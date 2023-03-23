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    Anlık Bildirim

    AMD, yapay zekayı gelecek 10 yılın en önemli şeyi olarak görüyor

    AMD CEO'su Dr. Lisa Su, katıldığı bir etkinlikte yapay zeka konusunda konuştu. Lisa Su, yapay zekayı gelecek 10 yılın en önemli şeyi olarak gördüğünü ifade etti.
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    amd lisa su yapay zeka Tam Boyutta Gör
    İster donanım üreticisi, tasarımcısı veya bunlar için yazılımlar üreten bir firma olun, yapay zeka sektörünüzü değiştirmek için geliyor. Adobe Summit 2023’te konuşan AMD CEO'su Dr. Lisa Su, bu doğrultuda yapay zeka konusunda fikirlerini ve AMD’nin tutumunu paylaştı.

    "Gelecek 10 yılın en önemli şeyi”

    Adobe CEO’su Shantanu Narayen ile Adobe Summit 2023’te konuşan Lisa Su, yapay zekanın AMD için çok önemli olduğunu vurguladı. Ünlü yöneticiye göre yapay zeka, işletmeleri daha üretken hale getirmek ve daha fazla avantaj sağlamak için kullanılabilir. Dr. Lisa Su, 100 Milyardan fazla transistör içeren çipler yaptıklarını ve bu çiplerin sıfırdan yapılmasının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirtti. Yapay zekanın bu gelişim sürecini önemli ölçüde hatta yarı yarıya indirme potansiyeli olduğunu belirten Lisa Su’ya göre “yapay zeka gelecek 10 yılın en önemli şeyi”. Öte yandan rakip Nvidia tarafındaysa daha somut adımlar görülüyor.

    AMD’ye göre yapay zeka gelecek 10 yılın en önemli şeyi Tam Boyutta Gör
    TSMC, ASML ve Synopsys ile iş birliği kuran Nvidia, kısa süre önce GTC 2023'te çip üretimini 40 kat hızlandırmaya yardımcı olacak cuLitho teknolojisini duyurdu. Bu teknoloji, çip geliştirme sürecini kolaylaştırmak için çok sayıda hesaplama ve yapay zeka gücüne sahip Nvidia’nın kendi DGX H100 GPU'larından yararlanıyor. Sadece bu da değil, Nvidia halihazırda yeni nesil çiplerin oluştururken yapay zeka ve makine öğrenimini kullandığını da söyledi. Nvidia ayrıca OpenAI’ın sunucularına güç veren binlerce GPU’su yapay zeka ve ChatGPT devriminin ön saflarında yer aldı. Nvidia CEO’su Jensen Huang’a göre ChatGPT, bilgi işlem için şimdiye kadar yapılmış en büyük şey.

    Öte yandan Lisa Su ise yapay zekanın getirileri konusunda heyecanlı. Su’ya göre eğer yapay zeka daha ilk günden bir işlemcinin/yonganın olması gerektiği gibi çalışmasını sağlayabilirse bu muazzam bir adım olacak. AMD, yeni nesil veri merkezlerinde ve sunucularda kullanılması için pek çok donanımın üzerinde çalışıyor. Sunucu tarafında AMD, son birkaç yılda çok agresif bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. Hatta AMD’nin çözümleri dünyanın ilk ve tek exascale süper bilgisayarı olan Frontier’e (9478 Epyc 7453s + 37,888 Instinct MI250X) güç veriyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde yeni Instinct MI300 ve yeni nesil EPYC CPU'lar geliyor. AMD, bu donanımlarıyla yapay zekanın arkasındaki güç olabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 13 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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