AMD FSR 4.0 resmen doğrulandı: Fakat Sınırlı olacak

FSR 4.0 detaylanıyor
Kaçıranlar için FSR teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve FSR 2.0 ve FSR 3.0, zaman içinde yükseltilmiş kare hızları ve yeni nesil teknolojilerle güncellendi. FSR 4.0 ise, AMD'ye göre AI (yapay zeka) tabanlı kare oluşturma ve interpolasyon özelliklerini barındıracak. Yeni sızıntı ise, ölçeklendirme teknolojisinin yeni nesil sürümünü doğruluyor.
Sızdırılan görüntüye baktığımızda, RDNA4 mimarisi için yüksek kaliteli 4K yükseltme ve düşük gecikme sürelerine işaret ediliyor. Buna Frame Generation ve Anti-Lag 2 de dahil. Ancak belki de en önemli bilgi, yeni sürüm için yapılan "ML-POWERED" vurgusu. Bu da Makine öğrenimi (ML) yani AI desteğini açıkça doğruluyor.
Bir diğer nokta ise, FSR 4 güncellemesinin yalnızca Radeon RX 9070 serisi ekran kartlarına ve FSR 3.1 entegrasyonuna sahip oyunlara özel olduğu belirtiliyor. Bu kısıtlama, RX 9060 serisinin gerekli donanımsal yeteneklere sahip olup olmadığı ya da RDNA3 mimarisiyle uyumluluğun mümkün olup olmadığı gibi soruları gündeme getiriyor. Ayrıca şimdilik AMD tarafından bu konuda net bir açıklama yapılmadı.
FSR 4 destekli ilk oyun: Call of Duty: Black Ops 6
AMD, FSR 4 teknolojisinin şimdilik yalnızca Call of Duty: Black Ops 6 için onaylandığını açıkladı. Diğer oyunların bu teknolojiye ne zaman destek sunacağı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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