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    AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Kare oluşturma sunabilir!

    AMD'nin yaklaşmakta olan çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi FSR 3.0, Nvidia DLSS 3.0'a benzer şekilde kare oluşturma teknolojisine sahip olabilir. İşte detaylar
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    AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Kare oluşturma sunabilir! Tam Boyutta Gör
    AMD ve Nvidia arasında yaşanan sıkı rekabet, yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD'nin bu yıl piyasaya süreceği en önemli teknolojilerden biri olan FSR 3.0, rakibi DLSS 3.0'a zorlu günler yaşatabilir. Bugün GitHub platformunda, FSR 3.0'ın kare oluşturma teknolojisine destek sunacağını gösteren bazı ilginç detaylar ortaya çıktı. 

    FSR 3.0 kodlarında keşfedildi

    GPUOpen kodunda yer alan detaylara göre FSR 3.0, 1'den fazla enterpolasyonlu kare oluşturma yeteneğine sahip olabilir. Ayrıca kod satırında bu rakamın dört adete kadar ulaşabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla ölçeklendirme teknolojisi, her gerçek kare için 4 adede kadar enterpolasyonlu kare üretebilecek.

    AMD FSR 3.0 için bomba iddia: Kare oluşturma sunabilir! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Nvidia DLSS 3.0 ile birlikte tanıtılan kare oluşturma teknolojisi (Frame Generation), önceki karelerin görüntüsüne bakarak, yeni bir kare üretilmesini sağlıyor. Tabii ki tüm bu uygulama, tensör donanımı ve yapay zeka desteğiyle gerçekleşiyor. Ancak kullanıcıların kare oluşturma değerini 1'den daha yüksek bir rakama yükseltmesi henüz mümkün değil.

    Nvidia DLSS 3.0'a rakip olabilir

    AMD'nin ise FSR "FiedilityFX Süper Çözünürlük" için herhangi bir yapay zeka planı bulunmadığını belirtelim. Nitekim FSR 1 ve 2.0, donanımdan bağımsız bir şekilde geniş bir GPU yelpazesine destek sunuyor. Ancak FSR 3.0'ın daha önceki sürümlere kıyasla sürücü tarafında entegre olabileceği aktarılıyor. Bu olduğu taktirde, teknolojinin Intel/NVIDIA donanımlarına destek sunmayacağını söyleyebiliriz.

    Ayrıca AMD, FSR 3.0 için hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Özellikle gecikme sürelerine yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek. FSR 3.0'ın ne zaman tamamlanıp oyunlarda tanıtılacağını ise henüz açıklamadı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 10 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 10 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    3253 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, Nvidia DLSS 3.0 ve
    3 etiket daha FSR 3.0 Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
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