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    AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider

    AMD 3D V-Cache mimarisinin yeni üyesi Ryzen 9 7945HX3D test edildi. Yeni işlemci, dizüstülerde AMD'nin liderliğini geri aldı. Peki Ryzen 9 7945HX3D neler sunuyor? İşte detaylar
    AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider Tam Boyutta Gör
    3D V-Cache destekli masaüstü işlemciler ile kullanıcılardan olumlu eleştiriler alan AMD, bu başarıyı sürdürecek gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere CPU devi, Ryzen 9 7945HX3D ile 3D V-Cache'in dizüstülere adım atacağını duyurmuştu. Şimdi amiral gemisi işlemciden ilk sonuçlar paylaşıldı. AMD, mobil işlemci rekabetine geri dönüyor.

    AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi

    Bilmeyenler için çift CCD düzeninde 16 çekirdek ve 24 izlek yapısına sahip olan Ryzen 9 7945HX3D, standart 7945HX ile aynı 5,4 GHz artırılmış saat hızı ve 200 MHz daha düşük 2,3 GHz temel saat hızı sunuyor. CPU'nun her bir CCD'si, toplam 64 MB havuz için 32 MB L3 önbellek taşıyor. Ancak bu CCD'lerden biri 64,0 MB 3D V-cache yığınına sahip. Böylece toplam önbellek miktarı 128 MB'a çıkıyor. 

    Daha önce AMD, Ryzen 9 7945HX3D'nin temel modele kıyasla yüzde 53'e kadar performans artışı sunduğunu duyurmuştu. Peki ön incelemeler neler söylüyor? Gelin yeni işlemcinin Cinebench, The Witcher 3, GTA V, Final Fantasy XV, Dota 2 Reborn, Strange Brigade ve X-Plane 11.11 uygulamalarında neler sunduğuna göz atalım...

    AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider Tam Boyutta Gör
    Tabloya baktığımızda, Ryzen 9 7945HX3D ve RTX 4090 destekli ROG Strix Scar 17'nin yüzde 98'lik bir skora ulaştığını görüyoruz. Listenin devamında ise Intel'in amiral gemisi mobil işlemcileri, i9-13980HX, 13950HX ve 13900HX-H modelleri yer alıyor. 3D V-Cache desteğine sahip olmayan Ryzen 9 7945HX ise yüzde 73'lük bir skora sahip.

    Dolayısıyla AMD, işlemcinin performansını yüzde 98'e kadar artırmayı başarmış. Bunun göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu belirtelim. Bir diğer Cinebench testi ise, Ryzen 9 7945HX3D'nin 31,617 çoklu çekirdek skoruna sahip olduğunu gösteriyor. Böylece Ryzen 7950X3D'nin hemen altına konumlandırılan işlemci, en hızlı mobil CPU olmayı başardı. 

    AMD Ryzen 9 7945HX3D test edildi: AMD yeniden lider
    Bu her ne kadar heyecan verici olsa da, 3D V-Cache katmanının yapısı nedeniyle ilginç bir uyarı mevcut. Bu da, çipe herhangi bir sıvı metal uygulamak ne yazık ki mümkün değil. Bilmeyenler için AMD Dragon Range serisi mobil işlemciler, masaüstü "Raphael" X3D serisinin aksine entegre ısı dağıtıcılardan yoksun bir yapıya sahip. Dolayısıyla, soğutma ve fanın gürültülü çalışması gibi sorunları beraberinde getiriyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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