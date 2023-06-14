AMD EPYC Genoa-X resmen geliyor: 1.1GB ön bellek kapasitesi

Tam Boyutta Gör Özellikle kurumsal tarafta EPYC işlemcileri ile istikrarlı bir yükseliş yakalayan AMD, rekabette elini güçlendirecek yeni işlemcilerini duyurdu. Merakla beklenen EPYC Genoa-X işlemciler rekabette çıtayı yükseltiyor.

AMD EPYC Genoa-X serisi neler sunuyor?

Genoa kod adıyla bilinen Zen 4 tabanlı sunucu işlemcileri arasında yer alacak Genoa-X serisi anlaşıldığı üzere 3D ön bellek teknolojisi ile geliyor. İkinci nesil 3D ön bellekler ile bir işlemci toplamda 1248MB ön belleğe ulaşabiliyor.

AMD, dünyanın en hızlı 121 bilgisayarına güç veriyor! 3 hf. önce eklendi

İşlemciler toplamda 12 adet Zen 4 zarı ile geliyor. Her zarda ise 64MB’a kadar 3D ön bellek yığını yer alıyor. Toplamda 768MB 3D ön bellek elde edilirken standart Seviye 3 ön bellek 384MB ve Seviye 2 ön bellek de 96MB olarak gerçekleşiyor. Ayrıca Seviye 1 ön bellek için de 3MB ayrılmış. Bellek miktarları işlemciye göre değişiyor.

İlk nesil olan Milan-X serisine göre yüzde 56 daha fazla ön bellek barındıran Genoa-X işlemciler, standart Genoa işlemcilere göre de 2.6 kat artış sağlıyor. 400W enerji harcayan seride 320W seviyesine kadar optimizasyonlar olacak.

Tam Boyutta Gör

Seride amiral gemisi EPYC 9684X ve 96 işlemciye kadar ölçeklenebiliyor. Toplamda 1152MB Seviye 3 ön belleği olan işlemci 400W güç harcıyor. EPYC 9384X işlemcisi 32 çekirdekli ve 768MB Seviye 3 ön belleğe sahip. EPYC 9284X işlemcisi 24 çekirdek, EPYC 9184X işlemcisi ise 16 çekirdekli. Yine 768MB ön bellek yer alıyor.

EPYC 9684X işlemcisi 60 çekirdekli Intel Xeon 8490H Sapphire Rapids işlemcisi ile CFD ve FEA iş yükleri odaklı girdiği testlerde 2.9 kata kadar kazanım elde etmiş. Oldukça etkileyici olan sonuçlar AMD’nin büyümesinde de önemli rol oynayacak. Microsoft Azure altyapısının önemli bir kısmını ele geçiren AMD; Dell Technologies, HPE, Lenovo ve Supermicro gibi müşterilerine işlemci tedariğine başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD ikinci nesil 3D bellekli sunucu işlemcilerini sunar