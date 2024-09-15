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    AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: Tamamen AI odaklı olacak

    AMD'nin merakla beklenen çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi FSR 4.0, Nvidia DLSS 3.0'a sıkı bir rakip olabilir. Bugün FSR 4.0 hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...
    AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: Tamamen AI odaklı olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda bu yıl piyasaya çıkacak en önemli teknolojilerden biri olan FSR 4.0 da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Geçtiğimiz IFA 2024 kapsamında AMD, yeni nesil grafik teknolojileri hakkındaki bazı yeni detaylar paylaştı. FidelityFX Super Resolution 4.0 veya FSR 4.0 teknolojisi, artık tamamen yapay zekaya odaklanacak. 

    FSR 4.0 detayları netleşmeye başladı

    IFA 2024'te yaptığı söyleşide AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, AMD'nin en son FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.0 teknolojisinin tamamen yapay zeka (AI) tabanlı olacağını ve bu teknolojinin bir yıldır geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de FSR 1.0 ile başladı. Ardından FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi.

    FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Bu sayede daha düşük kare hızlarına sahip cihazlarda enerji tasarrufunun artacağı vurgulanıyor. Bu konuda özellikle taşınabilir oyun cihazları için batarya ömrünün önemini vurgulayan Huynh, FSR4’ün sadece bu cihazlar için değil, genel anlamda geniş bir GPU yelpazesinde çalışacağını açıkladı.

    Ayrıca AMD’nin geçmişteki FSR versiyonlarında olduğu gibi, FSR 4.0 da çok çeşitli GPU çözümlerini destekleyecek. Bu da sadece yeni GPU'lar için değil, son altı yıldaki GPU'ların FP16 ve DP4a gibi talimatları çalıştırabilme yeteneğine sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak AMD'nin yeni nesil teknolojilerle nasıl bir performans sunacağını görmek için FSR 4.0’ın çıkışını beklemek gerekecek. 

    FSR 4.0’ın öne çıkan özellikleri:

    • FSR 1.0 (2021): Mekansal Yükseltme
    • FSR 2.0 (2022): Zamansal Yükseltme
    • FSR 3.0 (2024): Zamansal Yükseltme ve Opsiyonel Kare Üretimi
    • FSR 4.0 (202X): AI tabanlı kare üretimi ve yükseltme

    FSR 4.0'a ek olarak AMD, yeni nesil GPU mimarilerinde değişikliğe giderek RDNA ve CDNA’nın yerini "UNDA" mimarisinin alacağını açıkladı. Bununla birlikte, Kraken APU’lar için 2025 tarihine işaret edilirken, AMD'nin bir süre daha amiral gemisi GPU rekabetine yanıt vermediğini göreceğiz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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