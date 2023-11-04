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    Anlık Bildirim

    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD çöküşte

    Her ay Steam kullanıcılarının katıldığı Steam Donanım Anketi'nin Ekim ayı verileri paylaşıldı. Peki ekran kartı, işlemci ve işletim sistemi pazarında nasıl bir değişim yaşandı. İşte detaylar...
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD çöküşte Tam Boyutta Gör
    PC oyunculuğunun en büyük kalesi Steam, her ay kullanıcılardan alınan verilerle hazırlanan Donanım ve Yazılım Anketi'nin Ekim 2023 verilerini paylaştı. Peki işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci pazarında geçtiğimiz ay neler değişti. Gelin anketin sonuçlarına hep beraber göz atalım.

    AMD ve Windows 10 serbest düşüşte

    Her zaman olduğu gibi ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak RTX 3060, Ekim ayında zirvedeki bir numaralı yerini sağlamlaştırdı. Eylül ayında GTX 1650'nin tacını çalan ekran kartı, yüzde 3,65 artışla bir kez daha ayın en iyi performans gösteren modeli oldu. Öyle ki Steam kullanıcılarının neredeyse yüzde 10'unda bulunuyor. 

    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD çöküşte Tam Boyutta Gör
    RTX 3060'ın hemen ardından ise, RTX 2060, RTX 3070 ve GTX 1060 ve RTX 3060 Ti geliyor. Yeni nesil ekran kartları ise çoğunlukla listenin alt sıralarına yerleşti. RX 7900 XTX modelinde ufak kayıplar yaşanırken, RTX 4060 ve 4070 sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,19 artışla iyi bir ay geçirdi. Ayrıca AMD kanadında işlerin pek de iyi gitmediğini belirtmekte fayda var. 
    Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD çöküşte Tam Boyutta Gör
    İşlemci sıralamasında Intel, Ekim ayında payını yüzde 5,62 oranında artırmayı başardı. AMD içinse yüzde 5,61'lik devasa bir düşüş söz konusu. Bu rakam bir süredir gördüğümüz en büyük kayıplardan biri.

    Hemen altında bulunan işletim sistemi bölümünde ise, radikal değişimler mevcut. Öyle ki Windows 11'in bir süredir devam eden yükselişi artık sona erdi. Öyle ki kullanıcıların tekrar Windows 10'a yöneldiğini görüyoruz. Bu noktada Windows 10 64-bit sürümünün payı, Ekim ayında yüzde 7,61 oranında arttı. Windows 11 ise, yüzde 6,90 oranında kayıp verdi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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