AMD, yapay zekayı gelecek 10 yılın en önemli şeyi olarak görüyor

"Gelecek 10 yılın en önemli şeyi”
Adobe CEO’su Shantanu Narayen ile Adobe Summit 2023’te konuşan Lisa Su, yapay zekanın AMD için çok önemli olduğunu vurguladı. Ünlü yöneticiye göre yapay zeka, işletmeleri daha üretken hale getirmek ve daha fazla avantaj sağlamak için kullanılabilir. Dr. Lisa Su, 100 Milyardan fazla transistör içeren çipler yaptıklarını ve bu çiplerin sıfırdan yapılmasının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti. Yapay zekanın bu gelişim sürecini önemli ölçüde hatta yarı yarıya indirme potansiyeli olduğunu belirten Lisa Su’ya göre “yapay zeka gelecek 10 yılın en önemli şeyi”. Öte yandan rakip Nvidia tarafındaysa daha somut adımlar görülüyor.
Öte yandan Lisa Su ise yapay zekanın getirileri konusunda heyecanlı. Su’ya göre eğer yapay zeka daha ilk günden bir işlemcinin/yonganın olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayabilirse bu muazzam bir adım olacak. AMD, yeni nesil veri merkezlerinde ve sunucularda kullanılması için pek çok donanımın üzerinde çalışıyor. Sunucu tarafında AMD, son birkaç yılda çok agresif bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. Hatta AMD’nin çözümleri dünyanın ilk ve tek exascale süper bilgisayarı olan Frontier’e (9478 Epyc 7453s + 37,888 Instinct MI250X) güç veriyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde yeni Instinct MI300 ve yeni nesil EPYC CPU'lar geliyor. AMD, bu donanımlarıyla yapay zekanın arkasındaki güç olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)