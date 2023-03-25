AMD FSR 3.0 detaylanıyor: 2 kat performans artışı ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD'nin bu yıl piyasaya süreceği en önemli teknolojilerden biri olan FSR 3.0 için yeni ayrıntılar paylaşıldı. Peki FSR2'nin halefi ve DLSS3'ün merakla beklenen rakibi, neler sunacak? Gelin yeni gelişmelere hep beraber bakalım.

FSR 3.0 detayları netleşmeye başladı

Bilindiği üzere Nvidia, DLSS 3.0'a ek olarak oyunlarda alınan FPS'i büyük oranda arttırmayı hedefleyen Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile karşımıza çıktı. FSR 3.0 ise yaklaşık dört ay önce duyurulmasına rağmen, teknoloji hala aktif geliştirme aşamasında ve resmi olarak kullanıma sunulacağı tarih bilinmiyor. Ancak görünüşe göre AMD, geniş bir GPU yelpazesine destek sunmaya devam edecek.

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Yakın tarihli Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) AMD, FSR 3'ün MIT lisansı aracılığıyla açık kaynak olacağını doğruladı. Bu durum bizlere, yükseltme teknolojisinin ücretsiz olarak herkes tarafından kolayca düzenlenebileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca AMD, FSR 3.0 için hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Bu noktada özellikle gecikme sürelerine yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek. Böylece yeni ölçeklendirme teknolojisinin DLSS 3.0'a karşı pazara hızlı bir giriş yaptığını görebiliriz. Ancak tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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