AMD FSR 4.0 için geri sayım başladı: Tamamen AI odaklı olacak

FSR 4.0 detayları netleşmeye başladı
IFA 2024'te yaptığı söyleşide AMD’nin Bilgi İşlem ve Grafik İş Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack Huynh, AMD'nin en son FidelityFX Super Resolution (FSR) 4.0 teknolojisinin tamamen yapay zeka (AI) tabanlı olacağını ve bu teknolojinin bir yıldır geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de FSR 1.0 ile başladı. Ardından FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi.
FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Bu sayede daha düşük kare hızlarına sahip cihazlarda enerji tasarrufunun artacağı vurgulanıyor. Bu konuda özellikle taşınabilir oyun cihazları için batarya ömrünün önemini vurgulayan Huynh, FSR4’ün sadece bu cihazlar için değil, genel anlamda geniş bir GPU yelpazesinde çalışacağını açıkladı.
Ayrıca AMD’nin geçmişteki FSR versiyonlarında olduğu gibi, FSR 4.0 da çok çeşitli GPU çözümlerini destekleyecek. Bu da sadece yeni GPU'lar için değil, son altı yıldaki GPU'ların FP16 ve DP4a gibi talimatları çalıştırabilme yeteneğine sahip olacağı anlamına geliyor. Ancak AMD'nin yeni nesil teknolojilerle nasıl bir performans sunacağını görmek için FSR 4.0’ın çıkışını beklemek gerekecek.
FSR 4.0’ın öne çıkan özellikleri:
- FSR 1.0 (2021): Mekansal Yükseltme
- FSR 2.0 (2022): Zamansal Yükseltme
- FSR 3.0 (2024): Zamansal Yükseltme ve Opsiyonel Kare Üretimi
- FSR 4.0 (202X): AI tabanlı kare üretimi ve yükseltme
FSR 4.0'a ek olarak AMD, yeni nesil GPU mimarilerinde değişikliğe giderek RDNA ve CDNA’nın yerini "UNDA" mimarisinin alacağını açıkladı. Bununla birlikte, Kraken APU’lar için 2025 tarihine işaret edilirken, AMD'nin bir süre daha amiral gemisi GPU rekabetine yanıt vermediğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.