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    Durdurulamayan yükseliş: AMD, dünyanın en hızlı 121 bilgisayarına güç veriyor!

    AMD, özellikle kurumsal ve sunucu tarafında radikal bir yükseliş içerisinde. Firma, dünyanın en hızlı 121 süper bilgisayarına güç verirken yeni sistemlerde de ağırlıklı paya sahip durumda.
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    AMD, dünyanın en hızlı 121 bilgisayarına güç veriyor! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının yer aldığı Top 500 listesi bugün açıklandı ve AMD, bir önceki yıla göre yüzde 29'luk bir artışla 121 sistemle etkileyici galibiyet serisini sürdürüyor. Ayrıca AMD, Frontier süper bilgisayarıyla Top 500'de 1. sıradaki yerini korurken, aynı mimariyi temel alan test ve geliştirme sistemi de güç verimliliği ölçümlerinde Green 500 listesinde ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Genel olarak AMD, Green 500 listesindeki ilk on sistemden yedisine güç sağlıyor.

    AMD, süper bilgisayarlarda rakipsiz hale geldi

    AMD destekli Frontier, Intel destekli iki eksaflopluk Aurora'nın yıllar süren gecikmelerden sonra hala kurulamamış olması nedeniyle gezegendeki tek tam nitelikli eksascale sınıfı süper bilgisayar olmaya devam ediyor. Buna karşılık Frontier şu anda tamamen çalışır durumda ve araştırmacılar tarafından çok sayıda bilimsel iş yükünde kullanılıyor.

    Bu arada Frontier süper bilgisayarı Haziran 2022'de 1,02 exaflop performansla Top 500 listesine ilk sıradan girmişti. Ancak sistem sürekli olan güncelleniyor. Son güncelleme ile birlikte sisteme ekstra 92 petaflopluk performans eklemesi gerçekleştirildi. Bu eklemeyle birlikte Frontier’in işlem gücü yüzde 17 artarak 1,194 exaflop'a yükseldi. Halihazırda Frontier sisteminde 8.699.904 CPU çekirdeği bulunuyor.

    AMD, dünyanın en hızlı 121 bilgisayarına güç veriyor! Tam Boyutta Gör
    Bu sayılar bir karşılaştırma olmadan anlamsız geliyor olabilir. Top 500'de sekizinci sırada yer alan Perlmutter süper bilgisayarının tamamının işlem gücü Frontier’e eklenen 92 petaflop kadar. Listenin ikinci sırasındaki Supercomputer Fugaku bile Frontier’in yarısından daha az işlem gücüne sahip. Top 500 listesinin en üst sırada yer almak önemli bir kilometre taşı, ancak AMD tarafından desteklenen diğer sistemlerin çoğu da listenin başında yer alıyor. AMD CPU'ları tarafından desteklenen süper bilgisayarlar ilk on sıranın dördünü elinde tutmaya devam ederken, Intel ve IBM ilk on sıranın ikisine güç veriyor. AMD ayrıca dünyanın en hızlı 20 sisteminden 12'sine güç veriyor.

    AMD'nin Top 500, Green 500, HPCG ve HLP-MXP kıyaslamalarında üst sıralarda yer almaya devam etmesi ve yeni kurulan sistemlerdeki yüzde 50’lik payı, CPU'larının rakiplerinin karşısında performans avantajına sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Intel destekli Aurora inşa edilmeye devam ede dursun AMD’nin bir sonraki adımı Frontier'den 1 numarayı alması beklenen 2 eksaflopluk El Capitan süper bilgisayarı olacak. Bu sistem, AMD'nin CPU ve GPU'ları aynı işlemci paketinde harmanlayarak exascale bir APU oluşturan devrim niteliğindeki Instinct MI300 silikonundan güç alacak. Bu sistemin 2023'ün sonlarında faaliyete geçmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-now-powers-121-of-the-worlds-fastest-supercomputers https://top500.org/lists/top500/2023/06/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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