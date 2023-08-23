AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider

AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi
Bilmeyenler için çift CCD düzeninde 16 çekirdek ve 24 izlek yapısına sahip olan Ryzen 9 7945HX3D, standart 7945HX ile aynı 5,4 GHz artırılmış saat hızı ve 200 MHz daha düşük 2,3 GHz temel saat hızı sunuyor. CPU'nun her bir CCD'si, toplam 64 MB havuz için 32 MB L3 önbellek taşıyor. Ancak bu CCD'lerden biri 64,0 MB 3D V-cache yığınına sahip. Böylece toplam önbellek miktarı 128 MB'a çıkıyor.
Daha önce AMD, Ryzen 9 7945HX3D'nin temel modele kıyasla yüzde 53'e kadar performans artışı sunduğunu duyurmuştu. Peki ön incelemeler neler söylüyor? Gelin yeni işlemcinin Cinebench, The Witcher 3, GTA V, Final Fantasy XV, Dota 2 Reborn, Strange Brigade ve X-Plane 11.11 uygulamalarında neler sunduğuna göz atalım...
Dolayısıyla AMD, işlemcinin performansını yüzde 98'e kadar artırmayı başarmış. Bunun göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu belirtelim. Bir diğer Cinebench testi ise, Ryzen 9 7945HX3D'nin 31,617 çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu gösteriyor. Böylece Ryzen 7950X3D'nin hemen altına konumlandırılan işlemci, en hızlı mobil CPU olmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.