zeka ile ölçeklendirilmiş dokular eklemek için kullanılabiliyor. Şirket, sadece bir beta olmasına rağmen, aracın bir oyunu baştan sona yeniden düzenlemek için kullanılabileceğini söylüyor.

    RTX Remix ile eski oyunlar hayat bulabilir

    RTX Remix halihazırda indirilebilir durumdayken Nvidia, modcular ve geliştiricilerden gelecek geri bildirimler doğrultusunda yazılımı geliştirmeyi istiyor. Bununla birlikte RTX Remix ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Ancak yazılım her oyun ile uyumlu değil. Nvidia, aracın en iyi Call of Duty 2, Hitman 2 Silent Assassin, Garry's Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 ve Vampire The Masquerade - Bloodlines gibi DirectX 8 ve 9 oyunlarında çalıştığını söylüyor. Uyumlu oyunların tam listesi modDB'nin web sitesinde mevcut.

    Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım paketi, Nvidia tarafından ücretsiz bir DLC olan Portal with RTX remaster'ı ve modcu yapımı Portal Prelude RTX'i oluşturmak için zaten kullanıldı. Orbifold Studios da RTX Remix'i kullanarak Half-Life 2 RTX An RTX Remix Project'i geliştirdi; bu proje, ikonik oyunun topluluk odaklı bir yeniden düzenlemesi konumunda.

    Açıkçası Nvidia, RTX Remix ile modcuların eline son derece detaylı ve derin bir yazılım paketi sunmuş diyebiliriz. Dolayısıyla topluluğun elinden çıkacak işler şimdiden merak uyandırıyor. Zira paylaşılan örnekler oldukça etkileyici.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hususi kamyonet ile ticari kamyonet arasındaki fark turkcell sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme saç köpüğü kapağı bozuldu ne yapmalıyım rusya amerika arası kaç km karakter isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız