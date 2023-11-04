Steam Donanım Anketi açıklandı: Windows 11 ve AMD çöküşte

Her zaman olduğu gibi ekran kartı kategorisinden başlayacak olursak RTX 3060, Ekim ayında zirvedeki bir numaralı yerini sağlamlaştırdı. Eylül ayında GTX 1650'nin tacını çalan ekran kartı, yüzde 3,65 artışla bir kez daha ayın en iyi performans gösteren modeli oldu. Öyle ki Steam kullanıcılarının neredeyse yüzde 10'unda bulunuyor.
Hemen altında bulunan işletim sistemi bölümünde ise, radikal değişimler mevcut. Öyle ki Windows 11'in bir süredir devam eden yükselişi artık sona erdi. Öyle ki kullanıcıların tekrar Windows 10'a yöneldiğini görüyoruz. Bu noktada Windows 10 64-bit sürümünün payı, Ekim ayında yüzde 7,61 oranında arttı. Windows 11 ise, yüzde 6,90 oranında kayıp verdi.
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.