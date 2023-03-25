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    Anlık Bildirim

    AMD FSR 3.0 detaylanıyor: 2 kat performans artışı ve daha fazlası

    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden AMD, 2023 Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) bir sonraki yükseltme teknoloji FSR 3.0 için yeni ayrıntılar paylaştı.
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    AMD FSR 3.0 detaylanıyor: 2 kat performans artışı ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD'nin bu yıl piyasaya süreceği en önemli teknolojilerden biri olan FSR 3.0 için yeni ayrıntılar paylaşıldı. Peki FSR2'nin halefi ve DLSS3'ün merakla beklenen rakibi, neler sunacak? Gelin yeni gelişmelere hep beraber bakalım. 

    FSR 3.0 detayları netleşmeye başladı

    Bilindiği üzere Nvidia, DLSS 3.0'a ek olarak oyunlarda alınan FPS'i büyük oranda arttırmayı hedefleyen Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile karşımıza çıktı. FSR 3.0 ise yaklaşık dört ay önce duyurulmasına rağmen, teknoloji hala aktif geliştirme aşamasında ve resmi olarak kullanıma sunulacağı tarih bilinmiyor. Ancak görünüşe göre AMD, geniş bir GPU yelpazesine destek sunmaya devam edecek.

    Yakın tarihli Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) AMD, FSR 3'ün MIT lisansı aracılığıyla açık kaynak olacağını doğruladı. Bu durum bizlere, yükseltme teknolojisinin ücretsiz olarak herkes tarafından kolayca düzenlenebileceğini gösteriyor.

    AMD FSR 3.0 detaylanıyor: 2 kat performans artışı ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca AMD, FSR 3.0 için hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Bu noktada özellikle gecikme sürelerine yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek. Böylece yeni ölçeklendirme teknolojisinin DLSS 3.0'a karşı pazara hızlı bir giriş yaptığını görebiliriz. Ancak tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 6 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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