Durdurulamayan yükseliş: AMD, dünyanın en hızlı 121 bilgisayarına güç veriyor!

AMD, süper bilgisayarlarda rakipsiz hale geldi
AMD destekli Frontier, Intel destekli iki eksaflopluk Aurora'nın yıllar süren gecikmelerden sonra hala kurulamamış olması nedeniyle gezegendeki tek tam nitelikli eksascale sınıfı süper bilgisayar olmaya devam ediyor. Buna karşılık Frontier şu anda tamamen çalışır durumda ve araştırmacılar tarafından çok sayıda bilimsel iş yükünde kullanılıyor.
Bu arada Frontier süper bilgisayarı Haziran 2022'de 1,02 exaflop performansla Top 500 listesine ilk sıradan girmişti. Ancak sistem sürekli olan güncelleniyor. Son güncelleme ile birlikte sisteme ekstra 92 petaflopluk performans eklemesi gerçekleştirildi. Bu eklemeyle birlikte Frontier’in işlem gücü yüzde 17 artarak 1,194 exaflop'a yükseldi. Halihazırda Frontier sisteminde 8.699.904 CPU çekirdeği bulunuyor.
AMD'nin Top 500, Green 500, HPCG ve HLP-MXP kıyaslamalarında üst sıralarda yer almaya devam etmesi ve yeni kurulan sistemlerdeki yüzde 50’lik payı, CPU'larının rakiplerinin karşısında performans avantajına sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Intel destekli Aurora inşa edilmeye devam ede dursun AMD’nin bir sonraki adımı Frontier'den 1 numarayı alması beklenen 2 eksaflopluk El Capitan süper bilgisayarı olacak. Bu sistem, AMD'nin CPU ve GPU'ları aynı işlemci paketinde harmanlayarak exascale bir APU oluşturan devrim niteliğindeki Instinct MI300 silikonundan güç alacak. Bu sistemin 2023'ün sonlarında faaliyete geçmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-now-powers-121-of-the-worlds-fastest-supercomputers https://top500.org/lists/top500/2023/06/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.