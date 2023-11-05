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    AMD güçlü geliyor: Radeon RX 7900M test edildi

    AMD'nin şimdiye kadarki en güçlü mobil ekran kartı Radeon RX 7900M'den ilk sonuçlar paylaşıldı. Dizüstülere eşlik edecek GPU, RTX 4080'e sıkı rakip olacak.  İşte detaylar...
    AMD güçlü geliyor! Radeon RX 7900M test edildi Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken pazarının önde gelen oyuncularından AMD, yakın tarihte ''şimdiye kadar geliştirilen en hızlı Radeon dizüstü bilgisayar ekran kartı'' olarak tanıtılan Radeon RX 7900M ile ses getirmeyi başarmıştı. Şimdi merakla beklenen mobil GPU'dan ilk sonuçlar paylaşıldı. RTX 4080 gücünde.

    RTX 4080 gücünde

    Kaçıranlar için RDNA 3 mimarisi üzerine inşa edilen AMD Radeon RX 7900M, şirketin en güçlü Navi 31 yongasına ek olarak chiplet tasarımını sunan ilk dizüstü bilgisayar GPU'su olarak kayıtlara geçti. Bu, ezeli rakibi Nvidia'nın bile güç/termal kısıtlamalar nedeniyle yapamadığı bir şey.

    Teknik detaylara inersek mobil GPU, yapay zeka ve ikinci nesil ışın izleme hızlandırıcılarına sahip 72 AMD RDNA 3 işlem birimi, 144 yapay zeka hızlandırıcı, 16 GB 18Gbps GDDR6 VRAM, 256 Bit belek veri yolu, 1825 MHz (2090 MHz’e kadar yükseltme) saat hızı ve 160W TGP ile geliyor. Ayrıca SmartShift teknolojileriyle bu rakam 200W'a kadar yükseltilebilecek.

    AMD güçlü geliyor! Radeon RX 7900M test edildi Tam Boyutta Gör

    Bugün ise GizmoSlipTech, RX 7900M'in ilk performans sonuçlarını yayınladı. Bu noktada Alienware m18 dizüstü modelinde AMD Ryzen 9 7945HX ile eşleştirilen mobil GPU, 3DMark Time Spy grafik testinde 19,743 puan ve genel olarak 18.404 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, RTX 4080 mobil GPU'nun benzer testlerde ortalama 18.923 puana sahip olduğunu belirtelim.

    Dolayısıyla iki GPU arasında yüzde 4 ila 5 arasında ufak bir fark mevcut. Bu sonuçlar her ne kadar sevindirici olsa da, lansman sırasında kartın RTX 4080'den yüzde 7 oranında daha güçlü olacağı belirtilmişti. Bu nedenle tüm detayları öğrenmek için farklı kıyaslama platformları ve oyun testlerini beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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