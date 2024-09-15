AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: Tamamen AI odaklı olacak

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi AMD ve Nvidia arasında yaşanan rekabet, yerini ölçeklendirme ve yapay zeka teknolojilerine bırakmış durumda. Bu bağlamda bu yıl piyasaya çıkacak en önemli teknolojilerden biri olan FSR 4.0 da yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Geçtiğimiz IFA 2024 kapsamında AMD, yeni nesil grafik teknolojileri hakkındaki bazı yeni detaylar paylaştı. FidelityFX Super Resolution 4.0 veya FSR 4.0 teknolojisi, artık tamamen yapay zekaya odaklanacak.

FSR 4.0 detayları netleşmeye başladı

IFA 2024'te yaptığı söyleşide AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, AMD'nin en son FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.0 teknolojisinin tamamen yapay zeka (AI) tabanlı olacağını ve bu teknolojinin bir yıldır geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de FSR 1.0 ile başladı. Ardından FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi.

FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Bu sayede daha düşük kare hızlarına sahip cihazlarda enerji tasarrufunun artacağı vurgulanıyor. Bu konuda özellikle taşınabilir oyun cihazları için batarya ömrünün önemini vurgulayan Huynh, FSR4’ün sadece bu cihazlar için değil, genel anlamda geniş bir GPU yelpazesinde çalışacağını açıkladı.

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Ayrıca AMD’nin geçmişteki FSR versiyonlarında olduğu gibi, FSR 4.0 da çok çeşitli GPU çözümlerini destekleyecek. Bu da sadece yeni GPU'lar için değil, son altı yıldaki GPU'ların FP16 ve DP4a gibi talimatları çalıştırabilme yeteneğine sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak AMD'nin yeni nesil teknolojilerle nasıl bir performans sunacağını görmek için FSR 4.0’ın çıkışını beklemek gerekecek.

FSR 4.0’ın öne çıkan özellikleri:

FSR 1.0 (2021) : Mekansal Yükseltme

: Mekansal Yükseltme FSR 2.0 (2022) : Zamansal Yükseltme

: Zamansal Yükseltme FSR 3.0 (2024) : Zamansal Yükseltme ve Opsiyonel Kare Üretimi

: Zamansal Yükseltme ve Opsiyonel Kare Üretimi FSR 4.0 (202X): AI tabanlı kare üretimi ve yükseltme

FSR 4.0'a ek olarak AMD, yeni nesil GPU mimarilerinde değişikliğe giderek RDNA ve CDNA’nın yerini "UNDA" mimarisinin alacağını açıkladı. Bununla birlikte, Kraken APU’lar için 2025 tarihine işaret edilirken, AMD'nin bir süre daha amiral gemisi GPU rekabetine yanıt vermediğini göreceğiz.

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