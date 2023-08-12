Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda AMD tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan FSR 3.0 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bugünse FSR 3.0'ın çıkış tarhine yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. İşte beklenen tarih

FSR 3.0 için yeni bir tarih ortaya çıktı

Bilmeyenler için FSR 3.0, FSR 1 ve 2.0'a benzer şekilde donanımdan bağımsız geniş bir GPU yelpazesine destek sunacak. Bu noktada AMD, hedeflenen oyun deneyiminin çok daha akıcı olacağını ve 2 kat daha fazla performans sunacağını söylüyor. Ayrıca gecikme sürelerine de yoğunlaşan kırmızı ekip, FSR2'den FSR3'e geçişi de olabildiğince kolay hale getirecek.

Öte yandan FSR 3.0'ın bir süredir AMD sürücüleri ile entegre olacağı ve Kare Oluşturma desteği sunacağı aktarılıyor. Bu olduğu taktirde, teknolojinin Intel/NVIDIA donanımlarına destek sunmayacağını söylemek doğru olur.

Bugün ise güvenilir sızıntı kaynağı Moore's Law is Dead (MLID), FSR 3.0'ın AMD'nin yaklaşmakta olan RX 7800 XT ve RX 7700 XT ekran kartları ile kullanıma sunulacağını bildirdi. Bu noktada her iki ekran kartı için Ağustos sonuna ve hatta Gamescom 2023'e (23-27 Ağustos) işaret edildiğini belirtelim. Ancak AMD tarafından henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

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Bu sızıntı doğrulandığı takdirde, FSR 3.0'ın orta seviye AMD ekran kartlarına önemli bir destek vereceğini söyleyebiliriz. Niketim benzer bir hareketi, DLSS 3.0 destekli RTX 4060 ve 4060 Ti GPU'larda görmüştük. Ancak tüm ayrıntılar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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AMD FSR 3.0 için geri sayım başladı: İşte beklenen tarih