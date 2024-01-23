Nvidia RTX Remix eski oyunları modern hale getiriyor: Örnekler büyüleyici

RTX Remix ile eski oyunlar hayat bulabilir
RTX Remix halihazırda indirilebilir durumdayken Nvidia, modcular ve geliştiricilerden gelecek geri bildirimler doğrultusunda yazılımı geliştirmeyi istiyor. Bununla birlikte RTX Remix ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Ancak yazılım her oyun ile uyumlu değil. Nvidia, aracın en iyi Call of Duty 2, Hitman 2 Silent Assassin, Garry's Mod, Freedom Fighters, Need for Speed Underground 2 ve Vampire The Masquerade - Bloodlines gibi DirectX 8 ve 9 oyunlarında çalıştığını söylüyor. Uyumlu oyunların tam listesi modDB'nin web sitesinde mevcut.
Açıkçası Nvidia, RTX Remix ile modcuların eline son derece detaylı ve derin bir yazılım paketi sunmuş diyebiliriz. Dolayısıyla topluluğun elinden çıkacak işler şimdiden merak uyandırıyor. Zira paylaşılan örnekler oldukça etkileyici.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.