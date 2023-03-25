AMD FSR 3.0 detaylanıyor: 2 kat performans artışı ve daha fazlası

Bilindiği üzere Nvidia, DLSS 3.0'a ek olarak oyunlarda alınan FPS'i büyük oranda arttırmayı hedefleyen Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile karşımıza çıktı. FSR 3.0 ise yaklaşık dört ay önce duyurulmasına rağmen, teknoloji hala aktif geliştirme aşamasında ve resmi olarak kullanıma sunulacağı tarih bilinmiyor. Ancak görünüşe göre AMD, geniş bir GPU yelpazesine destek sunmaya devam edecek.
Yakın tarihli Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) AMD, FSR 3'ün MIT lisansı aracılığıyla açık kaynak olacağını doğruladı. Bu durum bizlere, yükseltme teknolojisinin ücretsiz olarak herkes tarafından kolayca düzenlenebileceğini gösteriyor.
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)